Margo ha problemi di soldi, recensione: Elle Fanning tra un figlio e un profilo su OnlyFans

Un gran cast, guidato da Elle Fanning e Michelle Pfeiffer, un'ottima scrittura e uno sguardo ironico quanto lucido sulla realtà. Margo ha problemi di soldi è l'ultima grande serie di Apple TV.

Dal suo lancio a oggi, Apple TV ci ha insegnato che sa scegliere bene le sue produzioni per costruire un catalogo vario negli approcci e generi, elevato in termini di valori produttivi e investimenti oculati.

L'evento di Santa Monica che abbiamo seguito ci ha anticipato progetti che sembravano incanalare il 2026 sui medesimi binari, per di più con una ulteriore spinta sul numero delle produzioni, e quanto arrivato in questi mesi ce lo conferma. A cominciare da Margo ha problemi di soldi.

Inevitabile che in quel di Santa Monica sia stato il cast ad attirare l'attenzione in prima battuta, trovandosi sul palco Michelle Pfeiffer ed Elle Fanning nei panni di una madre e una figlia, ma a sentire il modo in cui il progetto ci è stato presentato il progetto e quanto strutturato dall'autore David E. Kelley, abbiamo capito che poteva esserci molto più di un cast di nomi noti. E così è stato. D'altra parte parliamo del creator che ci ha portato tante grandi serie di successo, da Ally McBeal a The Practice o Big Little Lies.

I sogni e i problemi di Margo, tra precariato e rivoluzione digitale

Elle Fanning in una scena di Margo ha problemi di soldi

Ma cosa racconta Margo ha problemi di soldi? La serie scritta da David E. Kelley segue le vicende di Margo Millet, una giovane e brillante studentessa universitaria che si trova improvvisamente sola, incinta e, come sottolinea il titolo stesso, senza soldi. Il sogno di diventare una scrittrice si trasforma così in un incubo di difficoltà economiche che la spingono a intraprendere strade diverse e non convenzionali per arrivare a sbarcare il lunario, come aprire un profilo su OnlyFans, che deve imparare a gestire al meglio per renderlo una fonte di sostentamento sufficiente, tra i consigli proveniente dall'ambito sportivo del padre, ex wrestler professionista, e le inevitabili ricadute sociali causate dal giudizio del prossimo.

Una adorabile famiglia disfunzionale

Margo ha problemi di soldi. Michelle Pfeiffer ed Elle Fanning in una scena

Nei panni della protagonista Margo troviamo una bravissima Elle Fanning, che spazia tra fragilità e determinazione, muovendosi in quello spazio delicato tra la necessità e difficoltà di imparare a crescere un figlio e quella ugualmente preponderante di maturare e saper crescere se stessa. Ma Margo è anche circondata da una famiglia disfunzionale e in qualche modo allargata, dal padre assente che torna in scena alla madre Shyanne cameriera di Hooters e la creativa coinquilina Susie: pedine che il cast tratteggia con cura ed estro, creando un insieme che funziona per dinamiche interpersonali e brillantezza. D'altra parte troviamo nomi come Michelle Pfeiffer nel ruolo della madre, Nick Hofferman in quelli del padre e una travolgente Thaddea Graham in quelli di Susie.

Margo ha problemi di soldi... ma non di scrittura

Margo ha problemi di soldi. Nicole Kidman in una scena

È un piacere guardare la serie scritta da David E. Kelley, per ritmo e leggerezza, per una dolcezza mai stucchevole e riflessioni mai paternalistiche. Ci ha colpiti la capacità di passare da un registro all'altro, di saper usare l'ironia ma allo stesso tempo parlare del mondo in cui noi, come Margo, viviamo, fatto di sfumature di grigio e non di una netta separazione tra il bianco e il nero, di adorabile caos e di una voglia di sopravvivere, reinventarsi, ritrovarsi che le figure in gioco incarnano alla perfezione. Non persone fuori dall'ordinario, ma realistiche con le quali possiamo entrare in sintonia.

Con un ottimismo di fondo che non risulta mai irreale, Margo ha problemi di soldi è una serie che, come la sua protagonista, si reinventa di episodio in episodio, creando una corsa brillante e leggera che accompagna lo spettatore con audacia ed emozione, con grandi performance attoriali, ottima selezione musicale e gusto della messa in scena. Insomma: l'ennesima conferma di casa Apple.