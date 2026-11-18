Le feste si avvicinano e, con l'atmosfera natalizia che invade palinsesti, social e centri commerciali, anche le piattaforme streaming non restano a guardare, iniziando a proporre fin dalla metà di novembre le prime commedie romantiche, un genere che negli ultimi anni il pubblico ha dimostrato di apprezzare parecchio. Per questo, quando nel settembre dello scorso anno è stata annunciata l'intenzione di adattare il romanzo The Bodyguard di Katherine Center, tra gli appassionati le aspettative hanno iniziato a farsi alte, per poi schizzare davvero alle stelle con l'annuncio di un cast ricco di volti noti.

Leighton Meester, Jared Padalecki, Andie MacDowell, Noah LaLonde e il wrestler CM Punk sono solo alcuni dei nomi coinvolti nel progetto, capaci fin da subito di catalizzare l'attenzione sul film. Ora che dal 18 novembre Guarding Stars è disponibile su Netflix, possiamo finalmente scoprire se tutta questa attesa abbia trovato il suo lieto fine.

Una guardia del corpo sotto copertura

Hannah Brooks è una professionista della sicurezza e lavora per un'agenzia specializzata nella protezione di personaggi influenti e famosi. Proprio per questo viene incaricata di una missione che, almeno all'apparenza, sembra di routine: vigilare su Jack Stapleton, una star di fama internazionale costretta a tornare nella tenuta di famiglia in Montana dopo che sua madre ha subito un intervento per rimuovere un tumore.

Leighton Meester in una scena

L'esigenza di mantenere un basso profilo costringe però Hannah ad accettare una condizione per lei piuttosto scomoda: fingersi la fidanzata di Jack, anche davanti ai suoi familiari. Inevitabilmente, la messinscena offrirà più volte il fianco a equivoci e momenti imbarazzanti, durante i quali i due finti innamorati dovranno fare i conti con il proprio passato e con un legame che, giorno dopo giorno, si farà sempre più autentico.

Dal romanzo al film Netflix

Gli sceneggiatori Erin Cardillo e Richard Keith hanno dovuto apportare parecchi cambiamenti alla trama del libro, non solo per condensarla in un film di poco più di un'ora e mezza, ma anche per trasformarla in una commedia tipicamente natalizia. Dal Texas si passa così al Montana, il Ringraziamento si tinge di abeti e palline e l'intreccio si asciuga per dare precedenza alla linea narrativa principale. Nel fare tutto questo, Guarding Stars si allinea alle tante produzioni analoghe dello streaming, alternando passaggi leggeri e parentesi più drammatiche che tendono però a risolversi molto in fretta, scivolando via affinché lo spettatore non debba soffermarsi troppo né sulle svolte di trama né sul resto. Nonostante diverse sbavature, il film ha comunque il merito di aver ripulito il racconto da molti cliché datati e piuttosto sessisti che permeavano l'opera originale.

I protagonisti di Guarding Stars

Com'è prevedibile per ogni film di Natale che si rispetti, i toni sono stati notevolmente edulcorati, fin troppo a dire il vero, al punto da trasformare buona parte del racconto in una sequenza di intrecci zuccherosi che, a tratti, risultano eccessivamente parodistici e poco credibili. Sul fronte del cast, Leighton Meester nei panni di Hannah funziona piuttosto bene, rimanendo convincente e sempre in parte, mentre Jared Padalecki si limita a quello che potremmo definire "il compitino", approfondendo poco il suo personaggio e relegandolo nel ruolo del belloccio sofferente e innamorato. A tentennare, purtroppo, è anche un finale che sceglie di rimescolare parecchio le carte rispetto al romanzo ma che, proprio per questo, finisce per apparire forzato e, per certi versi, quasi inspiegabile se si considerano la natura e le competenze dei protagonisti.

La regia di Elizabeth Allen Rosenbaum

Jared Padalecki nei panni di Jack Stapleton

Dietro la macchina da presa, Elizabeth Allen Rosenbaum (che aveva già firmato per Netflix la commedia romantica Purple Hearts) non si concede particolari guizzi né ricercatezze visive, confezionando un lungometraggio che sul piano estetico appare piuttosto lineare e scolastico, pur regalando proprio in chiusura la scena forse più divertente e satirica del film, relegata però accanto ai titoli di coda. Guarding Stars si conferma così una produzione sfacciatamente pop e natalizia, che non ambisce a lasciare il segno ma punta semplicemente a intrattenere senza troppe pretese.