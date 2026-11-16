Esistono luoghi che sembrano nati per il cinema e Nashville è indubbiamente uno di quelli. Patria della musica country, la città americana ha fatto da sfondo all'omonimo capolavoro di Robert Altman ed è entrata nell'immaginario collettivo non soltanto dei cinefili doc, ma soprattutto degli amanti della musica. Un palcoscenico dove la ricerca del successo può trasformarsi in una trappola fatale, con il mondo dello star system a creare demoni e dei.

Jessica Chastain è la protagonista

Una realtà che la regista Shana Feste conosce bene, avendola già ampiamente indagata nel suo secondo lungometraggio Country Strong (2010), e che ora torna a esplorare con Heartland, nuovo thriller distribuito in esclusiva da Netflix con Jessica Chastain quale assoluta protagonista. L'attrice interpreta proprio un'ex stella della musica country che, dopo essersi ritirata dalle scene ormai da un ventennio, è costretta a tornare là dove tutto ebbe inizio, per mettersi sulle tracce della nipote scomparsa.

Heartland: più cuore che ragione

All'inizio del film conosciamo quindi Misty Jones, che ha detto addio allo show business vent'anni prima e si è ritirata a vita privata in una fattoria della Georgia. Un giorno riceve una telefonata dal fratello Donny, che le chiede aiuto per rintracciare la figlia Charlie, giovane promessa della musica country svanita misteriosamente nel nulla. Misty è così costretta a fare nuovamente i conti con quel passato che pensava di essersi lasciata per sempre alle spalle, ignara di ciò che l'attende dopo il suo ritorno a Nashville.

Jessica Chastain in Heartland

Anche Charlie, infatti, ha seguito le orme di famiglia, diventando una delle cantanti più richieste sul mercato, e la sua sparizione si tinge così di ulteriori complicazioni, in quanto, essendo al centro dell'attenzione, i sospett(at)i finiscono inevitabilmente per aumentare. Il fatto che la ragazza abbia nel proprio "curriculum" diverse fughe improvvise e comportamenti imprevedibili spinge le autorità a sottovalutare il caso, tanto che toccherà proprio a Misty muoversi in prima persona per scoprire cosa le sia realmente accaduto, nella speranza di ritrovarla prima che sia troppo tardi.

Un mondo difficile

Sulla carta, il film vorrebbe coniugare le atmosfere del neo-noir con una dimensione musicale e una riflessione sulle contraddizioni dell'industria dello spettacolo, dove è facile venire fagocitati e il sospetto è sempre dietro l'angolo, soprattutto nell'era post-MeToo. Peccato che il risultato, al netto di una Jessica Chastain che cerca continuamente di tenere in piedi la baracca, impegnandosi anche davanti al microfono con ottimi risultati, sia un'opera disomogenea e spesso ricca di forzature narrative, incapace di trovare una propria precisa identità.

Di chi potersi fidare?

Nelle quasi due ore di visione troviamo infatti suggestioni da thriller investigativo, dramma familiare e quelle parentesi musicali che sembrano uscite dai tipici festival a tema. Heartland vorrebbe dire qualcosa di nuovo, ma finisce per affastellare situazioni e umori già visti, in un mix che si svuota di tensione quando la protagonista appare pressoché inscalfibile anche nei passaggi potenzialmente più tesi, che avrebbero richiesto una maggiore dose di incertezza.

Una donna sola contro tutti

Eppure Misty Jones aveva tutte le potenzialità per essere un'antieroina carica di spunti, con tanto di colpo di scena che già nel primo terzo di visione mette il suo impegno nella "missione" sotto un'ottica tutta nuova. La regista ha raccontato di aver preso spunto dai prototipi dei detective interpretati da Humphrey Bogart e Robert Mitchum, immaginandone una corrispondente versione al femminile: a conti fatti, però, è difficile ritrovare cotanti modelli nella pur volenterosa interpretazione della protagonista.

La musica è al centro di Heartland

L'alcolismo, le dipendenze e quell'indole autodistruttiva avrebbero richiesto una sceneggiatura all'altezza, che invece, come accennato, finisce per rendere tutto estremamente facile nel progredire degli eventi. E che Heartland trovi la propria anima soprattutto nelle canzoni, alcune sì effettivamente trascinanti, è sintomatico delle mancanze a cui la narrazione cerca di sopperire attraverso l'intensità della musica.