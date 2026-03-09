Questa nuova serie Apple TV unisce Elle Fanning, Nicole Kidman e Onlyfans, ecco il trailer

Lo studio ha svelato il trailer di Margo ha problemi di soldi, in uscita in streaming sulla piattaforma, e che vede la presenza di star come Michelle Pfeiffer, Nick Offerman e Nicole Kidman

Apple TV ha diffuso in streaming il trailer di Margo ha problemi di soldi, la nuova serie con protagonista Elle Fanning, fresca di nomination agli Oscar per Sentimental Value.

Nel cast figurano anche Michelle Pfeiffer nel ruolo della madre di Margo, ex cameriera di Hooters, e Nick Offerman nel ruolo del padre, ex wrestler professionista. Nicole Kidman e Thaddea Graham sono anche loro nel cast nei panni di personaggi ricorrenti, mentre Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty e Lindsey Normington completano il gruppo.

Margo ha problemi di soldi: Michelle Pfeiffer coccola Elle Fanning in una scena

Cosa succede nel trailer di Margo ha problemi di soldi

"Saresti potuta diventare qualcuno!" sentiamo dire a Shyanne, interpretata da Pfeiffer, ex cameriera di Hooter's e madre di Margo, quando scopre che sua figlia è rimasta incinta del suo professore (Michael Angarano) a seguito di una relazione extraconiugale.

Margo è infatti una studentessa che ha abbandonato il college e aspirante scrittrice, che deve trovare modi creativi per pagare le bollette e le spese per il figlio appena nato, quindi si convince a pubblicare contenuti fetish a tema alieno su OnlyFans.

Tutto si riduce a un epico scontro tra Margo e Mark (Angarano), con la Kidman nel ruolo dell'avvocato che media tra loro. Una vera e propria resa dei conti. "Nella mia vita ho incontrato molte persone che avevano bisogno di chiedere scusa", afferma l'avvocato a Margo dopo che lei ha attaccato Mark. "Tu non sarai una di loro".

Il romanzo di successo che ha ispirato la serie

Il romanzo originale Margo's Got Money Troubles di Rufi Thorpe ha ottenuto un notevole successo di pubblico e critica fin dalla sua pubblicazione nel 2024, diventando rapidamente uno dei titoli più discussi della narrativa contemporanea americana.

La storia ha colpito per il modo ironico e realistico con cui affronta temi come la precarietà economica, la maternità e l'autonomia femminile nell'era digitale. Il libro è stato spesso segnalato nelle liste dei migliori romanzi dell'anno e ha generato un forte passaparola tra i lettori, consolidando la reputazione di Thorpe come una delle voci più originali della narrativa americana recente.

Quando escono in streaming gli episodi

Margo ha problemi di soldi debutterà in streaming su Apple TV a partire dal 15 aprile 2026 e poi cotmniunerà la sua programmazione per le settimane successive, fino al 20 maggio seguente. La serie è composta da otto episodi in totale ed è prodotta e diretta da David E. Kelley, noto soprattutto per Big Little Lies - Piccole grandi bugie.