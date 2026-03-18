La legge di Lidia Poët 3, svelati il nuovo caso e la data d’uscita dell’ultima stagione

Nelle immagini della terza stagione che scorrono vediamo il prossimo caso della protagonista interpretata da Matilda De Angelis che a quanto pare sarà il suo più difficile

Netflix ha diffuso in streaming il trailer della terza e ultima stagione di La legge di Lidia Poët, che vedrà tornare Matilda De Angelis nei panni dell'eroina assoluta della storia.

Questa sarà l'ultima stagione della serie e per questo avrà al centro della storia il caso più difficile per la protagonista.

La legge di Lidia Poët: Matilda De Angelis in un momento della serie

Qual è il nuovo caso di Lidia Poët

Nel trailer della terza stagione si respira subito un clima più teso e definitivo: vediamo Lidia alle prese con quello che viene presentato come il suo caso più difficile, la difesa della sua amica Grazia, accusata di aver ucciso il marito, mentre lei insiste sulla legittima difesa.

La legge di Lidia Poët: un'immagine

Cosa succede nel trailer dell'ultima stagione

Le immagini alternano momenti di tribunale molto accesi - con arringhe, scontri e giudici ostili - a scene più intime che mostrano il lato personale della protagonista, divisa tra il legame con il procuratore Fourneau (con cui condivide anche il caso, ma su fronti opposti) e il ritorno di Jacopo, che riapre tensioni sentimentali mai risolte.

Il trailer insiste anche sul contesto storico e sociale, con Lidia che continua a sfidare un sistema dominato dagli uomini mentre il fratello porta avanti in Parlamento la legge che potrebbe restituirle il diritto di esercitare la professione; il tutto è accompagnato da un tono più drammatico e da un senso di resa dei conti finale, coerente con il fatto che questa stagione chiuderà la serie.

Quando esce in streaming la Stagione 3

La terza ed ultima stagione di La legge di Lidia Poët approderà su Netflix il 15 aprile 2026. Il cast, oltre a Matilda De Angelis, vede anche la presenza di Eduardo Scarpetta, Pier Luigi Pasino, Sara Lazzaro,Sinéad Thornhill e Gianmarco Saurino. Tra le new entry dei nuovi episodi ci sono Liliana Bottone, che interpreta Grazia Fontana - personaggio chiave della nuova trama - e Ninni Bruschetta, nei panni del Procuratore del Re Cantamessa.