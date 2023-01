You Have Done Well, la star del K-Pop IU protagonista di una nuova serie assieme a Park Bo Gum

La celebre cantante e attrice sudcoreana IU sarà protagonista del nuovo K-drama You Have Done Well assieme a Park Bo Gum.

IU continuerà a incantare anche sugli schermi televisivi: la celebre idol sudcoreana, assieme all'attore Park Bo Gum, sarà tra i protagonisti di You Have Done Well, nuovo k-drama in produzione per Pan Entertainment.

Come riportano vari siti, tra cui Soompi e AllKPop, una delle voci più riconoscibili del K-Pop tornerà a vestire i panni di attrice per una nuova serie tv dallo sceneggiatore di Fight for My Way e When the Camellia Blooms, Im Sang Choon, e il regista di Misaeng, Signal e My Sister, Kim Won Seok.

Lo show sarà ambientato sull'isola di Jeju negli anni '50, e avrà al centro delle sue vicende Ae Soon (IU) "una giovane ribelle (che tuttavia si innervosisce ogni volta che si ribella). Non è molto facoltosa, ma è un tipo sempre molto positivo e brillante. Sogna di diventare una poetessa, sebbene non possa frequentare la scuola. È vivace e coraggiosa, e non ama nascondere le sue emozioni" si legge nella descrizione dei personaggi.

Al suo fianco, vedremo Gwan Shik (Park Bo Gum) "un personaggio estremamente diligente e silenzioso. Il romanticismo non è il suo forte, e non sa come reagire quando Ae Soon piange o ride, ma è un guerriero silenzioso che ha sempre amato solo Ae Soon fin dall'inizio, e le dedica costantemente tutto il suo affetto".

Netflix e K-Drama: quali serie coreane ci attendono nel 2023?

Le riprese di You Have Done Well, il cui titolo coreano è scritto nel dialetto di Jeju, dovrebbero iniziare in questa prima metà del 2023.