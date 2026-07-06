I Minions hanno perso appeal?

I risultati al box office di Minions & Monsters sono alquanto deludenti, nonostante sia di gran lunga il miglior film della saga di Cattivissimo Me. Il motivo? Forse il pubblico si è stancato...

Numeri alla mano, una domanda: il franchise dei Minions sta iniziando a perdere la sua storica presa sul pubblico? Sebbene Minions & Monsters, il prequel ambientato nella Hollywood degli anni '20 appartenente all'universo d'animazione di Cattivissimo me, si sia piazzato in cima alle classifiche del botteghino durante il weekend americano del 4 luglio, i risultati commerciali non hanno rispecchiato le aspettative della vigilia, nonostante il film sia stato accolto positivamente dalla critica.

E qui il primo controsenso: se quello diretto da Pierre Coffin è effettivamente il miglior capitolo della saga, com'è possibile che sia stato anche quello meno performante?

Minions & Monsters: il box office americano

Nei primi giorni di programmazione, la pellicola ha registrato una netta flessione rispetto alle stime, incassando 36 milioni di dollari in 4.243 cinema nordamericani tra il venerdì e il lunedì, e un totale di 61 milioni a partire dal mercoledì di debutto, laddove le previsioni iniziali puntavano a raggiungere gli 80 milioni nei cinque giorni festivi. Questo debutto rappresenta il risultato più basso mai registrato dall'intero franchise, posizionandosi persino al di sotto dei 56 milioni di dollari non adeguati all'inflazione incassati nel weekend d'apertura dal primo storico Cattivissimo me nel 2010.

Minions & Monsters: una scena del film Illumination

Gli esperti del box office avevano in realtà già previsto una minore affluenza generale nelle sale per via della festività del 4 luglio coincidente con il sabato; l'analisi ipotizzava che il pubblico avrebbe preferito celebrare il 250° anniversario della nascita dell'America partecipando alle solite grigliate piuttosto che andare al cinema nel giorno solitamente più redditizio della settimana. Storicamente, questo weekend festivo tutto americano è in grado di generare tra i 150 e i 200 milioni di dollari complessivi secondo i dati Rentrak, mentre quest'anno l'intero botteghino dal venerdì alla domenica si è fermato a circa 121 milioni di dollari.

La sfida con Toy Story 5? Non c'è confronto

Sebbene questa dinamica possa aver influito, non basta da sola a giustificare una contrazione così marcata nei primi giorni di uscita rispetto ai due capitoli più recenti della saga, ovvero lo spin-off del 2022 Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo e Cattivissimo me 4 del 2024, che nello stesso arco di cinque giorni avevano incassato rispettivamente 123 e 122 milioni di dollari.

Le famiglie non hanno infatti evitato del tutto il grande schermo, come dimostrano i risultati di Toy Story 5: nel suo terzo weekend nei cinema, il lungometraggio targato Disney Pixar ha quasi eguagliato la concorrenza raccogliendo altri 31 milioni di dollari in 3.975 sale tra venerdì e domenica, posizionandosi al secondo posto negli Stati Uniti e portando i propri incassi totali a 366 milioni di dollari in Nord America e a 764 milioni a livello globale.

Un marchio sovraesposto? Probabilmente

Sembra chiaro che la saga, anche per via del merchandising onnipresente su innumerevoli prodotti (diciamolo: il troppo stroppia), abbia subito una sovraesposizione del marchio. Nell'arco di sedici anni sono stati infatti distribuiti ben sette capitoli legati a Cattivissimo me, con una frequenza media di un film ogni due anni. Troppo.

Come riporta Variety, David A. Gross, editore della newsletter specializzata sul botteghino FranchiseRe, ha commentato la situazione evidenziando come sette episodi rappresentino un record mai toccato prima da una saga d'animazione, il che sta portando gli spettatori a mostrare chiari segni di stanchezza, concludendo che il film "genererà comunque dei profitti" ma "resta un passo falso".

I Minions in Italia

Anche in Italia i dati non sono brillantissimi: se il 2026 sta rastrellando cifre importanti al box office, Minions & Monsters nei primi giorni di programmazione ha sfiorato i 3 milioni di euro. Poco, se pensiamo a quanto la saga abbia sempre ottenuto successo. Cattivissimo Me 4 ha incassato quasi 18 milioni, mentre Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo, uscito nel 2022 - quindi in pieno strascico Covid - portò a casa 15 milioni di euro. Una differenza sostanziale, al netto di una statistica chiara: i film estivi Universal e Illumination hanno sempre dimostrato una notevole capacità di tenuta nelle settimane successive, e potrebbe - condizionale obbligatorio - continuare a incassare per tutta la stagione estiva malgrado la partenza rallentata.