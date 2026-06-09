Il Paradiso delle Signore 11, le prime indiscrezioni: trama, cast e new entry della nuova stagione

Le riprese sono già iniziate e quel che trapela dal set alimenta l'attesa dei fan della soap di Rai 1. Un mistero sarà al centro della nuova stagione, che vedrà l'ingresso di nuovi personaggi e il ritorno di una coppia amatissima.

Il Paradiso delle Signore inizia già a svelare i primi indizi sulle trame dell'undicesima stagione che arriverà a settembre. Gli ultimi episodi della decima, andata in onda fino al 22 maggio scorso, hanno lasciato aperti diversi interrogativi nella soap più amata della Rai, e ora l'attenzione del pubblico si concentra sulle notizie provenienti dal set degli Studi Videa, dove sarebbero già in corso le riprese dei nuovi episodi.

Tra le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore c'è quella che riguarda Marta ed Enrico: nonostante le voci che li volevano vicini all'uscita di scena, i due personaggi sembrano destinati ad avere ancora un ruolo importante nella prossima stagione della soap. Ma questa non è l'unica novità.

Il Paradiso delle Signore 11, cosa sappiamo finora

Il Paradiso delle Signore, Marta ed Enrico

La presenza sul set di Gloria Radulescu e Thomas Santu ha subito fatto tirare un sospiro di sollievo a una parte del pubblico de Il paradiso delle signore. Nelle ultime settimane, tra sviluppi narrativi della decima stagione e post social degli interpreti, si era fatta strada l'ipotesi che la storia di Marta ed Enrico potesse chiudersi qui. Invece, almeno nelle prime puntate dell'undicesima stagione, la coppia dovrebbe essere ancora al centro del racconto sul grande magazzino milanese.

Non è un dettaglio secondario. Marta ed Enrico rappresentano uno dei nuclei emotivi più solidi della soap, soprattutto dopo aver costruito un equilibrio familiare con la piccola Anita. La loro permanenza potrebbe quindi servire non solo a proseguire il loro percorso sentimentale, ma anche a sostenere le nuove tensioni in casa Guarnieri.

Un mistero al centro della nuova stagione

Odile

Il vero cuore della nuova stagione potrebbe però essere Odile. Il personaggio, già centrale nel finale della decima, sembra destinato a entrare in una fase molto più complicata. Secondo quanto trapelato sulle trame de Il Paradiso delle Signore 11 si parla ancora del mistero legato alla sua paternità: un tema delicato e in effetti rimasto in sospeso, capace di rimettere in discussione il rapporto sia con Adelaide che con Umberto.

È davvero tutto come è stato raccontato finora? La domanda è quella che accompagnerà i fan fino alla ripartenza. Adelaide, che nel finale aveva mostrato un atteggiamento più sereno, dopo il confronto con Rosa, potrebbe ritrovarsi di nuovo travolta da un passato pesante e conseguenze familiari difficili da gestire. E Odile, dal canto suo, potrebbe scoprire che la propria storia personale nasconde ancora qualche segreto.

Accanto al mistero familiare, resta aperto anche il fronte sentimentale con Matteo. Il bacio arrivato in Galleria negli ultimi episodi della scorsa stagione ha acceso le speranze del pubblico, ma anche molte domande. Sarà l'inizio di una storia stabile o solo il preludio a nuove complicazioni?

Quando torna su Rai 1 Il Paradiso delle Signore 11

Le Veneri

La nuova stagione dovrebbe debuttare su Rai 1 probabilmente il 7 settembre 2026. Nel frattempo il pomeriggio della rete sarà coperto da La Volta Buona e La vita in diretta, in attesa del ritorno di uno dei titoli più seguiti e riconoscibili della serialità quotidiana italiana.

Nel cast è previsto il ritorno anche di Marcello, Matteo, Mirella, Mimmo, Concetta e Ciro Puglisi. Rosa Camilli dovrebbe rimanere, anche se con uno spazio forse più ridotto. Il suo finale, con Marcello al suo fianco dopo il dramma vissuto, ha lasciato una porta aperta che difficilmente verrà ignorata.