It: Capitolo 2 "Farà molta più paura del primo film" secondo Warner Bros

Joker: un primo piano di Joaquin Phoenix

Si prospetta un autunno davvero interessante (e pauroso) per Warner Bros.: a Ciné, Giornate professionali di cinema, giunto alla nona edizione, abbiamo incontrato Barbara Pavone, SVP of Joint Marketing, Warner Bros. Entertainment Italia, che ci ha messo addosso ancora più curiosità per quanto riguarda Joker, It - Capitolo Due e Doctor Sleep, sequel di Shining.

Se, nonostante le voci insistenti, la partecipazione di Joker alla Mostra internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è ancora top secret, non lo sono le grandi aspettative di Warner Bros. per il film diretto da Todd Phillips: "È un film d'autore" ci ha confermato Barbara Pavone, proseguendo: "Joaquin Phoenix è straordinario: da Oscar."

Doctor Sleep: Ewan McGregor in una scena del film

Come dimostra il successo della terza stagione di Stranger Things, la febbre da anni '80 non è ancora finita e, dopo il grandissimo riscontro di It - Capitolo Uno, per l'adattamento del romanzo di Stephen King firmato da Andy Muschietti sarà la prova del nove: It - Capitolo Due arriverà infatti in autunno e questa volta può contare su un cast adulto formato da stelle, a cominciare da Jessica Chastain e James McAvoy. Gli amanti dell'horror possono stare tranquilli: secondo Pavone questa volta sarà tutto molto più pauroso e inquietante.

Stessa cosa vale per Doctor Sleep, con protagonista Ewan McGregor nei panni di Danny, il figlio di Jack Torrance (Jack Nicholson nel film originale diretto da Stanley Kubrick), ormai cresciuto: "C'è tantissma luccicanza in questo sequel di Shining" ci ha detto Pavone, spiegando meglio: "È una storia originale che però ci riporta nell'Overlook Hotel, facendoci rivivere alcune scene che hanno fatto la storia del cinema. Oltre a Ewan McGregor c'è un cast splendido: anche qui, come per It, non possiamo parlare semplicemente di un horror. C'è molto di più."

