L'amica geniale 4 e La Legge di Lidia Poet ottengono una nomination ai Critics Choice Awards 2025

La stagione 4 della serie L'Amica geniale, diretta da Laura Bispuri, e La legge di Lidia Poet hanno ottenuto una nomination ai Critics Choice Awards 2025 nella categoria Miglior serie non in lingua inglese.

Netflix ha ottenuto il maggior numero di possibili premi grazie a ben 23 nomination, lasciandosi alle spalle HBO/Max che ne ha ottenuto 21, e FX con 20.

Cosa racconta L'amica geniale 4

La cerimonia di consegna dei Critics Choice Awards 2025 si svolgerà il 12 gennaio e andrà in onda su E!, con la conduzione di Chelsea Handler.

L'ultima stagione della serie L'amica geniale è ambientata negli anni '80 e gli episodi seguiranno Elena e Lila ormai adulte. I ruoli delle due protagoniste sono interpretati dalle attrici Alba Rohrwacher e Irene Maiorino.

Elena è tornata a Napoli ed è nuovamente coinvolta sentimentalmente con Nino Sarratore, dopo essere diventata una scrittrice di successo e avere avuto un matrimonio che si è conclusa da poco.

Lila invece non si è mai allontanata dalla città, facendo i conti con problemi in famiglia e rapporti camorristici, trasformandosi poi in un'imprenditrice nel campo dell'informatica. La sua posizione, unita al suo eterno fascino, la rende una delle persone più temute e rispettate nel rione, elemento che la farà entrare in conflitto con i fratelli Solara.

Le due amiche si ritroveranno a vivere di nuovo nello stesso quartiere e faranno i conti con numerosi problemi personali e sul lavoro, con tradimenti, scomparse e disastri naturali, il tutto mentre l'Italia sta avvicinandosi alla fine di decenni di violenza politica e disordini sociali.

La serie con Matilda De Angelis

La legge di Lidia Poët, la serie con Matilda De Angelis che ha recentemente ottenuto il rinnovo per la terza stagione, racconta quello che accade alla giovane a cui non è permesso di fare l'avvocato per una legge scritta dagli uomini. Nella seconda stagione punta ancora più in alto, vuole cambiare la legge. Mentre continua a collaborare con il fratello Enrico, affrontando nuovi casi e battendosi per i diritti delle donne, vuole convincerlo a candidarsi in Parlamento per far sì che la sua legge trovi finalmente voce.

La protagonista della serie Netflix

Lidia ha chiuso completamente con l'amore, tanto più con Jacopo, responsabile di aver venduto la villa di famiglia e in rotta di collisione con tutti i Poët. Ma Jacopo e Lidia sono costretti a rivedersi per condividere, loro malgrado, un'indagine segreta che li riguarda da vicino, riscoprendo la complicità e il divertimento che li lega da sempre. A dare filo da torcere il nuovo Procuratore del Re, Fourneau, un uomo delle istituzioni che inaspettatamente tratta Lidia come sua pari, spingendola a interrogarsi sul rapporto complesso e contraddittorio che ha con i sentimenti, e sul costo della rinuncia personale che sta sostenendo in nome dei suoi ideali. Nei sei nuovi episodi Lidia continuerà a scomporre senza tregua i tasselli di questo mondo costruito dagli uomini per gli uomini, con assoluta genialità, spiazzando l'avversario con intelligenza, ironia e senza mezzi termini, ma non per questo senza mai mettersi in discussione

Le nomination

La serie Shogun guida le candidature con sei nomination, tra cui quella come Miglior Serie Drammatica, seguita poi da Abbott Elementary, Disclaimer, Hacks, The Diplomat, The Penguin e What We Do In The Shadows.

Miglior Serie Drammatica

The Day of the Jackal (Peacock)

The Diplomat (Netflix)

Evil (Paramount+)

Industry (HBO | Max)

Interview with the Vampire (AMC)

The Old Man (FX)

Shōgun (FX / Hulu)

Slow Horses (Apple TV+)

Miglior Attore Protagonista in una serie drammatica

Jeff Bridges - The Old Man (FX)

Ncuti Gatwa - Doctor Who (Disney+)

Eddie Redmayne - The Day of the Jackal (Peacock)

Hiroyuki Sanada - Shōgun (FX / Hulu)

Rufus Sewell - The Diplomat (Netflix)

Antony Starr - The Boys (Prime Video)

Migliore Attrice Protagonista in una serie drammatica

Caitriona Balfe - Outlander (Starz)

Kathy Bates - Matlock (CBS)

Shanola Hampton - Found (NBC)

Keira Knightley - Black Doves (Netflix)

Keri Russell - The Diplomat (Netflix)

Anna Sawai - Shōgun (FX / Hulu)

Migliore Attore Non Protagonista in una serie drammatica

Tadanobu Asano - Shōgun (FX / Hulu)

Michael Emerson - Evil (Paramount+)

Mark-Paul Gosselaar - Found (NBC)

Takehiro Hira - Shōgun (FX / Hulu)

John Lithgow - The Old Man (FX)

Sam Reid - Interview with the Vampire (AMC)

Migliore Attrice Non Protagonista in una serie drammatica

Moeka Hoshi - Shōgun (FX / Hulu)

Allison Janney - The Diplomat (Netflix)

Nicole Kidman - Special Ops: Lioness (Paramount+)

Skye P. Marshall - Matlock (CBS)

Anna Sawai - Pachinko (Apple TV+)

Fiona Shaw - Bad Sisters (Apple TV+)

Migliore serie comedy

Abbott Elementary (ABC)

English Teacher (FX)

Hacks (HBO | Max)

Nobody Wants This (Netflix)

Only Murders in the Building (Hulu)

Somebody Somewhere (HBO | Max)

St. Denis Medical (NBC)

What We Do in the Shadows (FX)

Migliore Attore Protagonista in una serie comedy

Brian Jordan Alvarez - English Teacher (FX)

Adam Brody - Nobody Wants This (Netflix)

David Alan Grier - St. Denis Medical (NBC)

Steve Martin - Only Murders in the Building (Hulu)

Kayvan Novak - What We Do in the Shadows (FX)

Martin Short - Only Murders in the Building (Hulu)

Migliore Attrice Protagonista in una serie comedy

Kristen Bell - Nobody Wants This (Netflix)

Quinta Brunson - Abbott Elementary (ABC)

Natasia Demetriou - What We Do in the Shadows (FX)

Bridget Everett - Somebody Somewhere (HBO | Max)

Jean Smart - Hacks (HBO | Max)

Kristen Wiig - Palm Royale (Apple TV+)

Migliore Attore Non Protagonista in una serie comedy

Paul W. Downs - Hacks (HBO | Max)

Asher Grodman - Ghosts (CBS)

Harvey Guillén - What We Do in the Shadows (FX)

Brandon Scott Jones - Ghosts (CBS)

Michael Urie - Shrinking (Apple TV+)

Tyler James Williams - Abbott Elementary (ABC)

Migliore Attrice Non Protagonista in una serie comedy

Liza Colón-Zayas - The Bear (FX / Hulu)

Hannah Einbinder - Hacks (HBO | Max)

Janelle James - Abbott Elementary (ABC)

Stephanie Koenig - English Teacher (FX)

Patti LuPone - Agatha All Along (Disney+)

Annie Potts - Young Sheldon (CBS)

Migliore Miniserie

Baby Reindeer (Netflix)

Disclaimer (Apple TV+)

Masters of the Air (Apple TV+)

Mr Bates vs the Post Office (PBS)

The Penguin (HBO | Max)

Ripley (Netflix)

True Detective: Night Country (HBO | Max)

We Were the Lucky Ones (Hulu)

Miglior Film TV

The Great Lillian Hall (HBO | Max)

It's What's Inside (Netflix)

Música (Prime Video)

Out of My Mind (Disney+)

Rebel Ridge (Netflix)

V/H/S/Beyond (Shudder)

Migliore Attore Protagonista in una miniserie o film tv

Colin Farrell - The Penguin (HBO | Max)

Richard Gadd - Baby Reindeer (Netflix)

Tom Hollander - FEUD: Capote vs. The Swans (FX)

Kevin Kline - Disclaimer (Apple TV+)

Ewan McGregor - A Gentleman in Moscow (Paramount+)

Andrew Scott - Ripley (Netflix)

Migliore Attrice Protagonista in una miniserie o film tv

Cate Blanchett - Disclaimer (Apple TV+)

Jodie Foster - True Detective: Night Country (HBO | Max)

Jessica Lange - The Great Lillian Hall (HBO | Max)

Cristin Milioti - The Penguin (HBO | Max)

Phoebe-Rae Taylor - Out of My Mind (Disney+)

Naomi Watts - FEUD: Capote vs. The Swans (FX)

Migliore Attore Non Protagonista in una miniserie o film tv

Robert Downey Jr. - The Sympathizer (HBO | Max)

Hugh Grant - The Regime (HBO | Max)

Ron Cephas Jones - Genius: MLK/X (National Geographic)

Logan Lerman - We Were the Lucky Ones (Hulu)

Liev Schreiber - The Perfect Couple (Netflix)

Treat Williams - FEUD: Capote vs. The Swans (FX)

Migliore Attrice Non Protagonista in una miniserie o film tv

Dakota Fanning - Ripley (Netflix)

Leila George - Disclaimer (Apple TV+)

Betty Gilpin - Three Women (Starz)

Jessica Gunning - Baby Reindeer (Netflix)

Deirdre O'Connell - The Penguin (HBO | Max)

Kali Reis - True Detective: Night Country (HBO | Max)

Migliore serie non in lingua ingleseù

Acapulco (Apple TV+)

Citadel: Honey Bunny (Prime Video)

La Máquina (Hulu)

La legge di Lidia Poët (Netflix)

L'amica geniale (HBO | Max)

Pachinko (Apple TV+)

Senna (Netflix)

Squid Game (Netflix)

Migliore Serie Animata

Batman: Caped Crusader (Prime Video)

Bluey (Disney+)

Bob's Burgers (Fox)

+Invincible (Prime Video)

+Invincible (Prime Video) The Simpsons (Fox)

X-Men '97 (Disney+)

Miglior Talk Show

Hot Ones (YouTube)

The Daily Show (Comedy Central)

The Graham Norton Show (BBC America)

John Mulaney Presents: Everybody's in L.A. (Netflix)

The Kelly Clarkson Show (NBC/Syndicated)

The Late Show with Stephen Colbert (CBS)

Migliore speciale comico