Doctor Slump, la recensione finale: non ci sono dubbi, la serie coreana è un comfort drama!

"Se c'è tristezza, ci sarà sempre anche felicità" - Doctor Slump

Può sembrare una frase troppo buonista, quella pronunciata dai protagonisti di Doctor Slump in uno degli episodi dell'ormai concluso K-Drama Netflix con Park Hyung Sik e Park Shin Hye, ma se avete seguito la serie saprete quanto guadagnate e per niente gratuite in realtà possano essere queste parole. E in questa recensione finale di Doctor Slump andremo a vedere come se la sono cavata non solo Yeo Jeong Woo (Park Hyung Sik) e Nam Ha Neul (Park Shin Hye), ma anche la stessa serie in termini di sviluppo e in risposta alle aspettative di pubblico e critica (nella recensione preliminare di Doctor Slump noi avevamo dato ben 4 stelle... Quale sarà il voto a show concluso?).

Un nuovo inizio

Doctor Slump: una scena

Avevamo già conosciuto Nam Ha Neul e Yeo Jeong Woo, i personaggi principali di un racconto dai toni universali che, pur nella sua assurdità di prodotto fittizio ideato per intrattenimento, tanto ci ricorda le sfide della vita quotidiana. Questo perché, fin da subito, i due studenti prodigio divenuti rispettivamente un'abile anestesista e un chirurgo plastico di fama internazionale non sembrano passarsela poi così bene: Ha Neul viene sfruttata dai suoi superiori in ospedale, che si appropriano del suo lavoro spacciandolo per loro, incolpandola invece quando c'è qualche problema, e così facendo contribuendo al suo stato depressivo (di cui si renderà conto solo arrivata al punto di rottura); Jeong Woo rimane coinvolto in un incidente in sala operatoria che porterà alla morte della paziente - sebbene fin da subito sia chiaro come lui non abbia colpe - e che gli rovinerà la carriera.

Doctor Slump: una scena

Non potrebbe dunque andare peggio a due persone che nella vita non hanno fatto altro che lavorare sodo e dare il massimo, e che tutti si aspettavano avrebbero ottenuto solo fama, successo e lodi. Ma è proprio il loro momento più buio a fare da miccia per ciò che verrà, e rendere le loro vicissitudini così reali e relatable per lo spettatore. Ha Neul e Jeong Woo, e assieme a loro un cast di supporto di grande carisma, diventano in men che non si dica una vera e propria famiglia per il pubblico: si inizia istantaneamente a fare il tifo per loro, a volere che tutti gli ostacoli che sembrano dover affrontare per ritrovare la serenità non solo individuale, ma anche relazionale, vengano superati al meglio, e possibilmente il più in fretta possibile. Ma il mondo dei K-Drama, ormai, lo conosciamo bene, e sappiamo che non può essere così semplice, specialmente quando si hanno 16 episodi da circa un'ora da portare a termine... Potrà comunque questa difficile situazione segnare un nuovo inizio per i nostri eroi?

Non sforziamoci di dimenticare

Doctor Slump: una scena

La risposta, in realtà, è abbastanza ovvia, ma ovvio non è il modo con cui ci arriva. Uno dei pregi di Doctor Slump è infatti quello riservare gran spazio a ogni tipo di emozione, e per il tempo necessario a mostrarla, comprenderla e assimilarla. Tristezza, felicità, dolore, rabbia, euforia, frustrazione, solidarietà, compassione... Sentimenti leciti, stati d'animo che non vanno stigmatizzati, e che non sempre richiedono lo stesso tipo o gli stessi tempi di elaborazione. Doctor Slump vuole dirci che non è un difetto essere umani, non è sbagliato essere vulnerabili, e non è letale fallire. Non bisogna sentirsi in colpa quando si sta male, e non è obbligatorio perdonare o lasciarsi tutto alle spalle (e soprattutto, non si è costretti a riuscirci in tempi brevi una volta deciso di farlo).

Doctor Slump, un'immagine dalla serie

Tra gli alti e bassi nella vita di Ha Neul e Jeong Woo, tra un momento di forte tensione e uno di grande ilarità, tra le mura di cliniche e ospedali e quelle domestiche (che a volte possono essere ugualmente soffocanti come di conforto), Doctor Slump va oltre il semplice Medical Drama o la solita Rom-Com (entrambi generi di cui si fa rappresentante), e ci offre qualcosa in più non solo sul piano dell'intrattenimento, ma anche su quello emotivo e riflessivo. E lo fa prendendosi le sue licenze poetiche e creative, senza tuttavia cadere nell'eccesso; lo fa rimanendo fedele allo stile del medium prescelto (non mancheranno, ad esempio, gli atteggiamenti aegyo tanto amati dai coreani) ma mai dimenticandosi di parlare a tutti e con tutti. Perché la sofferenza, proprio come la felicità, è ad uso e consumo di ognuno di noi.

"Imparammo a soffrire per poco tempo e a ricordare i bei momenti a lungo" - Doctor Slump