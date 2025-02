Lego e Marvel: i migliori set per ripercorrere con i mattoncini le gesta degli eroi dell’MCU

L'arrivo di Captain America: Brave New World è l'occasione per riscoprire i set Lego capaci di riportarci nel cuore dei film del Marvel Cinematic Universe, per riviverne i momenti chiave.

C'è un valore aggiunto di cui gli appassionati Lego di oggi possono beneficiare: avere grandi brand riprodotti con gli amati mattoncini. Qualcosa che la generazione di chi scrive non aveva, ma che è ora protagonista dei set creati mensilmente. Da Star Wars a Harry Potter, dal Signore degli Anelli alla magia Disney e i dinosauri di Jurassic World, tutto oggi può essere protagonista in casa Lego. Compresi gli eroi Marvel, tornati sotto i riflettori questo mese grazie all'uscita di Captain America: Brave New World. Quale occasione migliore, quindi, per riprendere l'argomento e ripercorrere i set che ci sembrano tra i migliori, per poter giocare a essere supereroi, anche nell'approccio libero, spensierato, ma non meno epico, tipico dei Lego.

Per giocare con il nuovo Captain America

La figure del nuovo Captain America

Partiamo dal protagonista, dal nuovo Captain America interpretato da Anthony Mackie, di cui Lego ha pubblicato una action figure snodabile. Il punto di forza di questo tipo di modelli è la giocabilità, il loro essere vere e proprie figure da modellare a piacimento in fase di gioco: spalle, braccia, anche e gambe del personaggio sono infatti mobili e permettono di ottenere tante posizioni e quindi tante opzioni differenti per mettere il personaggio in pose realistiche e versatili. Ovviamente il nuovo Cap dispone del suo iconico scudo, ma il modello è accessoriato anche con un drone Redwing, fissato sulla schiena ma rimovibile e quindi indipendente. Proprio per le sue caratteristiche di mobilità, il set del nuovo Captain America è anche molto divertente da montare, che nel caso di prodotti Lego è sempre un valore aggiunto importante.

Battaglia Captain America vs. Hulk Rosso

Cap contro Hulk Rosso

Una delle novità di Captain America: Brave New World è Red Hulk, che è disponibile anche tra i set Lego, per esempio in quello che riproduce lo scontro tra Captain America e il mostro fuori controllo in cui si trasforma il presidente Thaddeus Ross. È il tipo di set che ci piace segnalare, perché ha alcune caratteristiche che apprezziamo: la prima è il prezzo, perché essendo uno di quelli che si basa soprattutto su minifigure di personaggi importanti, si aggira intorno ai €50; la seconda è appunto di contenere personaggi chiave dell'universo Marvel, come appunto l'Hulk rosso, il nuovo Cap, Falcon e Ruth Bat-Seraph, che si possono aggiungere come membri del cast delle proprie sessioni di gioco; la terza è che riproduce un momento specifico del film, quindi rappresenta anche un modo per rivivere le gesta dei propri eroi.

Da non trascurare: l'aereo incluso nel set è, nel suo piccolo, abbastanza dettagliato da rappresentare una interessante aggiunta alla propria collezione di veicoli Lego.

Azione di battaglia Captain America: Civil War

Ant-Man e la battaglia di Civil War

Restano in ambito Captain America, facciamo un passo indietro al Civil War, per uno dei set che fanno parte della linea della Infinity Saga. Quello che ci piace di questo in particolare è da una parte il suo riprodurre uno spaccato di una delle sequenze action chiave del film, dall'altra di contenere diverse minifigure di valore per chi ama giocare con gli eroi Marvel in formato Lego: ben 8, tra cui Iron Man, Spider-Man, Captain America e Black Panther. Accanto a loro, però, il vero tocco di classe del set è la presenza di un Ant-Man in versione gigante, totalmente snodabile e quindi utilizzabile anche a sé, come il nuovo Cap con cui abbiamo aperto questa panoramica. Parallelamente, il frammento di scenografia che accompagna le figure permette di costruire idee di gioco attorno a essa, sfruttando le minifigure per mettere in scena scontri tra eroi. In tal senso, è quasi come se fosse due set in uno, e non è poco.

Avengers vs. Leviathan

Hulk contro il Leviathan

Ancora un passo indietro, sempre in ambito Infinity Saga, ma questa volta focalizzandoci sul primo The Avengers, per un set piccolo (meno di €50) che rappresenta un momento iconico del film e dell'MCU in generale, quello dello scontro con il Leviatano e la splendida sequenza action orchestrata da Joss Whedon. Protagonisti, in quanto minifigure, della scena Hulk, Capitan America, Vedova Nera, Loki e un Chitauri. Importante in particolare Hulk, che proprio nel corso di questo scontro si trasforma dopo l'iconica battuta: "vi rivelo un segreto, sono sempre arrabbiato." Un momento cult del Marvel Cinematic Universe che è bello avere a casa come compagno di giochi.

Avengers Assemble: Age of Ultron

La battaglia di Age of Ultron

Un'alternativa al set precedente, se si vuole attingere alle figure degli Avengers storici ma con un set più articolato e ricco, la battaglia di Age of Ultron fa al caso vostro. Anche qui sono presenti Hulk, Captain America e Vedova Nera, ma al loro fianco troviamo anche Iron Man e Occhio di falco, oltre a tre soldati che possono far sempre comodo per dar vita alle proprie avventure. È però un set che ha anche una sua costruzione molto dinamica come spaccato di un momento del film, che può aver senso anche dal punto di vista decorativo e non necessariamente in fase di gioco per i più giovani. Ma ripetiamo: il vero valore aggiunto è avere le minifigure dei sei Avengers che hanno animato le prime tre fasi dell'MCU.

Endgame: la battaglia finale

Lo scontro finale di Endgam

Discorso molto simile anche per il set che riproduce uno spaccato, una fotografia, della battaglia finale di Endgame, uno dei momenti più potenti e iconici dell'Universo Marvel e del cinema d'intrattenimento degli ultimi anni. In questo caso la componente ludica è meno preponderante di quella espositiva, proprio per come il set è costruito, ma si accompagna molto bene con quello al punto precedente perché contiene minifigure complementari a esso: ci sono Captain Marvel, Okoye, Wanda Maximoff, Shuri e Valkyrie, più il personaggio più corposo e viola di Thanos e la microfigure di The Wasp. Insomma due battaglie per avere buona parte del cast delle prime fasi dell'MCU.

Laboratorio di Iron Man: Sala delle Armature

Il laboratorio di Iron Man

Ci avviciniamo alla fine di questa lista e segnaliamo un set di natura molto diversa, che riproduce un ambiente più che un momento di uno dei film. Si tratta però di un ambiente chiave dell'MCU: il laboratorio di Iron Man. Una location fondamentale, perché fondamentale è stato il personaggio per l'economia narrativa dell'Universo Marvel, avendolo aperto nel 2008 e avendolo accompagnato fino all'Endgame. La sala delle armature contiene ovviamente diverse figure importanti, Iron Man MK1, MK43 e MK6, minifigure di Pepper Potts (che non potrebbe mancare accanto a Tony Stark) e Aldrich Killian, un robot Dum-E costruibile e un mech MK3 con braccia e gambe mobili e cabina di guida apribile. Da avere per i fan di Iron Man!

Guanto dell'Infinito

Chiudiamo con un altro oggetto iconico dell'MCU e un set in cui l'aspetto gioco è ridotto all'osso, che rappresenta una scelta perfetta per chi cerca qualcosa da esporre che sia significativo di quel che il Marvel Cinematic Universe ha rappresentato dalla sua nascita fino al culmine rappresentato da Avengers: Endgame: il guanto dell'Infinito, l'oggetto del contendere della sfida tra i Vendicatori e Thanos. Il cuore della Infinity Saga con una targhetta descrittiva che lo rende perfetto oggetto da esposizione.