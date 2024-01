Squid Game: la stagione 2 arriverà su Netflix nel 2024

La stagione 2 della serie Squid Game arriverà sulla piattaforma di streaming nel 2024, come confermato da Netflix.

Entro la fine dell'anno, per la gioia dei fan, si assisterà inoltre al debutto delle nuove puntate di The Diplomat, Empress e Bridgerton.

L'aggiornamento sulla serie

Netflix, in una lettera inviata agli investitori, ha dichiarato: "Guardando al futuro, nonostante gli scioperi dello scorso anno abbiano fatto posticipare il lancio di alcuni titoli, abbiamo una lista di uscite grande e coraggiosa per il 2024".

Attualmente non è stata ancora svelata la data di uscita prevista per l'arrivo del secondo capitolo della storia di Squid Game, serie che ha debuttato il 17 settembre 2021 e ha stabilito nuovi record di visualizzazioni, con oltre 1,65 miliardi di ore viste in 28 giorni.

Perché ci piacciono opere come Alice in Borderland e Squid Game?

Il team della serie

Nel cast si assisterà al ritorno di Lee Byung-hun, Wi Ha-jun e Gong Yoo. Tra i nuovi interpreti ci sono invece Yim Si-wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Park Gyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won e Won Ji-an.

Hwang Dong-hyuk ritornerà alla regia e sarà coinvolto come produttore esecutivo.