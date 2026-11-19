Davvero, chiediamo, cinematograficamente parlando, ma cosa avrà fatto di male David O. Russell? Perché, ogni qualvolta esce un suo film, la critica (soprattutto quella americana) lo travolge, senza dargli scampo? Eppure, ce ne fossero di autori come lui, capaci di trasmettere una certa passione e tanto divertimento, miscelando tensione, parole e umorismo come in Madden, che ha co-scritto insieme a Cambron Clark con approdo su Prime Video.

Nicolas Cage è John Madden

Ecco, il regista de Il lato positivo è riuscito, e non era facile, a districare il linguaggio del football in una commedia sportiva che, come recitano i cartelli iniziali, si ispira, senza voler essere cronaca (e meno male), alla vita di uno dei più grandi allenatori della storia, appunto John Madden.

Se David O. Russell racconta una leggenda come John Madden

Come racconta Russell, appoggiandosi ovviamente sulla fisicità e sulla verve dialettica di Nicolas Cage, che dimostra, semmai ce ne fosse bisogno, il suo enorme talento interpretativo, il tecnico è uno capace di vincere il Super Bowl (era il 1976, come allenatore-capo degli Oakland Raiders), di dettare schemi e regole, e di commentare con estrema precisione analitica la narrativa del football americano. Coach, certo, ma poi precocemente commentatore sportivo, nonché voce dal 1988 del videogioco EA intitolato al suo nome.

Una scena del film

"Un eroe" per gli sviluppatori di Electronic Arts, in uno dei passaggi più emozionanti del film. Perché sì, se c'è una cosa che David O. Russell sa maneggiare bene, quelli sono il tono e l'umore della sceneggiatura. Madden, innamorato di sua moglie Virginia (Kathryn Hahn), dal cuore buono e dall'indole mite, è anche uno capace di essere squisitamente ingombrante e fuori sincrono; uno che ha paura di prendere un aereo (ma c'è un motivo), che ragiona "per amore" e "per divertirsi", così da essere al contempo l'emblema di uno sport umano e, nel senso stretto del termine, popolare.

Un film di grande presa

Del resto, "c'è un solo John Madden, non ne hanno fatti altri" dice un irriconoscibile Christian Bale nel ruolo di Al Davis, dirigente degli Oakland Raiders, prima di trasferire la squadra a Los Angeles (in uno dei passaggi più controversi e discussi di tutta l'NFL). Ecco, c'è una scena che vale l'intero film: quando Christian Bale fa ascoltare a Nicolas Cage Fuck the Police degli N.W.A., brano simbolo del gangsta rap di fine anni Ottanta, richiamando Dr. Dre e Ice Cube per spiegare il concetto di "rispetto" e di "strada". Le basi dei Raiders, "lo spirito dell'America".

Madden: una scena del film

Ed è incredibile nonché coinvolgente l'acrobazia cinetica di Russell, che non nasconde l'amore per il football (fin dai tempi de Il lato positivo) e gioca letteralmente con la musica e le parole, puntando alla sostanza e all'anima di una "caricatura" che va dritta al punto: allenatore, marito, commentatore, ideatore di un videgame epocale. Dall'altra parte, c'è lo specchio degli Stati Uniti nel riflesso di uno sport che, grazie a John, è riuscito ad essere finalmente accessibile.

E se il film, a un certo punto, corre veloce (forse troppo), tra chiacchiere e capelli bianchi, in attesa di un giorno "in cui non si giocherà più", ciò che resta, lontano dalla verbosità e dalle maschere, è proprio un'emotività che scalda e rincuora. Più della Hall of Fame, più di un touchdown. "Cosa significa tutto questo", si chiede Madden, ormai invecchiato alla fine dei giochi, mentre sotto le immagini The Outlaws iniziano a intonare Green Grass and High Tides. Già, cosa significa? Forse, come ripete il protagonista, "la dolcezza della vita è fare ciò che vogliamo fare, senza permettere agli altri di aprire bocca". Ecco, lo sport ancora una volta spiega la vita: attacco e difesa, non conta altro. Sì, Madden è davvero un gran bel film.