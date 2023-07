Da King The Land a Secretary Kim: 7 K-drama in cui non si può fare a meno di innamorarsi del Capo

Come si fa a non innamorarsi di un capo come quelli interpretati da Park Seo-joon o Lee Jun-ho in What's Wrong With Secretary Kim e King The Land? Non si fa, per cui ecco 7 K-drama che vi porranno di fronte allo stesso, impossibile dilemma.