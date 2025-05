La Ruota del Tempo è stata cancellata, la serie fantasy si chiuderà con la stagione 3

Amazon Prime Video ha annunciato che non verrà realizzata la quarta stagione della serie La Ruota del Tempo, tratta dai romanzi di Robert Jordan.

La serie La ruota del tempo, tratta dai romanzi di Robert Jordan, è stata cancellata dopo tre stagioni. Amazon Prime Video aveva sostenuto l'adattamento per il piccolo schermo della saga fantasy che era stato firmato da Rafe Judkins, impegnato come showrunner, sceneggiatore e produttore.

La cancellazione dopo la stagione 3

La ruota del tempo aveva come star Rosamund Pike, Daniel Henney, Josha Stradowski, Zoë Robins, Madeleine Madden, Marcus Rutherford, Dónal Finn, Ceara Coveney, Kate Fleetwood, Natasha O'Keeffe, Ayoola Smart, Kae Alexander, e Sophie Okonedo.

La ruota del tempo. Ceara Coveney, Madeleine Madden e Zoe Robins in una scena della terza stagione.

Le fonti di Deadline hanno sostenuto che la causa della cancellazione, annunciata dopo oltre un mese dalla conclusione della messa in onda dell'ultimo episodio della stagione 3, è di tipo economico, considerando che i responsabili della piattaforma di streaming apprezzavano molto il progetto.

Lo show, al suo debutto nel 2021, era entrato nella Top 5 dei migliori debutti di sempre su Prime Video. I dati relativi alle visualizzazioni, tuttavia, sono diminuiti e hanno portato il terzo capitolo a rimanere esclusa dalla Top 10 di Nielsen dedicata ai progetti originali, anche se all'estero i risultati sono stati migliori. I costi elevati necessari per la produzione, tuttavia, hanno portato Prime Video, dopo alcuni incontri con i responsabili di Sony TV, a decidere per la chiusura dello show

Cosa ha raccontato la serie

La trama della terza stagione era basata prevalentemente sul quarto libro della serie di Jordan, L'ascesa dell'ombra (The Shadow Rising), portando gli spettatori in molte nuove regioni e città attraverso il continente immaginario delle Terre Occidentali, che include i vasti deserti della Triplice Terra, la pericolosa e affascinante città portuale di Tanchico, e la proibita e nebbiosa città antica di Rhuidean.

Rand e Moiraine sono venuti a conoscenza di rivelazioni che hanno cambiato la loro vita. Nel frattempo, dall'altra parte del mondo, nell'umile luogo natale di Rand, Fiumi Gemelli, il suo amico di lunga data Perrin Aybara (Marcus Rutherford) ha intrapreso a sua volta un viaggio intimo che lo sconvolgerà per sempre.