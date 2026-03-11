Mare Fuori 6, intervista a Carlotta Pinto: "L'arte e l'amore sono la salvezza"

Il veterano Vincenzo Ferrera e le new entry Carlotta Pinto e Greta De Rosa ci raccontano i temi della sesta stagione. La seconda parte in streaming su RaiPlay.

I fan si stanno dividendo sulla sesta stagione di Mare fuori: c'è chi ritiene che oramai da tempo abbia fatto il cosiddetto salto dello squalo e chi invece pensa stia proponendo dinamiche interessanti nei nuovi episodi.

Una scena della sesta stagione

Colpa (o merito) anche del continuo passaggio di testimone tra vecchi e nuovi interpreti: proprio con un veterano e due new entry del cast abbiamo chiacchierato durante il junket stampa. Tra i protagonisti più amati c'è ancora Vincenzo Ferrera, che nella serie interpreta l'educatore Beppe Romano, punto di riferimento morale. Insieme a lui abbiamo incontrato Carlotta Pinto e Greta De Rosa, che sono le sorelle Marika e Annarella, personaggi destinati a portare nuove tensioni ma anche nuove speranze tra i giovani detenuti dell'IPM.

Vincenzo Ferrera: "La chiave è l'entusiasmo dei ragazzi"

Dopo sei stagioni, il personaggio di Beppe Romano continua a rappresentare una guida all'interno della prigione minorile. Secondo il suo interprete Vincenzo Ferrera, il segreto per mantenere viva quell'energia è il confronto con le nuove generazioni di attori: "La chiave è trovare sempre l'entusiasmo, nel fare questo mestiere e nel ritrovarmi con ragazzi e ragazze all'inizio della loro carriera".

L'attore racconta come l'arrivo di nuovi interpreti sul set porti con sé qualcosa di speciale: "Ti poni di fronte a loro e senti questa freschezza giovanile. È incredibile: non sono attori che si siedono o si annoiano, ma hanno tutta la voglia di dimostrare di essere bravi interpreti, di poter dare il massimo". Non danno insomma per scontato il successo in cui stanno entrando. Questo atteggiamento rispecchia lo spirito della serie Rai, sempre attenta a raccontare i giovani non solo attraverso i loro errori ma soprattutto attraverso il loro desiderio di migliorarsi.

La musica come àncora di salvezza in Mare fuori 6

Tra i nuovi personaggi della stagione c'è Marika, interpretata da Carlotta Pinto: per lei la musica diventa un elemento fondamentale. Potrebbe essere la sua via d'uscita, sia dall'attività di famiglia come pescivendola al mercato insieme alle sue sorelle; sia dal carcere una volta che ci finisce dentro a causa dei traffici illeciti che la maggiore Sharon (Cartisia Somma) inizia con Carmela (Giovanna Sannino).

"Marika è molto legata al canto. Nell'arte cerca la redenzione, oltre all'auspicio di cambiare vita e distaccarsi da un mondo che in realtà non condivide"

Le tre nuove sorelle di stanza all'IPM

Un tema che, per l'attrice, ha anche un valore personale: "Per quanto mi riguarda, la musica mi ha aiutato molto a crescere e ad aprire la mente. Mi ha dato uno scopo nella vita, quindi credo sia una forma fondamentale di speranza". Uno spazio in cui immaginare un futuro diverso, come hanno fatto alcuni personaggi storici (ad esempio il Cardiotrap di Domenico Cuomo).

Diverso è il percorso della terza sorella new entry, Annarella (Greta De Rosa), che abbiamo scoperto essere stata adottata, e ora è sull'orlo di una scelta pericolosa: "Annarella sta per intraprendere una strada sbagliata. Però lei è convinta sia la sua unica via d'uscita".

Secondo l'attrice, il personaggio è fortemente influenzato dal contesto e soprattutto dal rapporto con le sorelle. Una dinamica familiare che avrà ripercussioni anche nella seconda metà di stagione.

Quando le icone diventano reali

Maria Esposito una delle poche veterane rimaste nel cast di Mare fuori

Annarella ha infatti anche un'altra figura di riferimento in Mare fuori: Rosa Ricci (Maria Esposito), che per lei rappresenta un modello da seguire.

Ma incontrare le proprie icone, nella realtà, può essere molto diverso da come lo si era immaginato: "Annarella si sorprende quando conosce Rosa, perché l'aveva idealizzata". Per lei era sempre stata qualcuno da cui prendere esempio sulla vita da camorrista. Quando divide la cella con lei, si trova di fronte una ragazza in cerca di redenzione, che vuole affrancarsi dal clan Ricci e dai loro affari. Una ragazza che pensa ancora a Carmine e all'amore a cui ha rinunciato.

I dialoghi tra Rosa e Annarella fanno capire a quest'ultima che forse sta cercando la felicità nel posto sbagliato. La salvezza, oltre all'arte, può essere l'amore.

Ancora una volta, tra errori, scelte difficili e possibilità di riscatto, la domanda rimane la stessa: quanto è possibile cambiare il proprio destino quando tutto sembra già scritto?