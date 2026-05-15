Margo ha problemi di soldi: Nick Offerman e Thaddea Graham ci raccontano il lato umano della serie

Abbiamo incontrato Nick Offerman e Thaddea Graham, interpreti rispettivamente di Jinx e Susie in Margo ha problemi di soldi, facendoci raccontare i segreti dell'adattamento e il legame tra i personaggi della serie Apple TV.

Sul fronte seriale Apple TV non sta sbagliando un colpo: dalla penultima stagione di For All Mankind alla recente folgorante Widow's Bay, passando però per una produzione dal gran cast e un enorme cuore come Margo ha problemi di soldi, che ci immerge nella quotidianità di una ragazza che diventa madre single e deve inventarsi un modo per poter andare avanti e guadagnarsi da vivere.

Michelle Pfeiffer ed Elle Fanning nella serie Apple TV

Una serie che ci ha colpiti, ma che sta conquistando anche il pubblico, come dimostra il recente rinnovo per una seconda stagione che ci farà gustare altre interessanti (dis)avventure della protagonista interpreta da Elle Fanning e la sua combriccola di pittoreschi comprimari.

Proprio con due di loro abbiamo avuto modo di confrontarci nella nostra intervista: Nick Offerman e Thaddea Graham che incarnano Jinx, il surreale padre di Margo, e Susie, l'adorabile coinquilina. Da loro ci siamo fatti raccontare l'approccio a questo intrigante lavoro, l'opera di traduzione dal romanzo di Kara Brown e il ruolo che Jinx e Susie rivestono nella vita della protagonista.

Il segreto di Margo ha problemi di soldi? Gli autori

Abbiamo iniziato la nostra chiacchierata partendo dal romanzo, dal lavoro fatto per adattare quel mondo, quel tono e quell'approccio dalla carta allo schermo. L'avevano letto? Hanno avuto modo di aggiungere qualcosa di proprio ai rispettivi personaggi? "È un'ottima domanda" ci ha detto Nick Offerman, "spesso rispondiamo alle curiosità sullo show dicendo che siamo stati molto fortunati perché il romanzo è eccellente, ma lo è anche l'adattamento. Eravamo presenti durante parte della scrittura, perché alcuni script venivano ultimati mentre stavamo già girando e i nostri brillanti sceneggiatori... beh, se avessero avuto bisogno di aiuto, ce lo avrebbero chiesto, ma non ne hanno avuto bisogno."

In qualche modo, però, qualcosa di Nick Offerman è scivolato in Jinx, come per magia: "ciò che ho aggiunto al ruolo è derivato dal fatto che loro mi osservassero, cogliendo i miei attributi e le mie caratteristiche. Mi sento incredibilmente fortunato ad avere scrittori così bravi." E lo ha confermato Thaddea Graham: "Ma come diceva Nick, la scrittura è così fenomenale che non dobbiamo fare molto altro."

Thaddea Graham, Susie e l'uncinetto

Thadddea Graham in una scena di Margo ha problemi di soldi

Per quanto riguarda Susie, però, c'è anche un aspetto pratico che è stato aggiunto nella serie: la passione per l'uncinetto. "L'unica cosa che ho aggiunto a Susie sia la passione per l'uncinetto, perché lo faccio nella vita reale. Mi piace regalare coperte per neonati fatte a mano. Mentre parlavo con la regista Derbhla Walsh, mi ha detto: 'Perché non lo aggiungiamo al personaggio?'. Susie ama creare costumi e fare cosplay. Poi Marian, la nostra costumista, quando ha creato il costume di Shadowheart, ha fatto realizzare all'uncinetto una parte della cotta di maglia che indossa. Vedere quel piccolo seme piantato, svilupparsi e crescere è stato meraviglioso. Nella serie, Susie regala a Margo una copertina proprio al suo baby shower. È un dettaglio adorabile, un tocco di artigianato che rende tutto più concreto."

Cosa rappresentano Jinx e Susie per Margo?

Nick Offerman è Jinx

In una serie così radicata sui suoi personaggi come Margo ha problemi di soldi, è necessario che gli uni influenzino gli altri, che il loro rapporto interpersonale diventi parte dell'arco narrativo. Quindi in che modo Jinx e Susie influenzano il percorso di Margo e la sua crescita personale? "Jinx è stato assente per gran parte della vita di Margo, ma quando finalmente si presenta, lei impara presto quale sia la realtà dell'eroe che aveva in testa. C'è ancora un po' di quell'eroe in lui, ma le persone sono molto più complicate. Lui si rivela deludente in modi che lei non ha mai dovuto affrontare prima. E così c'è questa complicazione: 'Il mio eroe è qui, ma è imperfetto e complesso'. Eppure, c'è un ulteriore aspetto da considerare: lui continuerà a provarci. Amo questo messaggio per tutti Jinx del mondo: puoi sbagliare per molto tempo, ma non è mai troppo tardi per sistemare un rapporto e dire: 'Ehi, mi dispiace, ho fallito, ma ora lasciati amare, per favore'. Penso sia un messaggio molto potente."

Susie con la Margo di Elle Fanning in una scena

Se il primo è una complicazione da gestire, la seconda è invece un forte e discreto sostegno. "Penso che Susie offra a Margo una lealtà incrollabile. È una sorta di 'cassa di risonanza' priva di giudizio, dove Margo può lanciare idee o domande sapendo che è un posto sicuro dove capire cosa fare. Susie non le dice cosa fare o come comportarsi, la lascia sperimentare restandole accanto. È come allacciare le scarpe a qualcuno, aiutarlo alla partenza di una maratona e dirgli: 'Vai, continua così, io sarò al traguardo con tutto ciò di cui avrai bisogno'. Che siano i gel energetici o un frullato proteico... non lo so, non ho mai corso una maratona! Probabilmente alla fine servono solo una coperta e un letto. Ecco, questo è ciò che offre Susie." Ed è tutto quello di cui a volte abbiamo bisogno, no?