La Ruota del Tempo cancellata: il commento amaro di Rosamund Pike

Con la cancellazione ufficiale de La Ruota del Tempo, Rosamund Pike, interprete di Moiraine Damodred, ha condiviso per la prima volta il suo pensiero sul futuro interrotto della serie. La notizia ha lasciato un segno non solo nei fan, ma anche nel cast, profondamente legato al progetto.

Cosa ha detto Rosamund Pike

Attraverso una breve dichiarazione pubblicata nelle sue Instagram Stories, l'attrice ha espresso sentimenti contrastanti: "angoscia e rabbia" per l'improvvisa interruzione dello show. Le sue parole, seppur sintetiche, trasmettono il forte impatto emotivo che la notizia ha avuto su di lei.

La ruota del tempo. Rosamund Pike in una scena della terza stagione.

Il commento di Pike arriva poco dopo quello dello showrunner Rafe Judkins, che si è detto disilluso dall'attuale panorama dello streaming. Secondo Judkins, il settore è sempre più focalizzato sulle performance immediate, penalizzando la costruzione narrativa a lungo termine: "Si tende a preferire serie brevi e strategie rapide per attrarre nuovi abbonati. Ma questo va contro ciò che rende unica la TV: la possibilità di raccontare storie nel tempo".

Fin dal debutto, La Ruota del Tempo ha rappresentato un ambizioso adattamento dell'opera monumentale di Robert Jordan (e proseguita da Brandon Sanderson), con una struttura narrativa rivisitata per dare maggiore centralità al personaggio di Moiraine, rispetto al focus originario su Rand al'Thor e i suoi compagni.

Nel corso della terza stagione, la serie si era già discostata in modo significativo dai romanzi: secondo la linea dei libri, Moiraine avrebbe dovuto concludere il suo arco narrativo in quegli episodi. Tuttavia, nello show, il personaggio sopravvive allo scontro finale con Lanfear, lasciando aperti molti scenari per una possibile quarta stagione... che però non vedrà mai la luce.

La ruota del tempo: una scena del sesto episodio

TV Line ha confermato che Amazon non è attivamente impegnata a vendere i diritti della serie ad altri network o piattaforme. Le possibilità di un salvataggio sembrano, quindi, piuttosto remote.

C'è però ancora una piccola speranza per i fan: il prequel animato annunciato tempo fa potrebbe riaccendere l'interesse attorno all'universo della Ruota del Tempo e magari aprire le porte a un futuro ritorno live-action.