Doctor Slump, la recensione dei primi episodi del K-Drama Netflix: la forza della sincerità

Da gennaio su Netflix c'è un nuovo medical drama di matrice coreana, e non uno qualsiasi: Doctor Slump riunisce infatti due delle star Hallyu più amate dagli appassionati di K-Drama, Park Hyung Sik e Park Shin Hye, a 10 anni di distanza da The Heirs (Sangsogjadeul), popolare serie in cui entrambi gli attori hanno recitato nell'ormai lontano 2013.

Doctor Slump: una scena

E mentre allora i due sembravano essere decisamente a loro agio nel recitare insieme, sebbene non condividessero tantissime scene, è ora di vedere se ritroviamo questa chimica anche nel nuovo show targato JTBC e distribuito in Italia da Netflix nella nostra recensione dei primi episodi di Doctor Slump.

Medicina e Sentimenti

Doctor Slump: una scena

Poco più su abbiamo definito Doctor Slump un medical drama, e la dicitura non sarebbe poi così scorretta se pensiamo che i due protagonisti, Nam Ha Neul (Park Shyn Hye) e Yeo Jeong Woo (Park Hyung Sik) sono entrambi medici - rispettivamente un'anestesista e un chirurgo plastico - e, specialmente nei primi due episodi, passiamo diverso tempo tra cliniche e ospedali. Tuttavia, il K-drama scritto da Baek Sun Woo (My Roommate Is a Gumiho, Drinking Solo) e diretto da Oh Hyun Jong (Find Me in Your Memory, Weightlifting Fairy Kim Bok Joo) è molto più incentrato sullo stato emotivo dei suoi protagonisti, sulle connessioni umane, e non ci presenta il classico schema "caso della settimana" come invece è consuetudine per i medical drama.

Ciò non vuol dire che la medicina passi totalmente in secondo piano rispetto al resto: semplicemente, in Doctor Slump l'ambiente e le aspirazioni mediche rappresentano un veicolo per la storia di crescita e riflessione dei nostri eroi, che conosciamo tra l'altro in quello che potrebbe essere definito il punto più basso della loro vita professionale e privata.

Tra Ha Neul e Jeong Woo c'è sempre stata una forte rivalità sin da quando la prima, ai tempi del liceo, si trasferì da Busan a Seoul, facendo sì che i due migliori studenti del Paese si ritrovassero nella stessa classe. A diversi anni di distanza dalla fine della scuola e dell'università, le loro strade si incrociano nuovamente, ma nel peggiore dei momenti possibili: Ha Neul ha difficoltà sul lavoro, in particolare con uno dei suoi superiori che la tratta male e arriva addirittura a incolparla dei propri errori in sala operatoria, e decide di licenziarsi dopo che, a seguito di un incidente, scopre di essere depressa; Jeong Woo passa dall'essere il chirurgo plastico più celebre del paese ad essere il più odiato dopo che delle complicazioni durante un intervento portano alla morte di una paziente e a un successivo processo per determinarne la causa.

Doctor Slump: una scena

Sarà forse il caso a volere che i due si ritrovino, ma è sicuramente il destino a volere il tempismo di questo incontro. Perché sebbene i due avessero un rapporto tutt'altro che roseo in passato, sarà la condivisione di esperienze difficili e dolorose ad avvicinarli nel presente, la comprensione reciproca che nasce da una forte empatia, e la necessità di conforto, di donarne quanto di riceverne.

Una sincerità che attraversa lo schermo

Doctor Slump: una scena

È questo il punto di forza di Doctor Slump: la sincerità con cui vengono espressi questi sentimenti, sia tra i vari personaggi e quindi all'interno del racconto, sia nel trasmetterli allo spettatore. Le difficoltà che affrontano Ha Neul e Jeong Woo sembrano così reali, così tangibili, che è difficili non rivedersi almeno in uno degli aspetti rappresentati. Non saremo tutti medici, e non staremo tutti attraversando un periodo così complicato, ma la disperazione e la voglia di non deludere il prossimo, la rabbia e la delusione per i fallimenti, non possono esserci così estranei; come non possono esserlo il sollievo che si prova quando si riesce a trovare qualcuno che crede in noi, che riesce a illuminare gli attimi più bui, quelli in cui tutto sembrava perduto.

È ciò che riescono a fare Park Hyung Sik e Park Shin Hye nei panni di Jeong Woo e Ha Neul - che per ora, possiamo confermare, si rivela nuovamente una combo vincente - ed è ciò che riesce a fare Doctor Slump raccontandoci la loro storia. Ma come proseguiranno le loro avventure? Lo scopriremo pian piano, proprio come pian piano seguiremo il loro percorso di guarigione e crescita, ogni venerdì e sabato su Netflix.