I 12 K-Drama da vedere nel 2024: da Doctor Slump a The Trunk

Da Doctor Slump a The Impossible Heir, fino a Everything Will Come True: la lista dei K-Drama da non perdere nel 2024.

Siamo ancora ad inizio anno, eppure le nostre watchlist sono già strapiene di titoli da vedere assolutamente in questo 2024. Dai film alle serie live-action passando per le novità dell'animazione, nei prossimi mesi non mancheranno certamente le opzioni di intrattenimento. Il discorso, ovviamente, è applicabile anche in ambito di K-Drama, la cui produzione continua prosperosa e, grazie alle piattaforme streaming, lo stesso si può dire anche per quanto riguarda la loro distribuzione.

E se per alcuni titoli non c'è probabilmente nemmeno bisogno di un reminder - in quanti ad esempio aspettano con trepidazione la seconda stagione di Squid Game? - per le novità potrebbe essere utile una lista di produzioni degne di nota, e noi ve ne proponiamo diverse. Ecco allora i K-Drama da non perdere nel 2024!

1. Doctor Slump (Netflix)

Doctor Slump

Su Netflix trovate Doctor Slump, K-Drama che riunisce le star di The Heirs Park Hyung Sik e Park Shin Hye. La storia è quella di due brillanti medici, Yeo Jeong Woo e Nam Ha Neul, che ai tempi della scuola erano in forte competizione tra loro. Jeong Woo e Ha Neul si trovano entrambi in un momento di profonda crisi per differenti ragioni, e rincontrandosi nuovamente dopo tanti anni, scopriranno di essere meno soli nella loro sofferenza di quel che potessero immaginare.

2. A Killer Paradox (Netflix)

K-drama 2024

Dopo Park Hyung Sik, un altro membro della Wooga Squad (il gruppo di amici composto dalle superstar coreane Park Seo Joon, Park Hyung Sik, Choi Woo Shik, Peakboy e V dei BTS) farà compagnia agli abbonati Netflix quest'anno con il thriller A Killer Paradox. La serie vedrà infatti Choi Woo Shik nei panni di uno studente universitario che, a seguito di un omicidio accidentale, si ritroverà imbrigliato in un'interminabile caccia del gatto col al topo assieme al detective interpretato da Son Suk Ku.

3. The Impossible Heir (Disney+)

K-drama 2024

Da febbraio su Disney+ ecco The Impossible Heir con Lee Jae Wook (Alchemy of Souls, Extra-ordinary You), Lee Jun Young (Imitation, Let Me Be Your Knight) e Hong Su Zu (Sweet Home 2, Lovestruck in the City). Come suggerisce il titolo, sarà l'eredità di un potente conglomerato coreano ad essere oggetto di contesa in questa serie, e la lotta per il trono si prospetta piena di sorprese e colpi di scena.

Alchemy of Souls, la recensione: tanto cuore e cura per i dettagli nel gioiellino fantasy di Netflix

4. Mr. Plankton (Netflix)

K-drama 2024

Dovrebbe arrivare quest'anno su Netflix la misteriosa commedia romantica Mr. Plankton, con Woo Do Hwan (I Segugi, L'avvocato di Joseon: una morale) e Lee Yoo Mi (Squid Game, _Strong Girl Nam Soo_n). Una storia di solitudine, bugie, affetto e comprensione che vedrà incrociarsi i destini di Hae Jo e Jae Mi. Come proseguirà la loro avventura?

5. Everything Will Come True

K-drama 2024

Non sappiamo ancora chi lo distribuirà, ma non vediamo l'ora di assistere alla reunion tra Kim Woo Bin e Suzy Bae. Dopo Uncontrollably Fond, i due attori torneranno a recitare insieme come protagonisti in Everything Will Come True, un fantasy romance dalle magiche atmosfere. Ga Young (Bae Suzy) sarà infatti alle prese con una lampada magica, un Genio (Kim Woo Bin) e tre desideri da esaudire...

6. Eredità Sepolta - The Bequeathed (Netflix)

K-drama 2024

Un altro thriller arrivato di recente su Netflix, Eredità Sepolta (The Bequeathed) (qui la recensione) ha come interprete principale Kim Hyun Joo, che veste i panni di Yoon Seo Ha, giovane donna che ha ricevuto in eredità un cimitero dopo la morte di uno sconosciuto zio. Ad accompagnare quest'eredità, oscuri segreti e persino omicidi.

Eredità sepolta, la recensione: dalla Corea un mistery thriller che appassiona

7. Flex x Cop (Disney+)

K-drama 2024

Di matrice SBS, su Disney+ è approdata Flex x Cop, il romance poliziesco con Ahn Bo Hyun (See You in my 19th Life, Yumi's Cells) e Park Ji Hyun (Yumi's Cells, Reborn Rich). Jin Yi Soo è un immaturo chaebol ("figlio di papà") che decide intraprendere la carriera da detective; Lee Kang Hyun è un'esperta detective a capo della divisione in cui lavorerà anche Yi Soo. Cosa accadrà quando due individui che non potrebbero essere più diversi diventeranno partner sul lavoro?

8. The Judge From Hell

K-drama 2024

Un altro drama targato SBS, The Judge From Hell vede tra i suoi protagonisti la Park Shin Hye di Doctor Slump, questa volta nel ruolo di un giudice di nome Kang Bit Na, la cui vera identità è quella di un demone a caccia di persone malvagie. Bit Na verrà presto in contatto con Ha Da On (il Kim Jae Young di 100 Days My Prince e Love in Contract) un amichevole e sagace detective che nasconde un profondo dolore. Come da copione, le loro vite saranno completamente sconvolte da questo incontro.

Da La Creatura di Gyeongseong a My Demon: 10 K-Drama del 2023 da recuperare su Netflix

9. The Trunk (Netflix)

K-drama 2024

Tra le più interessanti prossime uscite di Netflix vi è sicuramente The Trunk, in cui rivedremo il Gong Yoo di Goblin e Squid Game e Seo Hyun Jin (Why Her, Record of Youth). Lo show, che dovrebbe essere un mix tra mystery e comedy, ci mostrerà una serie di bizzarri incontri legati al ritrovamento di un vecchio baule sulle sponde di un lago.

10. Love Song for Illusion (Viki)

K-drama 2024

Sono già disponibili su Viki Rakuten i primi episodi di Love Song for Illusion, un fantasy historical drama che segue l'intricata vicenda del principe ereditario Sajo Hyun (Park Ji Hoon), nel quale risiedono due differenti personalità, e Yeon Wol (Hong Ye Ji), unica figlia sopravvissuta di una famiglia nobile decaduta, alla ricerca di vendetta.

11. Marry My Husband - Vuoi sposare mio marito? (Amazon Prime Video)

K-drama 2024

È una delle serie del momento: Marry My Husband (in italiano Vuoi sposare mio marito?), distribuita in Italia da Amazon Prime Video, ha come protagonista Park Min Young (What's Wrong With Secretary Kim?, Her Private Life) nella parte di Kang Ji Won, una donna malata di cancro che viene uccisa dal marito e dalla migliore amica, nonché amanti. Il destino però vuole che Ji Won si risvegli nel suo stesso corpo 10 anni prima dell'incidente, e che abbia la possibilità di cambiare le sue sorti...

Da King The Land a Secretary Kim: 7 K-drama in cui non si può fare a meno di innamorarsi del Capo

12. When Life Gives You Tangerines (Netflix)

When life gives you tangerines

Annunciato da tempo, quest'anno dovrebbe finalmente fare il suo debutto su Netflix When Life Gives You Tangerines (conosciuto precedentemente con il titolo You Have Done Well nel dialetto di Jeju), che avrà come protagonisti due amate star, l'attore Park Bo Gum (Record of Youth, Love in the Moonlight) e l'idol IU (Lee Ji Eun). Isola di Jeju, anni '50: Ae Soon (IU) è una ragazza ribelle e piena di speranze, che nonostante le difficoltà non si perde mai d'animo ed esprime sempre i suoi sentimenti; Gran Shik (Bo Gum) è un ragazzo taciturno e devoto, lavora sodo e fatica ad esprimere in maniera chiara le proprie emozioni. Cosa accadrà tra di loro?