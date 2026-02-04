Margo ha problemi di soldi: Elle Fanning mamma in difficoltà nel teaser della serie

Il 15 aprile arriverà in streaming la serie tratta prodotta da David E. Kelley, che è tratta dall'omonimo romanzo scritto da Rufi Thorpe

Debutterà in streaming il 15 aprile su Apple TV la nuova serie Margo ha problemi di soldi, che vede l'attrice nominata al premio Oscar Elle Fanning come protagonista, e che si "presenta" finalmente con il primo teaser trailer.

Elle Fanning non sarà certo la sola star della serie, perchè accanto a lei ci saranno anche due leggende di Hollywood come Michelle Pfeiffer e Nicole Kidman.

Il progetto, tratto dal romanzo di Rufi Thrope, è prodotto dal pluripremiato David E. Kelley e gli otto episodi saranno distribuiti a cadenza settimanale fino al 20 maggio.

L'analisi del teaser: Margo's Got Money Troubles sarà una comedy brillante

La prima clip condivisa da Apple TV è già un viaggio, pur velocissimo (il video dura meno di un minuto), in quella che sarà l'avventura della giovane Margo, interpretata da Elle Fanning, studentessa ventenne che scopre con sorpresa e sgomento di essere rimasta incinta.

Figlia di un'ex cameriera di Hooters (Michelle Pfeiffer) e di un ex wrestler professionista (Nick Offerman), sa che non potrà contare troppo sul sostegno economico dei suoi, ma decide comunque di tenere il bambino.

I problemi non tardano certo ad arrivare: la gravidanza, dover provvedere ai bisogni del bambino pur essendo al verde. A questo si aggiunge la perdita del lavoro come cameriera.

Alla disperata ricerca d'aiuto e di soluzioni, Margo decide di fare quello che per molte coetanee sembra funzionare alla grande: aprire un profilo su OnlyFans! Ma la cosa rischia di avere conseguenze incalcolabili.

Le sorelle Fanning e non solo: chi sono le straordinarie produttrici di Margo

La serie, presentata durante l'Apple TV 2026 Press Day, è prodotta da Elle, recentemente nominata a premi prestigiosi come gli Oscar e i Golden Globe, e da sua sorella Dakota Fanning, Pfeiffer, e Nicole Kidman.

Il progetto è realizzato grazie alla collaborazione con A24, mentre David E. Kelley, che ha collaborato con Apple in occasione di altri progetti come la recente serie Presunto innocente (di cui potete leggere la Presunto innocente, la recensione del finale: l'ora del verdetto, tra politica e famiglia), è coinvolto come autore, showrunner e produttore esecutivo.

Nel cast dello show ci saranno anche Thaddea Graham, Marcia Gay Harden, Greg Kinnear, Michael Angarano, Rico Nasty e Lindsey Normington.

Dearbhla Walsh ha diretto il pilot e le altre puntate sono state realizzate da un team di filmmaker che comprende Kate Herron e Alice Seabright.