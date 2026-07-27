Il Paradiso delle Signore 11, quando torna su Rai 1 dopo la pausa estiva

Il grande magazzino milanese è quasi pronto a riaprire le sue porte al pubblico televisivo con 160 episodi, sette nuovi personaggi e il ritorno di un volto storico della famiglia Guarnieri. Ecco quando ricomincia la soap.

Il grande magazzino più famoso della televisione italiana sta per riaccendere le sue vetrine. Dopo una decima stagione seguitissima e molto amata, Il Paradiso delle Signore è pronto a tornare su Rai 1 con nuovi episodi e nuovi personaggi, oltre al cast stabile ormai collaudato. Ma quando inizierà la stagione numero 11?

Il Paradiso delle Signore 11, quando inizia

Il Paradiso delle Signore, quando inizia l'undicesima stagione su Rai 1

Il paradiso delle signore tornerà lunedì 7 settembre 2026 alle 16.05 su Rai 1, con una stagione composta da 160 episodi inediti. Il racconto ripartirà da una Milano ormai vicina al 1968, attraversata da idee nuove, desideri di emancipazione e contrasti sempre più evidenti tra genitori e figli.

Il clima di cambiamento non resterà sullo sfondo. Entrerà nelle relazioni, nel lavoro e nelle scelte sentimentali dei protagonisti, portando al centro della soap una generazione poco disposta ad accettare le regole ereditate dal passato. Ai personaggi storici si affiancheranno ben sette nuovi volti, destinati a mettere in discussione alleanze che sembravano ormai consolidate. Scopriamo cosa succederà nei nuovi episodi grazie alle anticipazioni.

Una nuova famiglia sfida Adelaide e i Guarnieri

La contessa Adelaide

Tra gli arrivi più importanti nella soap c'è quello dei Corsi. A guidare la famiglia sarà Carla, interpretata da Lavinia Longhi, imprenditrice capace di gestire da sola gli affari dopo la morte del marito. Il suo ingresso a Milano non sarà casuale: con Adelaide esiste una tensione mai risolta, pronta a riemergere e a coinvolgere anche chi vive a Villa Guarnieri.

Carla sarà accompagnata dai figli Iacopo e Diana. Lui, interpretato da Alessio D'Ortenzi, lavora nella moda e potrebbe diventare una presenza decisiva in un momento in cui la Galleria Milano Moda ha bisogno di ritrovare stabilità. Diana, a cui presta il volto Ksenia Borzak, ha invece un rapporto complicato con il mondo dal quale proviene. Non ama le convenzioni, rifiuta il percorso già scritto per lei e vuole conquistarsi un futuro lontano dalle aspettative familiari.

Intanto Odile dovrà affrontare una situazione tutt'altro che semplice. La ricerca di uno stilista si intreccerà con i problemi economici della Galleria e con le difficoltà della Banca Guarnieri. Una sfida professionale che rischia di trasformarsi rapidamente in una questione personale.

Nuove Veneri e vecchi segreti al Paradiso delle Signore

Le Veneri

Anche dietro il bancone del grande magazzino cambieranno molte cose. Con Irene lontana dal ruolo di capocommessa, la guida delle Veneri passerà a Elisa Croce, interpretata da Agnese Lorenzini. Ordinata, esigente e abituata a tenere ogni cosa sotto controllo, Elisa avrà il compito di gestire un gruppo in pieno rinnovamento.

Le nuove commesse saranno invece Lia Mandalà, interpretata da Anita Lucenti, e Simona Galbiati, affidata a Francesca Masini. Lia porterà energia e una certa insofferenza verso le imposizioni, mentre Simona proverà a riavvicinarsi alla danza, passione che non ha mai davvero dimenticato.

In magazzino arriverà anche Valter, interpretato da Antonio Ferrante. Il giovane si mostrerà disponibile e attento alle ingiustizie, ma alcuni aspetti del suo passato potrebbero complicare la permanenza al Paradiso.

Marcello, Marta, Roberto e Matteo continueranno a occuparsi dell'attività, mentre Delia sarà divisa tra il lavoro da parrucchiera e i preparativi per le nozze con Botteri. Irene e Johnny, dopo un'estate fuori dagli schemi, torneranno invece a Milano con l'intenzione di costruire una relazione senza perdere la propria indipendenza.

Il ritorno di Riccardo apre un nuovo mistero

Enrico Oetiker vestirà di nuovo i panni di Riccardo Guarnieri

La svolta più sorprendente arriverà a Villa Guarnieri. Una notizia inaspettata precederà il ritorno di Riccardo Guarnieri, interpretato ancora da Enrico Oetiker. Il personaggio rimetterà piede a Milano dopo una lunga lontananza, ma il motivo della sua decisione non sarà immediatamente chiaro.

Il suo arrivo potrebbe riaprire ferite, cambiare i rapporti familiari e portare alla luce qualcosa rimasto nascosto per anni. Tra nuovi protagonisti e conti con il passato, Il Paradiso delle Signore prepara quindi una stagione in cui il cambiamento storico procederà di pari passo con quello personale. L'appuntamento sarà dal lunedì al venerdì, a partire dal 7 settembre, nel pomeriggio di Rai 1.