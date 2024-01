Da La Creatura di Gyeongseong a My Demon: 10 K-Drama del 2023 da recuperare su Netflix

Si chiude un altro anno pieno zeppo di contenuti per gli appassionati di K-Drama, e molti di questi sono arrivati nel nostro paese grazie a Netflix, che si conferma come uno dei maggiori distributori di serie sudcoreane in Italia. Qualche esempio? Dall'idol drama Doona! con Bae Suzy (qui la recensione), all'atteso romance drama Per Amore e per Destino con Rowoon e Jo Bo-Ah, fino al distopico Black Knight con Kim Woo Bin all'action I Segugi, con Woo Do Whan e Lee Sang Yi (qui la recensione).

Doona! - Una scena

Insomma, sono davvero tante le produzioni degne di nota, ma in questa sede abbiamo voluto fare una piccola selezione e proporvi 10 K-Drama usciti nel 2023 che dovreste recuperare, se già non avete dato loro una chance. Eviteremo di inserirvi seconde stagioni (ma terremo invece in considerazioni le seconde parti!) e includeremo anche quei K-Drama ancora in corso e i cui restanti episodi arriveranno nel corso del 2024.

1. The Glory (Parte 2)

The Glory: un'immagine

Probabilmente il K-Drama che finora ha saputo catturare (e a ragione) maggiormente l'attenzione degli abbonati Netflix dopo Squid Game è stato The Glory, la revenge story con protagonista Song Hye Kyo che era approdata il 30 dicembre 2022 sulla piattaforma con i suoi primi 8 episodi, per poi trovare una conclusione a marzo 2023 con la sua seconda parte. Si potrebbe dire tanto sulla qualità di questa serie, a partire dalla scrittura e dagli interpreti, ma lasciamo a voi il piacere di scoprire di più al riguardo (e, se volete, c'è sempre la nostra recensione di The Glory a cui potete dare un'occhiata).

2. Alchemy of Souls (Light and Shadow)

Alchemy of Souls: una scena della serie coreana

Un altro show che era partito nel 2022 per poi arrivare al suo compimento nel 2023 (almeno per noi spettatori italiani) è il fantasy Alchemy of Souls, che con la sua seconda parte denominata Light and Shadow, ha aperto in grande stile il nuovo anno di Netflix. Come vi raccontavamo nella nostra recensione di Alchemy of Souls, si tratta di una produzione Studio Dragon (casa di produzione garanzia di qualità) che va oltre le aspettative, elevando ancor più lo standard per il genere in terra coreana (e non solo). E, sì, ve lo promettiamo: ci metterete davvero poco ad innamorarvi di tutto il cast e dei rispettivi personaggi.

3. Benvenuti a Samdal-ri

I fan di Gilmore Girls e Hart of Dixie o, per restare "in casa", di serie come Hometown Cha-Cha-Cha, staranno amando Benvenuti a Samdal-ri. Intriso di un'aria dal sapore familiare, che vi farà pensare di essere proprio sull'Isola di Jeju, il drama con Shin Hye Sun e Ji Chang Wook ha da poco fatto il suo debutto sia Netflix, e nel 2024 continuerà a raccontarci il percorso di crescita di Sam dal, Yong Pil e degli altri personaggi, affiancando ancora la frenetica vita di città alla tranquilla quotidianità di paese... Ma sarà davvero così netta la distinzione?

4. Il Tempo per Noi

Se amate i viaggi nel tempo, non potete non dare un'occasione a Il Tempo per Noi. Districare il complicato intreccio narrativo che vede protagonisti Jeon Yeon Been e Ahn Hyo Seop non sarà semplice, ma la loro storia d'amore e il mistero che la circonda vi porteranno al binge-watching estremo, nel tentativo di scoprire come queste due anime continuino a percorrere strade che finiscono sempre con l'incrociarsi.

5. My Demon

My Demon: una scena

E a proposito di storie d'amore che vi terranno incollati allo schermo, da novembre 2023 fino alla fine di gennaio 2024 sarà My Demon la vostra nuova ossessione televisiva. L'urban fantasy con il Song Kang di Sweet Home e Nevertheless e la Kim Yoo Jung di 20th Century Girl e di Lovers of the Red Sky è uno dei titoli del momento, e pur riproponendo archetipi ben rodati, sta riuscendo a dominare la conversazione globale che, dopo ogni episodio, verte incontrovertibilmente sul destino di Jeong Gu Won e Do Do Hee. E voi, vi unirete a loro?

6. See You in My 19th Life

I coreani, si sa, hanno un debole per il trope della reincarnazione. Tantissimi drama presentano questa scelta narrativa, ma See You in My 19th Life potrebbe comunque sorprendervi. In gran parte, il merito va ancora una volta a Shin Hye Sun, che sfoggia il suo ampio range interpretativo nel ruolo di Ban Ji Eum, 19esima reincarnazione di una medesima anima, come da titolo, ma anche la scrittura della serie contribuisce a renderla "non la solita storia di reincarnazione". E se vi è piaciuto Per Amore e per Destino, altra serie del 2023 che poggia le basi su questa dinamica, vi conviene dare un'occhiata anche a questa produzione.

7. Castaway Diva

Vi mancava la poliedrica Park Eun Bin di Avvocata Woo? Grazie a Castaway Diva avete di nuovo l'occasione di vederla all'opera in un altro ruolo alquanto impegnativo. Lo show scritto da Park Hye Ryeon (Dream High, Start-Up) e diretto da Choong Hwan Oh (Hotel Del Luna, Start-Up) permette all'attrice di mostrare ancora una volta tutto il suo talento non solo recitativo, ma anche canoro, in quanto interprete di un'aspirante Idol, Seo Mok ha, rimasta bloccata su un'isola deserta per 15 anni. I **miste legati al suo complicato passato e a quello di altri personaggi verranno svelati pian piano, ma nel frattempo, non riuscirete a non tifare per lei.

8. Un Raggio di Sole al Giorno

Totalmente diverso dai titoli che abbiamo trattato finora è invece Un raggio di sole al giorno, che ha come protagonista la Park Bo Young di Strong Girl Do Bong Soon e Doom at Your Service, questa volta inserita in un contesto decisamente meno sovrannaturale. Jung Da Eun è un'infermiera che decide di trasferirsi al reparto di psichiatria dell'ospedale in cui lavora, inconsapevole di come questa scelta cambierà la sua vita e quella degli altri. Affrontando temi importanti come intuibile già dalla premessa, Un Raggio di Sole al Giorno è un racconto tanto particolare e interessante quanto necessario, e non ve ne pentirete se deciderete di dargli una chance.

9. Strong Girl Nam Soon

L'abbiamo appena nominato, il predecessore di Strong Girl Nam Soon: dopo Strong Girl Do Bong Soon (che trovate su Viki Rakuten) arriva infatti una nuova serie la cui protagonista è una ragazza dall'incredibile forza, portatrice di un dono che si tramanda di generazione in generazione tra le donne della sua famiglia. E non importa se non avete visto lo show con Park Bo Young (sebbene vi permetta di godervi al massimo il suo cameo assieme a Park Hyung Sik in uno degli episodi del drama targato Netflix), perché Strong Girl Nam Soon ha una storia e dei personaggi a sé, che vi rimarranno nel cuore fin dai primi episodi.

10. La Creatura di Gyeongseong

La creatura di Gyeongseong: una scena della serie

L'ultimo degli arrivi in casa Netflix, La Creatura di Gyengseong (qui la recensione), era anche tra i più attesi titoli dell'anno. Merito, sicuramente, di un cast capitanato da due degli attori più popolari del momento, Park Seo-Joon (tra le star di grandi titoli internazionali come The Marvels e Parasite) e Han So Hee (Nevertheless, ma anche protagonista del video musicale per Seven di Jung Kook dei BTS), oltre a un'intrigante ambientazione (Gyeongseong 1945, l'era del dominio coloniale a Seul) che prende ispirazione da fatti realmente accaduti (l'Unità 371 della Chemical Warfare Division) intrecciandoli a elementi di finzione. La prima parte del drama è disponibile da pochi giorni su Netflix, mentre i restanti episodi sono disponibili dal 5 gennaio 2024. Per aprire in bellezza il nuovo anno.