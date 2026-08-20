Obsession, la star Inde Navarrette avrebbe rinunciato a 2,5 milioni di dollari per entrare nel MCU

Dopo il successo di Obsession, la carriera di Inde Navarrette sembra aver preso una direzione ben precisa. L'attrice, rivelazione dell'horror indipendente grazie all'interpretazione di Nikki Freeman, avrebbe infatti rifiutato due importanti proposte lavorative per dedicarsi al suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, dove interpreterà Rogue nel nuovo film degli X-Men.

Navarrette avrebbe detto no a milioni di dollari

Stando alle indiscrezioni, l'impegno con il reboot degli X-Men avrebbe escluso Inde Navarrette dal cast di Heat 2, il sequel diretto da Michael Mann, la cui produzione dovrebbe iniziare nel corso dell'autunno dopo un lungo sviluppo.

Locandina di Obsession

L'attrice era indicata come possibile interprete di Sharlene, ma avrebbe deciso di rinunciare al progetto per concentrarsi sul ruolo di Rogue, destinato a occupare una parte importante della prossima fase del Marvel Cinematic Universe.

Oltre al film di Mann, Navarrette avrebbe rifiutato anche un nuovo horror diretto da Mattias Hoehne, nonostante l'offerta economica fosse pari a 2,5 milioni di dollari.

Le motivazioni dell'attrice non sono state rese note, ma la decisione appare comprensibile. Entrare nel MCU significa legarsi a una delle saghe cinematografiche più importanti degli ultimi vent'anni, con la prospettiva di interpretare lo stesso personaggio per numerosi film. Secondo il report, proprio questo impegno avrebbe reso incompatibili gli altri progetti.

Il caso riporta inoltre l'attenzione anche su Adam Driver. L'attore, infatti, era stato indicato nelle scorse settimane come vicino a entrare nel cast di Heat 2 nel ruolo del villain Otis Wardell, ma nel frattempo è stato annunciato anche come Mister Sinister nel nuovo film sugli X-Men.

Al momento non è chiaro se riuscirà a prendere parte a entrambe le produzioni. La lavorazione di Heat 2 dovrebbe iniziare a novembre, mentre le riprese di X-Men partiranno soltanto nel 2027, lasciando teoricamente spazio per conciliare i due impegni.

Una scommessa che potrebbe rivelarsi vincente

La scelta di Navarrette potrebbe sorprendere chi sperava di vederla collaborare con un autore come Michael Mann, soprattutto considerando l'enorme attesa che circonda Heat 2, destinato a riunire un cast di primo piano guidato da Leonardo DiCaprio e Christian Bale.

Obsession: Inde Navarette in una foto

Dal punto di vista della carriera, però, puntare sugli X-Men rappresenta probabilmente l'opzione più solida. Mentre Heat 2 è concepito come un singolo film, il franchise Marvel potrebbe garantire all'attrice un ruolo centrale per molti anni, visto che i mutanti sono destinati a diventare il fulcro della prossima saga del MCU.

Resta comunque da vedere come Navarrette gestirà il delicato equilibrio tra blockbuster e cinema d'autore. In passato attori come Adam Driver hanno dimostrato che è possibile alternare grandi produzioni a film più ambiziosi sul piano artistico, costruendo una carriera capace di coniugare successo commerciale e riconoscimenti della critica.