Da The Whale al Leone d'Oro 2022: ecco il ricco listino 2023 di I Wonder Pictures

Dall'attesissimo The Whale al vincitore del Leone d'Oro 2022 All the beauty and the bloodshed, fino a Isabelle Huppert e l'animazione: scopriamo insieme il listino 2023 di I Wonder Pictures.

Il primo semestre del 2023 si prospetta molto interessante e ricco di sorprese anche per I Wonder Pictures, che come sempre ci porta titoli provenienti dai festival di tutto il mondo. In sala arriveranno presto titoli attesissimi come The Whale, il grande ritorno di Darren Aronofsky con Brendan Fraser, il vincitore del Festival di Venezia 2022 All the beauty and the bloodshed, ma anche il nuovo Ernest e Celestine, l'italiano Piano piano e La Syndicaliste con Isabelle Huppert. Ecco quindi il listino 2023 di I Wonder Pictures.

La selezione da Venezia 2022

The Whale: Sadie Sink in un'immagine

Il titolo di punta delle selezione di I Wonder Pictures per questa nuova stagione è The Whale, il nuovo lungometraggio di Darren Aronofsky, tornato alla regia dopo il discusso e inquietante Madre!. Protagonista totale della pellicola è un ritrovato Brendan Fraser, capace di ottenere una lunga standing ovation dopo la proiezione del film a Venezia 2022. Il lungometraggio è un adattamento dello spettacolo teatrale che è stato scritto nel 2012 da Samuel D. Hunter, impegnato anche nella stesura della sceneggiatura per il grande schermo. Il protagonista della storia è un insegnante sovrappeso che vive come recluso in un appartamento situato nella periferia di Mormon Country, in Idaho, e la cui vita sta per finire. L'uomo cerca di riallacciare i rapporti con la figlia, scoprendo però di avere a che fare con una teenager infelice. Un altro film importantissimo selezionato da I Wonder Pictures è All the beauty and the bloodshed, il documentario vincitore del Festival di Venezia 2022: la pellicola racconta la storia epica ed emozionante dell'artista e attivista di fama internazionale Nan Goldin, raccontata attraverso diapositive, dialoghi intimi, fotografie rivoluzionarie e rari filmati, della sua battaglia per ottenere il riconoscimento della responsabilità della famiglia Sackler per le morti di overdose da farmaco.

The Whale, la recensione: Un Brendan Fraser straordinario in un film che colpisce al cuore

Locandina di All the Beauty and the Bloodshed

Il film intreccia il passato e il presente di Goldin, l'aspetto profondamente personale e quello politico, dalle azioni del P.A.I.N. presso rinomate istituzioni artistiche alle immagini di amici e colleghi catturate da Goldin, passando per la devastante Ballad of Sexual Dependency e la leggendaria mostra sull'AIDS Witnesses: Against Our Vanishing del 1989, censurata dal National Endowment for the Arts. Dalla Francia arriva Un vizio di famiglia di Sébastien Marnier, che promette un dramma familiare all'ennesima potenza: Stéphane è un'umile operaia che conosce finalmente il padre, scoprendo che è estremamente ricco. L'uomo vive recluso in una grande villa con quattro donne che lo circondano, subito infastidite dall'arrivo di Stéphane e decise a metterla profondamente a disagio. Per sentirsi accettata, Stéphane inizia a raccontare una serie di bugie che diventeranno un'arma potentissima di gelosia e risentimento. Infine, sempre dai film presenti nel programma di Venezia 2022, spazio a Isabelle Huppert e la sua La Syndicaliste, diretta da Jean-Paul Salomé: Maureen Kearney viene trovata in casa sua legata a una sedia, con una lettera A incisa sulla pancia. Sconvolta, non ricorda nulla dell'aggressione. Le indagini sono serrate, vista la gravità dei fatti. Ma man mano che emergono nuovi elementi, nella mente degli inquirenti inizia a crescere un dubbio, e da vittima Maureen si ritrova a essere la prima sospettata.

All the Beauty and the Bloodshed, la recensione: l'arte della giustizia

La selezione da Cannes 2022

Locandina di Le petit Nicolas: qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?

Direttamente da Cannes arriva Il piccolo Nicolas - Cosa stiamo aspettando per essere felici?, nuovo capitolo della serie culto che ha emozionato e divertito milioni di piccoli fan in tutto il mondo. Il piccolo Nicolas vive un'infanzia allegra e stimolante, ma un giorno si intrufola nel laboratorio creativo dei suoi creatori e li interroga con leggerezza: i due racconteranno la storia della loro amicizia e della loro carriera, rivelando un'infanzia piena di sogni e speranze. Nel 2023 arriva A letto con Sartre, la pellicola di Samuel Benchetrit con Vanessa Paradis e Valeria Bruni Tedeschi: in una cittadina portuale nel Nord della Francia, la violenza è ormai dilagante, tanto da costringere all'isolamento le persone per evitare di essere aggrediti anche per strada. Eppure, qualcosa è nell'aria.

Un'improvvisa esplosione di amore, e di passione per l'arte, inizia a cambiare qualcosa. È quello che accade con Jesus e Poussin, che decideranno di organizzare una festa per la figlia adolescente del loro datore di lavoro. Ma è anche ciò che si verifica con Jacky, un criminale che, grazie all'amore per una donna, scoprirà la magica bellezza del teatro. Direttamente dalla Quinzaine des Realisateurs di Cannes 2022 arriva Annie Ernaux - I miei anni Super 8, il documentario diretto da Annie Ernaux e David Ernaux-Briot: il premio Nobel per la Letteratura 2022 ha raccolto tutti i suoi video amatoriali girati tra il 1972 e il 1981, per raccontare se stessa e i cambiamenti tumultuosi in atto nella Francia e nel mondo di quegli anni.

La selezione da Roma 2022

Locandina di Sanctuary

Dal Roma Film Fest 2022 arriva Sanctuary, il torbido lungometraggio di Zachary Wigon, con protagonisti Margaret Qualley (C'era una volta a Hollywood) e Christopher Abbott. Rebecca è una dominatrice, una professionista del sesso, e Hal è un suo ottimo cliente, neo ereditiere che però non può più permettersi di avere una relazione così pericolosa. Così decide di vederla per un'ultima volta e dirle che tra loro è tutto finito, ma il suo tentativo di tagliare i legami gli si potrebbe ritorcere contro... altra selezione dall'edizione della Festa del Cinema della capitale è Piano piano di Nicola Prosatore: Napoli, 1987, la stagione del primo scudetto e di una città che spera nel riscatto. Gli abitanti di una palazzina di periferia vivono gli ultimi mesi prima di far spazio a una sopraelevata che spazzerà via per sempre quel loro piccolo mondo. Anna ha 13 anni e tanta fretta di diventare donna. Sulla tastiera del piano che dovrebbe imparare a suonare ci sono i trucchi trafugati a sua madre, Susi, che ripone in lei tutte le aspettative di una vita che non ha mai vissuto.

Sanctuary, la recensione del film con Margaret Qualley: dominare o essere dominati

Piano piano: Dominique Donnarumma in una scena infuocata

L'incontro con Peppino, un ragazzo della sua età, e con quel Mariuolo che ha destabilizzato il quartiere, la porterà ai confini di quel piccolo mondo e a compiere il passo che separa l'infanzia dal futuro. E nel 2023 arriva anche Houria, il film drammatico di Mounia Meddour Gens dopo il successo di Non conosci Papicha: Houria, una ballerina di talento , dopo aver subito pesanti menomazioni fisiche in seguito ad un grave episodio di violenza, continua la sua eroica resistenza nel perseguire un sogno che sembra impossibile da realizzarsi. Ballare ancora, tra Felicità e Gloria, ballare avvolte nei colori di abiti sgargianti, su una terrazza o su una spiaggia, tutte immerse in una sorellanza ideale di donne che si sostengono a vicenda, intorno a un nucleo di resilienza incrollabile.

Houria, la recensione: la danza come disciplina, espressione, liberazione e catarsi

Le altre selezioni

Locandina di Si Chef! - La Brigade

Non ha bisogno di introduzioni il nuovo Ernest e Celestine - L'avventura delle note proibite, in arrivo per I Wonder Pictures dopo la nomination agli Oscar nel 2014. Per riparare il loro violino rotto, Ernest e Celestine iniziano un viaggio verso il lontano paese natale dell'orso, una terra magica dove da sempre si esibiscono i migliori musicisti del mondo e incredibili melodie riempiono l'aria di gioia. Al loro arrivo, i nostri eroi scoprono però una realtà completamente diversa: tutte le forme di musica sono state bandite! Nel 2023 spazio anche a Sì, chef! - La brigade: Cathy è una chef di 40 anni, innamorata del suo lavoro e con un grande sogno: aprire un ristorante stellato. Le cose però iniziano presto a non andare secondo i suoi piani e, fra conti e complessità organizzative, si trova ad affrontare da subito le difficoltà del mestiere. Per rilanciarsi, Cathy accetta con riluttanza un lavoro da dipendente in una sperduta località fuori città, in quella che scoprirà poi essere la mensa di un centro di accoglienza per giovani migranti.

Inizialmente è poco convinta e per nulla entusiasta di questo nuovo lavoro, ma in breve tempo grazie alla sua straordinaria abilità e alla sua passione per la cucina inizierà a farsi amare dai ragazzi, i suoi nuovi colleghi e suoi nuovi amici, che a loro volta avranno anche tanto da insegnarle. Ultimo titolo in arrivo è Angry Annie di Blandine Lenoir, il film è ambientato in Francia nel 1974: Annie (Laure Calamy), una madre di due adolescenti, rimane incinta accidentalmente e si rivolge al Movimento per la Liberazione dell'Aborto e della Contraccezione per interrompere la gravidanza. Il movimento riesce a operare illegalmente sotto gli occhi di tutti, in maniera sicura e con il rispetto dovuto. Annie si unisce alla loro battaglia che darà un nuovo significato alla sua vita.

Ecco il listino di I Wonder Pictures: