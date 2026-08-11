Il Paradiso delle Signore: i nuovi personaggi della serie (più un ritorno)

Un vero e proprio record: sono ben sette le new entry che animeranno la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. In onda dal 7 settembre su Rai1.

Record. Questa è la stagione de Il paradiso delle signore con il più alto numero di nuovi personaggi. La serie, arrivata alla nona edizione (ma è la 11 se consideriamo le prime due andate in onda in prima serata, a cadenza settimanale), si apre alla vigilia del Sessantotto. Ben 160 episodi in onda a partire da lunedì 7 settembre che coglieranno lo spirito di trasformazione di un'epoca ben precisa.

Un anno cruciale, che porta con sé una nuova generazione di protagonisti capaci di diventare il volto di un Paese che sta cambiando. Ad interpretare questa svolta sono sette nuovi personaggi. Ovvio: le loro storie si intrecciano con quelle dei protagonisti storici, sullo sfondo di eventi che hanno segnato un'epoca, a testimonianza di quanto la soap riesca a fotografare al meglio la storia d'Italia.

Il Paradiso delle Signore 2026: chi sono i nuovi personaggi

La prima tra le new entry è Carla Corsi, interpretata da Lavinia Longhi. Una donna "ambiziosa e determinata", pronta a sfidare apertamente la Contessa Adelaide, con cui ha più di un conto in sospeso. Con lei il figlio Iacopo (Alessio D'Ortenzi), stilista talentuoso. "Potremmo prendere spunto da iniziative e idee del passato", ha spiegato l'attore, a proposito delle rivoluzioni Sessantottine. "In questo momento non viviamo il migliore dei mondi, cerchiamo di preoccuparci del nostro orto, ma dovremmo guardare più alla lontana". Sulla serie dice: "lavoriamo più volte al giorno insieme, e il cast storico ci ha fatto sentire accolti. Mia nonna è una fan, e non vede l'ora di vedermi in tv". Figlia di Carla e sorella di Iacopo c'è anche Diana (la rivelazione Ksenia Borzak), ossia una ragazza "ribelle e anticonformista, che usa l'ironia come difesa". Una figura che "verrà amata e odiata, dividerà".

Agnese Lorenzini

Dopo la partenza di Irene, la nuova capocommessa è Elisa Croce, con il volto di Agnese Lorenzini, arrivata direttamente da Un posto al sole. Elisa, rigorosa e precisa, deve guidare le Veneri in una fase di rinnovamento. "Elisa è un personaggio interessante, porta con se un doppio piano, vita e lavoro. Si sdoppia un due vesti", dice Lorenzini. "C'è umanità, ma al lavoro è molto riservata, è un modo per difendersi. E questo giustifica la sua fermezza. Sono curiosa di scoprire come questo doppio piano sarà rivelato al pubblico".

Insieme a lei entra Valter (Antonio Ferrante), il nuovo magazziniere. Secondo Ferrante, la sua è una storia che "merita di essere vissuta perché ha tanto da rivelare". E anticipa: "Nel Paradiso prima di arrivare a un bacio ci vuole tempo, in questo caso il bacio potrebbe essere molto veloce. Del resto Valter mischia lavoro e amore, e di solito non si fa".

Le nuove Veneri e un atteso ritorno

A loro, si aggiungono ben due nuove Veneri: Lia Mandalà (Anita Lucenti), siciliana, pronta a sfidare ogni regola e Simona Galbiati (Francesca Masini) più riservata e disciplinata, con il sogno di diventare ballerina.

Francesca Masini, Agnese Lorenzini, Francesca del Fa, Luca Ferrante, Ilaria Maren, Giulia Sangiorg, Anita Lucenti

Ma attenzione, dopo anni di assenza la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore riporta in scena un personaggio molto amato, ovvero Riccardo Guarnieri, interpretato da Enrico Oetiker. Riccardo porta una maturità diversa rispetto ai rapporti famigliari", anticipa Oetiker, "possiede una fragilità irrimediabile. Ha un'altro linguaggio rispetto a Umberto, il padre, o a Marta, la sorella... C'è una non risoluzione umana. E poi torna nell'anno dell'anno, il 1968 finisce il dopo guerra. Ed è molto bello raccontare quella trasversalità"_.