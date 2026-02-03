Imperfect Women: Elisabeth Moss e Kerry Washington nel teaser della serie Apple TV

Due regine del piccolo e grande schermo Elisabeth Moss e Kerry Washington al centro di un thriller psicologico al femminile prodotto da Apple TV.

Il teaser trailer di Imperfect Women - Le mie amiche del cuore anticipa le relazioni dei personaggi che saranno al centro della vicenda altamente drammatica.

Creata da Annie Weisman, che funge anche da showrunner, la serie in otto episodi farà il suo debutto globale su Apple TV con i primi due episodi il 18 marzo, seguito da un nuovo episodio ogni mercoledì fino al 29 aprile.

Una morte e un mistero da risolvere nel teaser di Imperfect Women

Il primo sguardo alla serie Apple ci fa fare la conoscenza delle tre amiche al centro del mistero, interpretate dalle già citate Elisabeth Moss e Kerry Washington, a cui si aggiunge Kate Mara.

Comincia con un brindisi "alle due persone che amo di più al mondo, e da cui mi sento più amata", ma la musica tensiva avverte immediatamente gli spettatori che qualcosa di molto meno piacevole di una serata con le amiche sta per accadere.

Infatti, mentre si susseguono immagini di feste e di litigi, arriviamo al punto in cui la voce di una poliziotta avverte due delle protagoniste che "nelle prime ore di stamattina è stato ritrovato un corpo", catapultandoci subito al centro di un nuovo mistero da risolvere.

La trama della nuova serie Apple TV tratta da un romanzo

Basato sul romanzo omonimo di Araminta Hall, Imperfect Women ricostruisce un crimine che sconvolge la vita di tre donne legate da un'amicizia decennale. Un thriller non convenzionale che esplora il senso di colpa e la vendetta, l'amore e il tradimento, e i compromessi che accettiamo e che cambiano irrevocabilmente le nostre vite. Con l'avanzare dell'indagine, emerge anche la verità su come anche le amicizie più strette possano non essere ciò che sembrano.

Nel cast corale, oltre a Elisabeth Moss e Kerry Washington, troviamo Kate Mara, Joel Kinnaman, Corey Stoll, Leslie Odom Jr., Audrey Zahn, Jill Wagner, Rome Flynn, Sheryl Lee Ralph, Violette Linnz, Indiana Elle, Jackson Kelly, Keith Carradine, Ana Ortiz e Wilson Bethel.

Imperfect Women, co-produzione 20th Television ed Apple Studios, vede Elisabeth Moss e Kerry Washington anche in veste di produttrici esecutive. Lesli Linka Glatter ha diretto e prodotto alcuni degli episodi dello show.