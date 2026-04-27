Bocciato, recensione: una buona comedy francese

"Meglio finire in prigione che tornare a scuola". Sono queste le parole di Eddy, il protagonista di Bocciato, la nuova comedy francese arrivata nel catalogo Netflix in sordina e schizzata subito in cima alla Top 10 grazie a un mix leggero ma intelligente.

Il gruppo di insegnanti fuori dal liceo Baudelaire

D'altronde, si sa: i cugini d'oltralpe sanno ancora come maneggiare la commedia, attingendo ai propri fasti cinematografici.

Bocciato: una spia tra i banchi di scuola

Il serial fonde commedia e spy story con un pizzico di dramma procedurale. Il protagonista, interpretato da Alexandre Kominek, è un truffatore di professione, formidabile con i numeri e nei travestimenti. Arrestato dalla polizia, riceve una proposta che non può rifiutare in cambio del condono della pena: fingersi Édouard Martin, supplente di matematica nel liceo frequentato dal figlio di un pericoloso criminale che la detective Lucie (Laurence Arné) insegue invano da anni.

Alexandre Kominek, Josephine de Meaux e Yannik Landrein nella serie Netflix

Il problema? Nessuno conosce l'identità del ragazzo, che a sua volta ignora l'attività criminale del padre. Il compito di Eddy è identificarlo per far uscire allo scoperto il boss. A complicare i piani intervengono due elementi: la preside del liceo Baudelaire, Tiphaine (Leslie Medina), è il suo primo amore adolescenziale (finita male proprio a causa delle "doti" del ragazzo) e sa perfettamente che Eddy non è un professore. Inoltre, tra quegli stessi banchi, l'uomo veniva costantemente bullizzato per la sua abilità con i numeri e il trauma si fa ancora sentire, una volta varcata quella soglia.

Comicità e denuncia sociale: il tocco di François Uzan

Un primo piano shock del bidello

Quello che fa il creatore François Uzan con Bocciato (Recalé in originale) è mettere alla berlina le contraddizioni burocratiche odierne, tanto istituzionali quanto scolastiche. Ne emerge un ritratto di sistemi fallaci, pieni di buchi e rattoppati alla meglio. La serie offre una riflessione acuta - tra una risata e una situazione improbabile - sul sistema d'istruzione francese, sull'approccio del personale scolastico e sulla precarietà della figura del supplente.

Formare le menti di domani è diventato un lavoro ingrato e meno riconosciuto rispetto al passato: se da un lato gli adolescenti faticano a rispettare l'autorità, dall'altro c'è molta più consapevolezza su disturbi e disagi come l'ADHD. In questo frangente sono emblematici i colleghi di Eddy: dalla svampita Viviane (Joséphine de Meaux) al sindacalista di ferro (Yannik Landrein), passando per l'insegnante di russo Nora (Sabrina Ouazani) e il disilluso Gilbert (Gustave Kervern). Alexandre Kominek si conferma un protagonista carismatico, con la giusta "faccia da schiaffi" per risultare simpatico, supportato da comprimari caratterizzati con immediatezza, anche se rischiano a tratti di rimanere troppo in ombra.

Bocciato. Alexandre Kominek e Laurence Arné in una scena

L'approccio anticonvenzionale e anticonformista - dettato dal fatto che finge di essere qualcun altro - del nuovo arrivato stimolerà il corpo docente a fare "qualcosa di più" per gli studenti. Non vi ricorda un certo Dante Balestra star di Un professore? Non manca l'ironia su cosa si possa scherzare oggi, mentre Eddy si trova a fare battute inappropriate senza rendersene conto, imparando a dialogare con le nuove generazioni.

La serie Netflix ha una struttura ritmata e funzionale

Otto episodi da mezz'ora: il formato ideale per una comedy che scherza continuamente senza risultare mai volgare. Bocciato alterna sequenze adrenaliniche da police procedural a momenti più dolci, legati alla sottotrama romantica in cui si ritrova invischiato il protagonista, sommerso dalle sue stesse bugie. La serie riflette sull'importanza della verità e sulla responsabilità delle proprie azioni, specialmente quando la via onesta non è quella più facile.

Bocciato. Alexandre Kominek e Leslie Medina in una scena

La regia dinamica e una colonna sonora "rock-oriented" capitanata dai Police (con cover inusuali di classici come I Will Always Love You), unite ad una scrittura fresca che non si perde in chiacchiere, rendono il titolo un ottimo passatempo. Anche il finale aperto verso una possibile seconda stagione non infastidisce: viste le premesse, sappiamo già che ci sarà da ridere, sempre stimolando il cervello.