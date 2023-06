Il Gladiatore 2: tutto quello che sappiamo sul sequel di Ridley Scott

Sono già passati 23 anni da quando Ridley Scott ha mostrato al mondo intero la bellezza e gli orrori dell'antica Roma con Il Gladiatore, un amato dramma storico, nonché uno dei migliori film di Russell Crowe, che segue le gesta di Massimo Decimo Meridio: un uomo che da rispettato generale diventa uno schiavo, per poi trasformarsi in uno dei gladiatori più amati che abbiano mai messo piede nel Colosseo. Prima della fine del 2024, il celeberrimo regista hollywoodiano regalerà al mondo il prossimo capitolo della sua epica saga con Il Gladiatore 2.

Il gladiatore: un momento del film

Per ora non abbiamo molte informazioni sulla pellicola, la cui uscita è prevista per la fine del calendario cinematografico del 2024, ma in questo articolo daremo uno sguardo a tutto ciò che sappiamo finora sull'atteso sequel de Il Gladiatore: dalla data di uscita al cast, fino ad arrivare ai dettagli relativi alla trama; e voi quanto siete eccitati all'idea di fare nuovamente ritorno ai giorni di gloria dell'Impero Romano?

La data di uscita de Il Gladiatore 2

Un'immagine che ritrae Ridley Scott

I fan del primo capitolo del franchise, un film che ha vinto ben cinque premi Oscar, tra cui Miglior film e Miglior attore, hanno dovuto aspettare 23 anni per poter iniziare a contemplare l'idea di un sequel ma la buona notizia è che non dovranno aspettare ancora per molto, poiché la data di uscita ufficiale della pellicola è stata fissata per il 22 novembre 2024. Nel febbraio 2023, Variety ha rivelato che il tanto atteso film sarebbe stato distribuito durante il fine settimana del ringraziamento del 2024.

Nel caso in cui il sequel dovesse essere dello stesso livello del suo predecessore dal punto di vista qualitativo, allora Ridley Scott e il suo team potrebbero ricevere molte nomination agli Oscar e ai Golden Globe. Secondo molti fan e alcuni critici c'è la possibilità che il regista e il cast possano salire sul palco per i discorsi di ringraziamento durante gli Oscar del 2025, considerando che il film ha tutte le carte in regola per diventare il degno seguito di un capolavoro senza tempo.

Il Gladiatore 2 è un progetto sensato?

Pedro Pascal, Denzel Washington e Paul Mescal: il cast mozzafiato del sequel

The Last of Us: Pedro Pascal nel quinto episodio

Anche se non vedremo Russell Crowe (a meno che non appaia come fantasma, dato che il suo personaggio muore alla fine del primo film), il cast di Il Gladiatore 2 è ricco di attori straordinari, sia affermati che emergenti. Nel gennaio 2023, Deadline ha rivelato che Paul Mescal, candidato all'Oscar per la sua interpretazione in Aftersun, guiderà il cast interpretando Lucius, il figlio di Lucilla (Connie Nielsen) e nipote di Commodo (Joaquin Phoenix). In seguito, a maggio, Variety ha annunciato che Pedro Pascal, noto per The Mandalorian e The Last of Us, si è unito al cast, anche se per il momento non sappiamo quale sarà il suo ruolo. Anche il grande Denzel Washington tornerà a lavorare con Ridley Scott: anche la parte del vincitore di due premi Oscar non è stata ancora svelata.

Non ci sarà Russell Crowe ma vedremo comunque il ritorno di alcuni amati personaggi

Connie Nielsen e Russel Crowe in una scena del film Il Gladiatore

Oltre ai nuovi personaggi, il film vedrà anche il ritorno di alcuni protagonisti del film originale: ad aprile 2023, EW ha rivelato che Connie Nielsen tornerà a interpretare Lucilla nel sequel del 2024, anche se non è stato ancora spiegato quanto sarà rilevante il suo ruolo.

La Nielsen, sempre secondo Variety, non sarà l'unica stella del primo film a fare la sua comparsa poiché anche Derek Jacobi riprenderà il ruolo di Gracco, uno dei senatori romani incaricati di guidare una nuova era dopo la morte di Commodo. Infine, secondo l'Hollywood Reporter, vedremo anche l'atteso ritorno di Djimon Hounsou nel ruolo di Juba, amico e collega gladiatore di Massimo.

Il sequel si svolgerà diversi decenni dopo la pellicola originale

Russell Crowe durante il Roma Film Festival edizione 2022

Sebbene i dettagli relativi alla trama del film debbano ancora essere svelati, essendo ancora in piena fase di sviluppo, da tempo si parla di un salto temporale visto che il sequel si svolgerà diversi decenni dopo gli eventi del primo film.

Secondo alcuni, Russell Crowe avrebbe confermato quella che inizialmente era soltanto una diceria durante un episodio del gennaio 2023 del podcast di Kate Ritchie chiamato Fitzy & Wippa, durante il quale l'attore ha rivelato di aver cenato con Ridley Scott e di aver parlato del film e della sua trama. Secondo Crowe, il film non è un "remake" né un "sequel diretto", ma una storia che si svolge 30 anni dopo la morte di Massimo nel Colosseo.

Ridley Scott ha sviluppato il sequel con David Scarpa, lo sceneggiatore del prossimo film su Napoleone con Joaquin Phoenix

Russell Crowe e il regista Ridley Scott sul set del film Robin Hood

Scott sta lavorando a molti progetti in questo periodo tra Il Gladiatore 2, la serie Apple TV+ intitolata Sinking Spring e il suono nuovo film su Napoleone che sarà interpretato da Joaquin Phoenix. Lo sceneggiatore di quest'ultimo progetto, David Scarpa, ha aiutato il regista a sviluppare il sequel, che era in lavorazione da tempo, servendo come sceneggiatore del film.

Nello stesso articolo di Variety nel quale si diceva che Paul Mescal avrebbe interpretato uno dei ruoli principali del sequel, si affermava anche che Scarpa avrebbe scritto la sceneggiatura. Sarà la terza volta che lo sceneggiatore e il regista lavorano insieme, dopo il già menzionato progetto su Napoleone e il dramma del 2017 intitolato Tutti i soldi del mondo. Nel corso degli anni, Scarpa ha scritto anche film come Il castello e Ultimatum alla Terra, così come tre episodi della serie originale Amazon The Man in the High Castle.

Il sequel è in lavorazione dal 2001

Russell Crowe e il regista Ridley Scott durante le riprese de Il gladiatore

Il primo capitolo della saga ha incassato più di 500 milioni di dollari in tutto il mondo secondo Box Office Mojo, motivo per cui è facile immaginare quanto i produttori fossero desiderosi di realizzare un sequel, nonostante la morte del protagonista. Secondo IGN, già nel giugno del 2001 c'erano progetti per realizzare un prequel dell'epica pellicola, attraverso il quale Scott avrebbe potuto aggirare il problema della morte del personaggio principale. Sempre secondo IGN, anche che David Franzoni, lo sceneggiatore de Il Gladiatore, sarebbe stato in trattativa con la DreamWorks dal 2001 per scrivere una sceneggiatura di un prequel o un sequel del film.

Il Gladiatore 2: l'incidente in Marocco e il video dal set

Lo scorso 7 giugno diversi membri della troupe sono rimasti feriti in Marocco durante le riprese di uno stunt. Il giorno seguente la Paramount ha rilasciato una dichiarazione relativa all'incidente: "Durante le riprese di una sequenza di acrobazie pianificate sul set del sequel de 'Il Gladiatore', si è verificato un incidente in cui diversi membri della troupe hanno subito lesioni non mortali".

Un bel primo piano di Denzel Washington

Un rappresentante dello studio ha assicurato che le squadre di sicurezza e i medici presenti sul set hanno prontamente fornito le cure necessarie a tutti i feriti; ben sei persone hanno dovuto ricevere assistenza medica mentre quattro di queste sarebbero state ricoverate in ospedale a causa delle ustioni riportate. Nessun membro del cast (Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington e Connie Nielsen) è rimasto ferito durante l'incidente. Pochi giorni dopo, su Instagram sono apparse alcune foto e un breve video che mostrano un incontro tra il Ministro della Cultura del Marocco, Mohammed Mehdi Bensaid, e il regista Ridley Scott. Nel breve filmato filmato sul set, si scorgono i costumi, le scenografia e le numerose comparse pronte a girare una scena d'azione.