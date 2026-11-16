La ballata del Re delle Api, recensione: una calda e stupefacente favola (neo)western

Matthew McConaughey è il perfetto protagonista di un'opera piena di cuore, scritta e diretta da un regista formidabile come Andrew Patterson.

Che dire, basterebbe Matthew McConaughey in t-shirt bianca e jeans sdrucito che suona il mandolino a rendere imperdibile La ballata del Re delle Api. Eppure, sotto una caldissima messa in scena, il film conferma anche il talento di un regista formidabile, Andrew Patterson. All'opera seconda, dopo L'immensità della notte (sì, un capolavoro, tra i migliori sci-fi degli ultimi dieci anni), Patterson racconta un'altra storia di resistenza dirigendo al meglio il materiale umano a disposizione, nonché portando avanti con estro, sincerità e bellezza (perché la bellezza è un valore) una sceneggiatura letteralmente imprevedibile, che vibra come una splendida e malinconica ballata bluegrass.

La ballata del Re delle Api, un film che non t'aspetti

La ballata del Re delle Api (ma il titolo originale è The Rivals of Amziah King) è ambientato nel cuore rurale dell'Oklahoma. La pancia degli Stati Uniti d'America, verrebbe da dire, colorata dalla bollente e grezza fotografia di Miguel I. Littin-Menz. Qui, nel parcheggio di un fast food, a suonare con un gruppo d'amici, ecco comparire McConaughey che interpreta Amziah King, un apicoltore molto esperto, nonché un uomo decisamente tormentato. Va da sé, un tipo cinematograficamente perfetto.

Matthew McConaughey in scena

L'inizio del film è abbastanza rocambolesco, e promette ciò che poi in effetti vedremo. La polizia, nemmeno fossimo nella Chicago degli anni 30, chiede aiuto ad Amziah quando trovano un camion rubato che trasporta 20 barili di miele. Il valore? Un quarto di milione di dollari. Già. Ok, ma il punto non è solo questo: dopo anni, Amziah ritrova Kateri (Angelina LookingGlass, una rivelazione), la figlia adottiva di cui aveva perso le tracce. Ha sangue indiano, e lavora in un diner servendo bollente caffè ai panciuti abitanti del posto. Amziah riallaccia i rapporti con la ragazza, iniziandola alla nobile e poetica arte dell'apicoltura. Ma il miele fa gola a molti, in tutti i sensi: quando il prodotto di Amziah viene rubato toccherà a Kateri indagare su cosa sia successo.

Che altro volere dal cinema?

Non c'è dubbio che La ballata del re delle api sia avvolto da uno sguardo fortemente umano, che segue la traccia di due personaggi scritti a dovere. È il tono, poi, a reggere al meglio la struttura cercata e disegnata dal bravo Andrew Patterson, conscio (anzi, forse inconscio) di essere un autore capace di trasmettere davvero un determinato tipo di emozione, senza paura di osare e immaginare il cinema come una tavolozza bianca su cui disegnare, inventare, stupire.

Matthew e Angelina LookingGlass

Dall'altra parte, La ballata del Re delle api è anche un esempio di ottima scrittura, tanto che sembra rifarsi a un certa letteratura americana (Mark Twain) e a una sempre efficace spiritualità che esalta il rapporto tra i personaggi, in particolar modo il legame che unisce Amziah e Kateri.

A proposito, magari ridondante ma efficace l'allegoria tra la comunità umana e l'alveare: la forza, se così si può dire, arriva dall'unità e dall'abnegazione. Solo restando fianco a fianco si possono superare le più complicate delle difficoltà. E poi le digressioni, un'avanti e indietro che allunga e restringe la storia senza mai perdere il fuoco.

Kurt Russell nel film

Insomma, la pellicola di Patterson, che per brevità si rifà al miglior cinema indipendente americano (in cui Matthew McConaughey trova la sua dimensione), sembra un gangster movie disfunzionale, un coming-of-age e, intanto, una specie di western moderno che s'allunga in 131 minuti di montaggio (magari un po' troppi), agganciandosi a una chiassosa favola che, cogliendo una certa retorica, scalda la testa, il cuore e gli occhi. Davvero, che altro si può volere dal cinema?