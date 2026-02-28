Imperfect Wonen - Le amiche del cuore: cosa ci aspettiamo dalla serie Apple TV

Bugie, segreti, misteri. E tre protagoniste carismatiche che promettono di catturarci nei loro intrighi. Ecco cosa hanno raccontato Elisabeth Moss, Kate Mara e Kerry Washington all'Apple TV Press Day di Santa Monica.

Tre donne con un'amicizia decennale, un crimine che arriva a travolgere le loro vite. Questo in estrema sintesi lo spunto alla base della serie Imperfect Women - Le amiche del cuore che vedremo su Apple TV dal 18 marzo e che è tratta dal romanzo di Araminta Hall, uno degli appuntamenti della giornata di presentazione tenutasi a inizio mese in quel di Santa Monica, l'Apple TV Press Day che vi abbiamo già raccontato nella sua totalità e che stiamo continuare a esplorare nel dettaglio.

Le tre protagonista della serie all'Apple TV Press Day

E proprio al press day di Santa Monica la serie creata d Annie Weisman è stata tra quelle che più ci ha incuriositi, sia per quel mix di intrigo, segreti e mistero che fa da filo conduttore, sia per come promette di esplorare i concetti di senso di colpa e punizione, di tradimenti e di compromessi che siamo disposti ad accettare ma che finiscono per dare decisi colpi alle status quo delle nostre vite. E sia per il cast, per le tre protagoniste che hanno raccontato la serie nel corso del panel, guidato dalla stessa autrice Annie Weisman, in questa splendida intuizione Apple di non avere dei moderatori esterni a progetto per condurre la discussione.

Un thriller psicologico sulla verità delle donne

Elisabeth Moss, Kerry Washington e Kate Mara durante il panel di Imperfect Women

Un punto è stato chiaro fin da subito ed è stato ribadito da Annie Weisman: si tratta di un thriller che intende scardinare l'immagine della "donna perfetta", come lo stesso titolo veicola da subito, ponendo l'attenzione e il focus principale sull'amicizia femminine di lunga data messa alla prova da un evento esterno, nel caso specifico un omicidio. "Volevamo raccontare una storia che sostenesse quella verità femminine cruda e non filtrata" ha infatti spiegato la showrunner, illustrando poi il meccanismo dell'indagine per esplorare segreti, sensi di colpa e vergogna, che prende le mosse da una telefonata del cuore della notte che spiega come Nancy, il personaggio interpretato da Kate Mara, non sia tornata a casa.

Mary, Eleanor e Nancy: tre punti di vista a confronto

Un'indagine che si sviluppa attorno alle tre amiche e che trae forza dall'espediente delle diverse prospettive per portare avanti la narrazione: ogni personaggio, infatti, nasconde una frattura tra la sua immagine pubblica e la personale vita interiore. Tre figure diverse tra loro, da una parte Mary, moglie e madre che aspira a essere una scrittrice, scelta dalla Moss per la complessità che offriva, diversa dai suoi ruoli precedenti, pur sembrando l'outsider del gruppo. L'attrice avrebbe un consiglio per lei: "Fidati del tuo istinto. Questo le direi."

Un momento della serie Apple TV

La Eleanor di Kerry Washington è invece l'unica single del gruppo, concentrata sulla carriera. "Le direi che la terapia è un'ottima cosa e dovrebbe esplorare quella possibilità" ha detto la Washington parlando sul suo personaggio, mentre la Nancy di Kate Mara ha all'apparenza una vita perfetta, ma cerca disperatamente di sfuggire a un passato legato alla danza classica.

Dal libro alla serie: la Los Angeles di Imperfect Women

Kerry Washington durante in panel di Imperfect Women

Tre figure attorno a cui ruota un intrigo che tiene alta la tensione... anche per chi conosce già il romanzo della Hall, perché diverse modifiche sono state apportate per mantenere fresca e nuova la storia. A cominciare dal background che fa da sfondo alla storia, spostato dall'Inghilterra alla California. Una scelta ragionata anche per ottenere il giusto contrasto tra luci e ombre della vicenda. "È un posto entusiasmante in cui raccontare una storia" ha detto infatti Kerry Washington, "quando pensiamo a Los Angeles, pensiamo al sole, al glamour e la bellezza e poi c'è questo sottobosco oscuro e una lunga storia in cui le cose non sono nuove e lucenti, in cui hanno radici e sono vecchie. C'è una ricchezza culturale e storica qui ed è stato divertente giocare con la città stessa e quel che significa per persone diverse."

Non solo donne per la serie Apple TV

Se al centro della storia ci sono le protagoniste femminili e queste tre ottime attrici, il cast di Imperfect Women è completato anche da altrettanti uomini altrettanto carismatici, da Joel Kinnaman a Corey Stoll e Leslie Odom Jr., che hanno contribuito a dare spessore e profondità al racconto e alle dinamiche tra i personaggi. In particolare Kerry Washington si è soffermata su Leslie Odom jr che interpreta il fratello della sua Eleanor, con cui ha potuto esplorare un'intimità profonda "ma non sessuale", raramente concessa ai rapporti tra uomo e donna in televisione.

Kate Mara è Nancy nella serie Apple

Insomma tanta carne al fuoco, tanti spunti che siamo curiosi di veder esplorati e approfonditi, per una serie che ha tutte le carte in regola per conquistarci, anche perché, ci avvertono, _"quello che pensi di un personaggio all'inizio dell'episodio, non è quello che penserai nel prossimo." E siamo pronti a fare questo viaggio.