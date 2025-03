Mare Fuori 5, intervista a Carmine Recano: "Le storie d'amore? In questa stagione c'è più azione"

Anche questa volta Massimo Esposito, noto a tutti come "o' comandante", non ha vita facile: la quinta stagione di Mare Fuori, dal 26 marzo su Rai2, lo mette costantemente alla prova, forse anche più che in passato. A interpretarlo è ancora Carmine Recano, probabilmente il vero grande protagonista della serie: i ragazzi vanno e vengono, lui invece è sempre lì. Una certezza.

Carmine Recano in Mare Fuori 5

Abbiamo incontrato l'attore a Roma e, nella nostra intervista, ci ha confermato che il comandante sente forte il peso della promessa fatta a Carmine (Massimiliano Caiazzo), ovvero di proteggere Rosa Ricci (Maria Esposito), con cui il matrimonio è sfumato, ma che ama sempre.

La grande novità di Mare Fuori 5 poi è la regia: Ludovico Di Martino ha infatti raccolto il testimone di Ivan Silvestrini, che ha diretto la serie dalla seconda alla quarta stagione. Una scelta non casuale: come ci ha confermato l'interprete, in questi nuovi episodi c'è molto meno spazio per l'amore e più per l'azione. E uno come Di Martino, che ha fatto La belva, in cui ha trasformato un attore di teatro come Fabrizio Gifuni in un animale da combattimento, è riuscito a dare una bella svolta action alla serie Rai.

Mare Fuori 5: intervista a Carmine Recano

Ludovico Di Martino, oltre a portare più scene d'azione, ha anche dato una dimensione maggiormente interiore a questa quinta stagione di Mare fuori.

Recano ci racconta questo cambio: "Ludovico è stato una bellissima novità. È riuscito a raccontare in maniera molto profonda i personaggi. L'ha fatto costruendo un racconto, se vogliamo, gotico, un po' più buio, anche respingente forse. Ha un modo di usare la macchina da presa con dei tagli particolari. Usa obiettivi particolari. E poi ci sono gli ingressi di tantissimi nuovi personaggi, che portano un po' di scompiglio all'interno dell'IPM".

La promessa del comandante a Carmine

Ci sono diverse scene oniriche in queste nuove puntate di Mare Fuori, che ricordano un po' i sogni e gli incubi dei film di David Lynch. Ludovico Di Martino, nella nostra intervista, ci ha detto che ha usato queste immagini per rendere evidente l'interiorità dei personaggi. Proprio quella di cui parla anche Recano. Cosa prova quindi il comandante in questa fase della storia?

Maria Esposito e Giacomo Giorgio in Mare Fuori 5

L'attore non ha dubbi: "In Mare Fuori 5 c'è molta più azione e meno dinamiche relazionali, meno sentimenti, se vogliamo. Rispetto alle stagioni passate ci sono meno storie d'amore. Per quanto riguarda Massimo: sarà coinvolto nella vita di Rosa Ricci. Ci siamo lasciati, alla fine della quarta stagione, con la promessa che ha fatto a Carmine, ovvero di salvare Rosa. E lui è intenzionato a mantenerla".

Il comandante è il Silente di Mare Fuori?

Carmine Recano in Mare Fuori

Sempre nella nostra intervista, il regista ci ha detto anche che una delle principali fonti di ispirazione per questa quinta stagione è stato quello che Alfonso Cuarón ha fatto in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Possiamo quindi dire che il comandante è un po' il Silente di Mare Fuori?

Recano: "Forse sì, dai! È un personaggio che comunque riesce sempre a creare questa connessione emotiva con i ragazzi. Crea un legame paterno. Quindi cercherà sempre di offrire loro una seconda opportunità, un'alternativa".