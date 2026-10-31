Mama Bear: il nuovo corto horror di Curry Barker. Giusto in tempo per Halloween

Una manciata di minuti e la tensione che sale: il regista di Obsession torna all'horror con un cortometraggio che ha già acceso le teorie dei fan. In attesa del nuovo film in arrivo a maggio 2027.

Un tizio addormentato sul divano, una casa sfatta e un telefono che vibra. Il tizio si sveglia, risponde alla chiamata e giù di panico. Quello che sembra uno scherzo telefonico si trasforma in una specie di avvertimento. Da lì in poi, nella manciata di minuti a disposizione, Curry Barker alza immediatamente la temperatura dimostrando, ancora una volta, di saperci fare. Ecco Mama Bear, il nuovo corto del regista 27enne, messo sotto contratto da Universal e Blumhouse dopo l'esorbitante successo di Obsession (mezzo miliardo di dollari incassati in tutto il mondo, a fronte di una produzione inferiore a 1 milione), che sta macinando visualizzazioni su YouTube, con rilascio tattico giusto in tempo per Halloween.

Mama Bear e la spiegazione via Reddit

In effetti, a guardare Mama Bear, non è che si capisca granché oltre ciò che, in effetti, viene mostrato e raccontato in 5 minuti scarsi. Più che altro, quello di Barker, sponsorizzato da Windows ma ideato senza vincoli, è una specie di esercizio che, in teoria, dovrebbe ampliare l'universo orrorifico di Obsession, tanto che il Bear del titolo potrebbe riferirsi al protagonista del lungometraggio, che portava lo stesso soprannome. Protagonisti del cortometraggio Jon Lee Richardson e Katie Sarife.

Mama Bear

Se su Reddit le teorie sul significato si sprecano, ce n'è una abbastanza interessante nonché plausibile rispetto a una possibile spiegazione: TwistedMetalGear ha scritto che "il ragazzo ha un sosia malvagio che fa cose cattive. Il sosia ha fatto qualcosa di brutto alla sua fidanzata (forse ha fatto del male a suo figlio). La ragazza, in preda a una furia vendicativa da "mamma orsa", uccide il ragazzo, poi il sosia esce dall'ombra e la ragazza si rende conto di aver ucciso la persona sbagliata".

Katie Sarife in Mama Bear

Sempre su Reddit c'è chi loda la capacità di Barker di ottenere il massimo con "poco". Pe dire, carosxgothplay ha scritto che "La cosa notevole dei suoi lavori è quanto riesca a fare con una sola stanza e due attori. Nessuna rivelazione di un mostro, solo una conversazione che si inasprisce lentamente finché non ti rendi conto di aver perso il momento esatto in cui è cambiata".

In attesa di Anything But Ghosts

A proposito di interpretazioni, Obsession è stato acclamato anche dalla critica suscitando un certo interesse per una possibile candidatura all'Oscar per Inde Navarrette, che interpreta Nikki, la ragazza di cui Bear è innamorato (e che trascinerà in un incubo). Tra l'altro, Navarrette è stata scelta per interpretare Rogue nel reboot degli X-Men della Marvel , mentre Barker sta girando una sorta di horror-comedy, Anything But Ghosts prodotta da Focus Features e Blumhouse-Atomic Monster, in uscita il 7 maggio 2027.

Barker ha co-scritto la sceneggiatura con Cooper Tomlinson, anch'esso in Obsession nonché collaboratore di lunga data. I due sono anche co-protagonisti del progetto, al fianco di Violet McGraw, Chris Reinacher, Bryce Dallas Howard e Aaron Paul. La trama? Ecco la sinossi ufficiale: "Quando un gruppo di aspiranti 'cacciatori di fantasmi' in cerca di fama si ritrova in una situazione più grande di loro, le cose precipitano in modo selvaggio e terrificante".