La Legge di Lidia Poët 3, Matilda De Angelis: "La verità è la mia battaglia quotidiana"

Si chiude il viaggio dell'avvocatessa dopo tre stagioni. Tra pressione lavorativa e sfide quotidiane, ne abbiamo parlato con i protagonisti: Matilda De Angelis, Gianmarco Saurino, Pier Luigi Pasino. La serie è su Netflix.

Con la terza e ultima stagione, La Legge di Lidia Poët chiude il cerchio in sei episodi dedicati a "chi immagina ciò che ancora non esiste e ha il coraggio di trasformarlo in realtà". Prodotta da Matteo Rovere e scritta da Guido Iuculano e Davide Orsini per Netflix, è diretta da Letizia Lamartire, Pippo Mezzapesa e Jacopo Bonvicini, e vede protagonista Matilda De Angelis. Con lei, Gianmarco Saurino, Pier Luigi Pasino ed Eduardo Scarpetta.

Lidia Poët 3: Matilda De Angelis, Gianmarco Saurino, Pier Luigi Pasino raccontano l'ultima stagione

Matilda De Angelis in Lidia Poet 3

Per Lidia, avvocatessa e precorritrice del Diritto (è stata la prima donna italiana iscritta all'Albo degli avvocati), la pressione si alza notevolmente, in quanto sta vivendo un periodo cruciale della sua vita: deve gestire un caso di forte rilevanza che la vede pienamente coinvolta. "Viviamo per non disattendere le aspettative altrui. È un tema su cui ho lavorato molto, perché la pressione tende inevitabilmente a salire", spiega De Angelis a Movieplayer.

"Non so gestire certe pressioni, ma cerco di non concentrarmi troppo su ciò che non dipende da me. Anche se dico: funziono meglio sotto stress, perché devo sempre avere un po' di paura. Se ho paura vuol dire che mi interessa ciò che faccio. È come innamorarsi".

Dall'altra parte, nel set allestito per le video interviste, ecco intervenire Gianmarco Saurino, che mette in chiaro un punto nevralgico mai troppo scontato. "Dobbiamo ricordarci che il nostro lavoro è una specie di gioco, almeno nel contesto storico che viviamo. Non stiamo salvando vite, non siamo la Mezzaluna Palestinese", spiega l'attore, "è un gioco serio, ma è vero ciò che dice Matilda: se non hai un po' di paura, vuol dire che non ti interessa".

Una scena di Lidia Poet 3

Con loro, ecco anche Pier Luigi Pasino, che dice: "Ognuno gestisce l'ansia come crede, con il tempo si impara. Per esempio io tendo ad addormentarmi prima delle scene importanti. E poi bisogna essere preparati".

Le battaglie quotidiane del cast

Ne La Legge di Lidia Poët 3 c'è una frase che pare riassumerne il senso: "se continuiamo a combattere, prima o poi qualcosa cambierà". "Ho fatto una promessa: dire sempre la verità", confida Matilda De Angelis, a proposito delle sue battaglie quotidiane. "Avere la forza di essere sincera con me e con gli altri. Sono una che tende a volte a prendersi in giro, e non in maniera positiva".

Pasino, invece, dice che: "Provo a combattere la parte di me peggiore, che si lamenta sempre, cerco di far vincere la parte migliore". Chiude Saurino: "Sto provando a smettere di fare le cose che non mi va di fare".