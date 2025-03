LOL 5, Alessandro Siani e Pintus presentano i nuovi episodi con il cast: "La stagione dell'improvvisazione"

Visto che Il Gattopardo è tornato di gran moda, ci sentiamo di citare la celebre frase di Tancredi per descrivere la quinta stagione di LOL - Chi ride è fuori: "Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi". Lo show comico di Prime Video torna con nuovi episodi il 27 marzo, un cast rinnovato e anche una coppia inedita di conduttori: Alessandro Siani e Angelo Pintus hanno infatti preso il posto di Fedez e Frank Matano.

Pintus e Alessandro Siani sono i nuovi conduttori di LOL

Oltre ai presentatori, ci sono infatti diverse novità: intanto l'ingresso. Forse presi dalla sindrome di Carlo Conti, per aumentare il ritmo quest'anno i concorrenti sono entrati nello studio a coppie, non più singolarmente. I comici che si sono sfidati all'ultima (non) risata sono: Enrico Brignano, Geppi Cucciari, Raul Cremona, Federico Basso, Valeria Graci, Andrea Pisani, Tommy Cassi, Marta Zoboli, Flora Canto e Alessandro Ciacci, vincitore del LOL Talent Show.

Stando a quanto visto nelle prime tre puntate, dovrebbe essere poi il primo LOL "Lillo free". Nel corso delle interviste però ci è stato instillato il dubbio: potrebbe comparire a sorpresa? Sicuramente, come detto da Siani, LOL 5 è l'annata dell'improvvisazione: "Le cose che ci sono rimaste nel cuore sono state quelle improvvisate: la cena prima del programma è stata importante, perché ci ha fatto scoprire diverse cose, abbiamo capito che c'era una grande complicità". Pintus invece all'inizio non voleva accettare: "Quando mi hanno chiamato la prima volta ho detto no. Poi mi hanno ricontattato e quando ho saputo che con me ci sarebbe stato Alessandro ho accettato. Sono state tagliate molte cose divertenti, ma non siamo assolutamente rancorosi: siamo felici di aver fatto questa esperienza. Ho visto lo show e sono contento. Di solito non lo sono mai".

LOL 5: una stagione all'insegna della leggerezza

Oltre che all'insegna dell'improvvisazione, LOL 5 è anche la stagione della leggerezza. Parola di Geppi Cucciari: "Finalmente ho riabbracciato la leggerezza: ci sono diversi toni. Poi Amazon monta in sei anni e mezzo, quindi noi lo scopriremo solo vivendo cosa abbiamo fatto. Comunque sono tornata a casa sorridente. Con LOL c'è stato il tempo di guardarsi, conoscersi e autodistruggersi!".

D'accordo Brignano: "Tutti avevamo un progetto, alimentato anche dagli autori. Poi però ti accorgi che non c'è quasi nulla che riesci a realizzare come avevi immaginato. Ero pronto a tutto, ma mi sono ritrovato in grande difficoltà. Ti puoi preparare di tutto, ma magari in quel momento non funziona, non serve. Raul Cremona è quello che mi faceva più paura".

È più difficile non ridere o far ridere?

Andrea Pisani e il barattoli di cetrioli

Il classico tormentone di LOL è se sia più difficile far ridere o non ridere. Secondo Raul Cremona: "Io d'istinto rido sempre, per me è stata una sofferenza! Ho sottovalutato il programma: avevo portato un sacco di roba, giravo con un carretto, ma non mi ha filato nessuno. Spesso non riuscivo a trovare il momento. Mi sono reso conto che dovevo fare di più!".

Marta Zoboli invece è rimasta traumatizzata: "Avevo degli amici prima di entrare... Adesso non lo sono più! Per me è stato faticoso, non mi riprenderò mai più. Ho avuto gli incubi, ho pensato a tutto quello che potevo fare e non ho fatto. Un trauma che mi porto dentro. Gli urletti non erano una tecnica, ma un mio problema psicologico. Ho portato il mio disagio".

I concorrenti di LOL 5

Sulla stessa linea Valeria Graci: "Per me è stata una disperazione questo programma! Non è tanto una questione di battute: c'è sempre quel momento che non ti aspetti che ti frega. Non ero giusta per questo programma. Chiedo scusa ad Amazon! Forse il più traumatico è stato Raul Cremona".

Secondo Andrea Pisani invece: "Per me è stato più difficile non ridere perché sono abituato a ridere tanto". Suo è uno dei tormentoni di questa stagione: per evitare di perdere ha passato metà registrazione con un barattolo di cetriolini in mano. Ogni volta che sentiva l'impulso di sorridere, ne mangiava uno.

Brignano invece ha avuto un altro approccio ancora: "Per me è stato uno sforzo gigantesco. Io non rido tantissimo. Sono un diesel, mi conosco, ho bisogno di stare solo. Di solito faccio monologhi, quindi avere questa moltitudine di persone attorno per me era la cosa più difficile".