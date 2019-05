IT: Capitolo 2, il commento al trailer: I Perdenti tornano a Derry

It: Capitolo 2, una delle prime immagini del sequel

IT: Capitolo 2, seconda parte dell'adattamento del romanzo di Stephen King, ancora una volta diretto da Andy Muschietti è tra i film più attesi del 2019 per gli amanti degli horror (e non solo). Il film, la cui uscita al cinema è fissata per il 5 settembre 2019, dovrà cercare di bissare l'enorme successo riscosso dal primo capitolo, uscito due anni fa, che ancora non è stato scalzato dal podio di horror più visto di tutti i tempi (incassando la cifra record di 700 milioni di dollari). Dopo aver visto il primo trailer, atteso dai fan per mesi e diffuso oggi, siamo certi che IT: Capitolo 2 non deluderà di certo le nostre aspettative.

Le poche immagini che ci sono state mostrate sono estremamente inquietanti, certamente all'altezza di alcune delle sequenze migliori del primo film: ecco quindi il nostro commento al trailer di It: Capitolo 2, grazie al quale possiamo farci un'idea su cosa accadrà in questo promettente sequel che non vediamo l'ora di vedere.

Il film, nel quale rivedremo i protagonisti del primo capitolo far ritorno a Derry per il definitivo scontro con Pennywise, vanta un cast stellare, da Jessica Chastain a James McAvoy, che non ci farà rimpiangere i giovani membri del Club dei Perdenti che avevamo tanto amato nella prima parte (ma che comunque rincontreremo anche in questo secondo film).

Beverly Marsh torna a casa

Il trailer di It: Capitolo 2 si apre con una lunga scena interamente dedicata al personaggio di Beverly Marsh, interpretata nella sua versione adulta da Jessica Chastain. Nella sequenza, una delle più memorabili tra quelle del romanzo di Stephen King, Bev si reca a casa del padre subito dopo aver fatto ritorno a Derry in risposta alla chiamata di Mike (che ha avvisato tutti i Perdenti del ritorno di Pennywise). Ad accoglierla, in quella che era la sua vecchia abitazione, è l'anziana signora Kersh, che la fa entrare e le offre un tè. Nel trailer vediamo Beverly che, in quella che un tempo era stata la sua stanza, ritrova la vecchia cartolina che Ben aveva usato per dedicarle una poesia. La musica dai toni particolarmente delicati non lascia presagire la piega piuttosto inquietante che le cose prenderanno dopo pochi secondi: sullo sfondo vediamo infatti la signora Kersh che osserva la nostra Bev e poi di scatto si allontana, con una strana andatura claudicante e dai movimenti esasperati, come se il suo corpo fosse manovrato da qualcuno che non sa camminare.

L'inquadratura si sposta poi sulle due che si siedono per prendere il tè, l'anziana signora mette un disco e Beverly osserva alcune mosche (forse troppe) sulla finestra del salotto. La seguente battuta della signora Kersh è la prima a far insospettire Bev: "Lo sa che cosa dicono a proposito di Derry? Che chi muore in questo posto è come se non morisse in realtà." La donna si blocca per qualche secondo, con un inquietante sorriso stampato sulla faccia, per poi continuare a conversare normalmente, come se nulla fosse accaduto. Bev guarda alcune delle foto appese al muro e vede quella di un uomo ed una bambina (forse la signora Kersh e suo padre?) di fronte ad un carro con su scritto "The Great Pennywise, the Dancing Clown" (il fantastico Pennywise, il clown danzante), mentre lui sfoggia lo stesso inquietante sorriso del diabolico pagliaccio della sua infanzia.

E' questo il momento in cui l'atmosfera cambia definitivamente, alle spalle di Bev scorgiamo la vecchia signora, ora completamente nuda, che, muovendosi con la stessa inquietante andatura le dice "Io sono sempre stata la bambina di papà, lo era anche lei? Sei ancora la sua bambina Beverly? Lo sei?" La scena si chiude con l'anziana signora, di cui noi vediamo solo le gambe nude, che corre verso una Bev terrorizzata.

Come molti di noi ben ricorderanno dal primo film (e anche dal libro) il padre di Beverly è sempre stato molto violento nei suoi confronti, violenza che sfociava spesso, anche se non apertamente, nell'abuso sessuale. Nel libro i due avevano perso i contatti nel momento in cui lei lascia Derry, nell'adattamento di Andres Muschietti ci veniva invece fatto capire che lei lo avesse ucciso mentre lui, quasi sicuramente sotto l'influenza di IT, la inseguiva per farle del male. Il padre è sempre stato la paura più grande di Bev bambina e, nel primo scontro con Pennywise, il mostruoso clown prende proprio le sue sembianze quando prova a colpirla. Non ci stupiremmo quindi se anche in questo secondo film il signor Marsh facesse ritorno per terrorizzare la figlia.

I Perdenti: da bambini ad adulti

It: Capitolo 2, una delle prime immagini del film

Dopo la lunga scena con Bev protagonista ci vengono mostrati in rapida successione altri momenti del film, in cui vediamo il Club dei Perdenti prima da bambini e poi una volta diventati adulti, nuovamente a Derry. Il trailer ci mostra il momento del loro incontro, una cena in un ristorante cinese che (come i lettori del libro ricorderanno) si rivelerà ricca di sorprese.

Come era successo per Bev vediamo poi momenti in cui i nostri protagonisti, da soli, fanno uno spiacevole incontro con gli incubi del loro passato: da un tombino Bill (James McAvoy) osserva la sagoma di George con la sfortunata barchetta in mano; Richie (Bill Hader) vede Pennywise carico di palloncini che salta da un'enorme statua di Paul Bunyan (famoso personaggio del folklore nordamericano presente in una scena molto spaventosa del romanzo) ed infine Mike viene aggredito dal clown che si getta da una finestra di un edificio in rovina.

Quello che salta subito all'occhio però è che tra i personaggi manca qualcuno: i bambini nel primo film erano sette e in questo trailer vediamo che a far ritorno sono solo sei di loro. Senza voler fare spoiler a chi non ha ancora letto il romanzo di King, possiamo dirvi che la mancanza di uno dei membri del club avrà ripercussioni decisive su quanto accadrà ai nostri eroi a Derry.

Momenti di un sanguinoso scontro finale

Tra i veloci frammenti che ci vengono mostrati notiamo anche molte scene tratte da quello che probabilmente sarà lo scontro finale tra i Perdenti e IT: in alcuni momenti vediamo infatti i protagonisti nelle fogne, forse in cerca del loro diabolico avversario, dove si erano affrontati anche la prima volta. Una delle sequenze che scorgiamo è con tutta probabilità la scena di It: Capitolo 2 che che Jessica Chastain aveva definito come la più sanguinosa di sempre, la vediamo infatti riemergere, prendendo fiato, da un lago di sangue che l'aveva sommersa.

Un altro dei momenti importanti che ci vengono mostrati è molto probabilmente quello della morte di Adrian Mellon (che verrà interpretato dall'enfant prodige Xavier Dolan), un ragazzo omosessuale che veniva ucciso da IT dopo essere stato spinto sotto un ponte (che appare per qualche secondo ricoperto da palloncini rossi). Il trailer di It: Capitolo 2 infine si chiude con la terrificante apparizione di Pennywise, che compare dal buio attirando verso di se una bambina di cui non conosciamo l'identità (potrebbe forse aver qualche relazione con i Perdenti?).