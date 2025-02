La ruota del tempo 3, Rosamund Pike: "Enigmi, complessità e l'importanza di chiedere aiuto"

C'è una saga fantasy che ha saputo ritagliarsi il proprio spazio in tv con tatto e grazia, tra grandi titoli come Il Trono di Spade e Il Signore degli Anelli. Stiamo parlando de La Ruota del Tempo, che si fa forza di una protagonista carismatica come Rosamund Pike alla guida di un cast corale che si rivela sempre più fondamentale in tutte le sue parti, man mano che il mistero si dipana di fronte agli spettatori.

Siamo arrivati alla terza stagione e spetta proprio all'ex star di Gone Girl e al suo co-star di Gran Turismo presentare i nuovi episodi, che arriveranno con cadenza settimanale dal 13 marzo su Prime Video.

La ruota del tempo 3, intervista a Rosamund Pike e Josha Stradowski

Una scena della terza stagione

Una società, quella ritratta nella serie Prime Video, molto affascinante ed attuale, dove solo le donne hanno il controllo dell'Unico Potere e dove gli uomini non possono incanalarlo, altrimenti perdono la ragione. Quindi potremmo dire che le donne hanno più sensibilità degli uomini? Sottolinea Rosamund Pike, che interpreta Moiraine Damodred. "Non è iniziata così. È stato solamente con un abuso di potere che il Tenebroso ha tentato la metà maschile della Vera Fonte. È una delle complessità, uno degli enigmi della Ruota del Tempo capire esattamente cosa significa. Non lo so storicamente, ma ciò che la rende affascinante per la nostra epoca è che le donne possono andare a scuola ad imparare l'arte dei poteri, per poterci lavorare in modo sicuro e sui limiti che possono controllare".

Continua poi: "Gli uomini al contrario non hanno alcun tipo di preparazione e devono farlo in segreto perché è meglio che non rivelino che possono incanalare il che rende tutto molto pericoloso, insieme alla minaccia della pazzia e della perdita della sanità mentale. Questo è uno dei più grandi rompicapi per il mio personaggio in questa stagione, perché più va avanti nell'aiutare Rand a compiere il suo destino, più comprende come si sente ad incanalare. Non può davvero aiutarlo nel capire come usare il proprio potere".

Uomini vs. donne nella serie Prime Video

A quel punto interviene Josha Stradowski che deve la propria popolarità proprio al ruolo di Rand al'Thor ne La ruota del tempo. "In realtà è ciò che mi ha fatto accettare di partecipare allo show perché se si guardano le altre storie fantasy ci sono spesso un eroe o più eroi che dicono che chiunque sia il Signore Oscuro del loro racconto, che sia il Diavolo o altro, l'antagonista è un cavaliere delle forze oscure, ma io non c'ho mai creduto".

La ruota del tempo. Rosamund Pike in una scena della terza stagione.

Continua: "Per questo penso che l'Unico Potere sia così interessante e che il Drago Rinato sia un uomo che può incanalare. È proibito in quel mondo perché con esso arriva un grave pericolo. Se lo usi, rischi di perdere il senno ed inizi ad uccidere le persone che ami. Questo è l'uomo che dovrebbe distruggere o salvare il mondo. Io penso si tratti di un concetto molto affascinante perché così si ha un eroe che deve accogliere l'oscurità dentro di sé per poterla sconfiggere".

Un momento d'addestramento

Anticipa Pike: "In questa terza stagione vedremo Rand per due volte sul punto di perdere il controllo per davvero e questo spaventerà chi lo conosce bene. Tanto Moiraine quanto Egwene. Perché quel potere sprigionato fa paura e nessuno sa dove lo porterà".

Questione di fiducia

Dopo tre stagioni Moiraine e Rand non riescono ancora a fidarsi l'uno dell'altra. Qual è la chiave nel riporre la propria fiducia in qualcun altro? Ne è convinto Stradowski: "Sta tutto nel chiedere aiuto e penso che Rand creda che Moiraine si fidi di lui. Penso valga per entrambe le parti. Ci sono momenti nei nuovi episodi in cui per la prima volta Moiraine gli chiederà qualcosa sull'Unico Potere ad esempio, quando in precedenza non l'avrebbe mai fatto. Non avrebbe mostrato questa curiosità".

Rand insieme agli amici di sempre

Chiude: "Quindi diventa un rapporto più paritario in realtà. Da quel livello possono costruire la fiducia ed è questo che si percepisce quanto Moiraine sia un puzzle. Se rimetti insieme i pezzi, lei si potrebbe rivelare il miglior mentore, la miglior guida, la forza più leale di chiunque altro".