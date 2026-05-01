LOL: Halloween, svelato il cast dello speciale in arrivo su Prime Video

Prime Video ha annunciato i nomi dei protagonisti dello speciale di LOL: Chi ride è fuori in arrivo a Halloween. Il nuovo appuntamento per chi vuole divertirsi davanti agli schermi coinvolgerà ben sei tra i protagonisti di tutte le edizioni precedenti, aggiungendo inoltre degli elementi unici e un'atmosfera... da brividi.

Chi si sfiderà nello speciale

In LOL Halloween Special saranno quindi Maccio Capatonda, Katia Follesa, Lucia Ocone, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani e Andrea Pisani a sfidarsi per 4 ore consecutive.

I protagonisti, tuttavia, non dovranno solo rimanere seri, ma in questa occasione dovranno inoltre riuscire a non spaventarsi.

Ecco la prima foto del cast del nuovo appuntamento di LOL: Chi ride è fuori:

LOL: Halloween, i protagonisti dello speciale

Come cambiano le regole dello show

La grande novità che verrà introdotta in LOL Halloween Special è che le regole, in questa occasione, saranno due e il cartellino giallo dell'ammonizione scatterà alla prima risata e al primo spavento. Successivamente si rischierà l'espulsione dal gioco con il cartellino rosso.

Chi riuscirà a mantenere il sangue freddo fino alla fine sarà in grado di aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro, da devolvere a un ente benefico a sua scelta.

La control room sarà inoltre affidata all'inesorabile commento della Gialappa's Band (ovvero Giorgio Gherarducci e Marco Santin), che accompagnerà i concorrenti in questa sfida all'ultima battuta.

Nello speciale di Halloween tornerà inoltre Lillo Petrolo, ma in un modo davvero originale. Il comico, durante la sfida al centro del comedy show, si calerà infatti nei panni del CEO di un'agenzia decisamente fuori dal comune: un'agenzia di mostri pronti a irrompere nel gioco per tentare di spaventare i concorrenti.