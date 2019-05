It: Capitolo 2, Stephen King ha già visto il film: ecco che ne pensa!

Stephen King ha già visto It: Capitolo 2 ed è rimasto molto soddisfatto, tanto da aver esternato subito il suo parere entusiasta sui social. Tutto questo mentre cresce tra i fan l'attesa spasmodica per il trailer, previsto per domani, in cui vedremo per la prima volta il Club dei Perdenti in versione adulta alle prese nuovamente con la minaccia del terribile clown.

"State aspettando It: Capitolo 2? Dovreste farlo. Io l'ho visto, ed è magnifico. Il trailer arriverà giovedì a mezzogiorno. E voi galleggerete". Queste le parole di Stephen King che di sicuro manderanno in fibrillazione un po' tutti, tenendo conto che il capitolo precedente si era fatto ampiamente apprezzare. Certo, tenendo conto dei gusti di King qualcuno potrebbe obiettare. Si sa che apprezzi ben poco la versione che Stanley Kubrick fece del suo Shining, nonostante sia universalmente conosciuto come uno dei capolavori del genere horror, così come non si può dimenticare che abbia apprezzato anche la contestatissima riduzione tratta da La torre nera.

Looking forward to IT CHAPTER 2? You should be. I've seen it, and it's terrific. The trailer is coming Thursday, at noon. You'll float. — Stephen King (@StephenKing) 7 maggio 2019

It: Capitolo 2 arriverà nelle sale italiane il 5 settembre. Ad interpretare l'inquietante pagliaccio sarà ancora Bill Skarsgård, mentre James McAvoy sarà Bill Denbrough. Insieme a lui si uniranno Jessica Chastain nei panni di Beverly, Isaiah Mustafa in quelli Mike, Jay Ryan come Ben, Bill Hader nel ruolo di Ritchie, Jay Ransone sarà Eddie e Andy Bean sarà Stan.