Imperfect Women, Elisabeth Moss e Kerry Washington protagoniste della miniserie Apple

Nuovo progetto per il piccolo schermo con le star di The Handmaid's Tale e Scandal.

Apple TV+ ha scelto Elisabeth Moss e Kerry Washington per l'adattamento di Imperfect Women, il romanzo di Araminta Hall.

Mad Men: Elisabeth Moss nell'episodio The Fog

Imperfect Women viene descritto come un thriller psicologico non convenzionale che approfondisce un crimine che distrugge l'amicizia decennale fra tre donne. Ma mano che l'indagine evolve emerge anche la verità su come anche i rapporti più stretti possano cambiare nel tempo.

La terza protagonista?

Il casting è ancora incompleto perché accanto a Moss e Washington verrà scelta una terza protagonista. Annie Weisman si occuperà della scrittura e sarà produttrice esecutiva dello show insieme alle due attrici e Hall.

Kerry Washington interpreta Lisa Mattson nel film La terrazza sul lago

Elisabeth Moss e Kerry Washington hanno pubblicamente espresso il proprio entusiasmo per questo nuovo progetto:"Fin dal momento in cui ho ricevuto il romanzo di Araminta non riuscivo a smettere di leggerlo. È stato un libro così elettrizzante, me ne sono innamorata immediatamente" ha dichiarato la star di Mad Men. Le ha fatto eco Kerry Washington:"Non avrei potuto essere più entusiasta di ricevere questa chiamata da Elisabeth. Sono stata una sua enorme fan, sia come brillante attrice che come produttrice".

Nelle prossime settimane verrà definito ulteriormente il cast che parteciperà al progetto.