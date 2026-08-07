Uno splendido errore 3, recensione: la serie Netflix tra sentimenti e una nuova maturità

Su Netflix è arrivata l'attesissima terza stagione di Uno splendido errore. Tra sentimenti e nuove consapevolezze la serie fa un passo avanti verso una narrazione più interessante.

Uno degli aspetti più frustranti di molti teen drama è l'abuso dei triangoli amorosi: dinamiche in cui i protagonisti si struggono, stagione dopo stagione, in indecisioni sentimentali che spesso si risolverebbero con una conversazione di dieci minuti. Sebbene questa leva sia utile per far appassionare lo spettatore alle vicende dei personaggi, è altrettanto vero che non bisognerebbe abusarne.

Una scena della stagione precedente

Ed è proprio di questo mancato equilibrio che soffrivano le prime due stagioni di Uno splendido errore (My Life with the Walter Boys), la serie Netflix che racconta la vita di Jackie: una ragazza che, dopo aver perso i genitori e la sorella in un incidente stradale, si trasferisce presso la numerosa famiglia Walter, trovandosi divisa tra l'attrazione per i due fratelli Cole e Alex. Questa terza stagione, disponibile sulla piattaforma dal 6 agosto, sembra tuttavia far compiere alla storia un concreto passo avanti, lasciando finalmente spazio ai dilemmi esistenziali di giovani che tentano di costruirsi un futuro.

La ripartenza: paura e sentimenti in sospeso

La scorsa stagione si era conclusa con un momento di profonda sincerità tra Jackie e Cole, subito interrotto dalla terribile notizia dell'infarto del padre del ragazzo. I nuovi episodi riprendono esattamente da quel momento, con la famiglia riunita in ospedale in attesa di notizie sulla salute di George Walter.

Cole e Alex in una scena della stagione 3

Fortunatamente, l'uomo viene dichiarato fuori pericolo, dando il via a un lungo periodo di convalescenza e adattamento in cui ciascuno cerca di fare la propria parte. Pur faticando a varcare la soglia dell'ospedale, a causa dei traumi del proprio passato, Jackie cerca di offrire il massimo supporto, arrivando a mettere da parte i propri sentimenti per Cole. Sentimenti che, non appena la situazione si stabilizza, trovano nuovamente il modo di emergere.

L'evoluzione di Jackie, Cole ed Alex

La terza stagione di Uno splendido errore entra finalmente nel vivo mostrando una crescita reale e coerente dei suoi protagonisti. Jackie tenta di capire cosa sia rimasto della ragazza rigida e precisa che viveva a New York, ammettendo che la vita in Colorado l'ha ormai trasformata in una persona nuova, più consapevole e soprattutto libera dalle aspettative altrui. Il suo percorso apre una riflessione interessante sul peso del giudizio degli altri e sull'importanza di imparare ad ascoltare i propri bisogni profondi. Lo stesso vale per Cole, molto più maturo rispetto al passato, e per Alex, che al contrario fatica a trovare la propria strada, diviso tra la necessità di integrarsi in un ambiente competitivo e la voglia di stringere legami più genuini.

Jackie in Uno splendido errore 3

Ovviamente la componente romantica non viene trascurata: la tensione tra Jackie e Cole attraversa tutti i dieci episodi, rappresentando quel filo conduttore che dà coesione all'intera narrazione. Attorno a questo perno ruotano poi le diverse storyline secondarie che mettono molta carne al fuoco, anche se non tutti i personaggi secondari riescono a trovare il giusto spazio, vedendo in alcuni casi le proprie linee narrative ridotte all'osso e trattate troppo sbrigativamente.

Tra regia, grandi paesaggi e un finale che guarda al futuro

Un altro passo avanti significativo compiuto dalla serie riguarda il comparto visivo. Gli sconfinati paesaggi del Colorado (girati in realtà in Canada) sono ritratti per restituire tutta la maestosa potenza della natura, ricordando quanto i problemi umani siano piccoli di fronte a tale splendore. Non è un caso che molti dei dialoghi più incisivi avvengano proprio all'aperto, con i personaggi immersi in scenari mozzafiato.

Un momento della serie

Come da tradizione, anche questa stagione si chiude con un finale aperto: un segnale chiaro che la famiglia Walter ha ancora molto da raccontare in un'eventuale quarta stagione, con la speranza che possa rivelarsi ancora più matura ed equilibrata.