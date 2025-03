LOL 5, intervista a Enrico Brignano: "Un consiglio sulla commedia? Lo chiederei a Sordi"

Il comico romano è tra i concorrenti della quinta stagione di LOL, insieme a Tommy Cassi e Marta Zoboli: ecco chi evocherebbero per farsi dare consigli su come far ridere. Su Prime Video.

Non l'aveva detto a nessuno, ma, da grandissimo professionista, Enrico Brignano ha partecipato all'attività stampa di presentazione della quinta stagione di LOL - Chi ride è fuori, show comico di Prime Video, lo stesso giorno della morte di sua madre, mamma Anna, di cui ha sempre parlato nel corso della propria carriera.

Enrico Brignano in LOL 5

Senza farlo apposta, nella nostra intervista abbiamo parlato della gag della seduta spiritica, presente quest'anno nel format, chiedendo all'attore, e ai colleghi Tommy Cassi e Marta Zoboli, quale fantasma avrebbero evocato per avere un consiglio su come far ridere. Le risposte sono state molto diverse, a dimostrazione che l'ispirazione si può trovare ovunque.

Il trio si è sfidato all'ultima (non) risata insieme a Geppi Cucciari, Raul Cremona, Federico Basso, Valeria Graci, Andrea Pisani, Flora Canto e Alessandro Ciacci, vincitore del LOL Talent Show - Chi fa ridere è dentro (prodotto da Endemol Shine Italy). Ecco cosa ci hanno detto sui loro punti di riferimento e sul cibo di LOL, che ogni anno riserva diverse sorprese.

LOL 5: intervista a Enrico Brignano, Tommy Cassi e Marta Zoboli

Il fantasma di chi evocherebbero quindi Brignano, Cassi e Zoboli per chiedere consigli sulla comicità? L'attrice non ha dubbi: "Anna Marchesini. Perché sì: era straordinaria".

Inaspettato invece il nome fatto dal più giovane concorrente della quinta edizione di LOL: Chi ride è fuori: "Pirandello! Farebbe tutto un discorso sull'importanza dell'essere se stessi, della maschera, che non ascolterei più di tanto. Direi: sì, anche meno, stiamo parlando di un programma comico. Grande intuito, ma era uno prolisso. Anche perché tornasse in vita ora avrebbe un sacco di anni, sarebbe proprio vecchio, un po' boomer".

Brignano invece: "Io c'ho il numero di tanti nell'aldilà. Non sono 06: sono numeri più corposi. Chiederei a tanti... Di primo acchito mi verrebbe da dire Proietti. Però, avendo vissuto con lui, forse, se dovessi proprio andare a sfruculiare, chiamerei Alberto Sordi. Sì, andrei a sfruculiare il grande Albertone, che mi direbbe: oh ma che voi, manco qua me date pace?! Gli direi: maestro, una cosa sola, come se fa? Sarebbe una grande lezione. Lui poi negli ultimi tempi era dedito a raccontare aneddoti divertenti. Quindi sì, andrei a infastidire lui".

Lillo, il pollo di gomma e il cibo di LOL

Pintus e Alessandro Siani sono i nuovi conduttori di LOL

Nei primi tre episodi si LOL 5 si dice che questa è la prima edizione "Lillo free". Anche se nel corso delle interviste ci hanno fatto venire il dubbio che possa comunque spuntare fuori da un momento all'altro. Magari da un divano, come già fatto da Maccio Capatonda. Di lui Brignano dice: "Credo che ormai faccia parte del marchio: la prossima edizione credo si chiami LIL, no? Conosco Lillo, ci facciamo gran risate. Io lo diverto molto, quindi sarebbe stato sfizioso tentare di farlo ridere. La sua poi è una risata sonora, che riempie lo spazio. Io lo immagino come un marchio di fabbrica ormai: Lillo - LOL".

Il cast di LOL 5

Una caratteristica di LOL: a un certo punto tutti i concorrenti si lanciano sul cibo. Ma, ogni anno, c'è chi si lamenta del catering. Brignano lo conferma: "Quei finger food un po' troppo finger e meno food! Dopo quattro ore alcune pietanze sono andate via da sole. Forse il salmone non era proprio morto, morto. Il salmone non era più arancione, è diventato verde ed è uscito dalla porta".

Meglio il pollo di gomma, grande oggetto di scena protagonista di questa stagione, insieme al barattolo di cetrioli di Andrea Pisani? Brignano ne è convinto: "Lo scorso anno Panariello l'ha portato all'apoteosi. Ha portato una vasta gamma di polli di gomma. Li menava. Ancora rido". Cassi è d'accordo, secondo lui ha più personalità rispetto al tubo sonoro di Frank Matano, amato invece da Zoboli: "Ce l'ho! Non so come, ma è finito in casa. In qualche modo è entrato e non se n'è più andato. C'ha qualcosa di irresistibile".