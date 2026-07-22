La La Land: la mano di Ryan Gosling e la storia (vera) dietro una locandina iconica

Vedi alla voce "icona". Pochi dubbi che La La Land a dieci anni di distanza (eh già, il tempo passa!) sia divenuto un vero e proprio classico del cinema. Addirittura, potremmo definirlo come l'ultimo grande classico prima di un nuovo corso hollywoodiano votato all'algoritmo e ai franchise. Ben sei premi Oscar (tra cui miglior regia e miglior fotografia) e un record di sette Golden Globe, con un incasso di 447 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di soli 30 milioni.

La La Land: Emma Stone e Ryan Gosling al cinema in un momento del film

Dietro la pellicola di Damien Chazelle c'è la costruzione di un mito beffardo, amaro e romantico, l'essenza della Settima Arte che si lega al cast - il jazzista Ryan Gosling e l'aspirante attrice Emma Stone -, poi al sole di Los Angeles, alla musica, ai colori, ai dettagli e, perché no, a un poster diventato, anch'esso, parte dell'icona. Non c'è amante del cinema che non ne possegga uno.

La nuova locandina di La La Land

Ecco, per celebrare il decimo anniversario, La La Land torna nelle sale cinematografiche americane con diverse proiezioni speciali e, soprattutto, con una nuova locandina. Dopo aver espresso a più riprese nel corso degli anni la sua disapprovazione per la posizione della mano sul poster originale (oggetto di meme e prese in giro), Lionsgate ha svelato un nuovo design "correggendo" la mano "piatta" dell'attore.

Le locandine a confronto

La storia vera dietro La La... Hand

Nel 2024, Ryan Gosling ha raccontato al Wall Street Journal Magazine un dettaglio che lo ha sempre tormentato: "Io ed Emma stavamo ballando e non sapevo che quella scena sarebbe diventata la locandina del film. Avremmo dovuto tenere le mani alzate, e ho pensato che sarebbe stato figo tenere la mano [più piatta] anche se tutti mi dicevano che non era figo. Ero sicuro che fosse più figo". E prosegue: "ora, quando lo guardo - e devo vederlo continuamente - sapete cosa sarebbe stato più figo? [La posa prevista]", ha aggiunto Gosling. "In quel modo ha smorzato l'energia. Io la chiamo La La Hand".

Il musical in arrivo a Broadway

Presumibilmente, per la stagione 2026-2027 vedremo La La Land sul palco di Broadway. Proseguono infatti i preparativi per la versione musical teatrale, sui cui lavora la stessa squadra che fu impegnata nella pellicola. In particolare ritroveremo le musiche di Justin Hurwitz con i testi di Benj Pasek e Justin Paul.

"Abbiamo messo insieme una squadra di prima categoria - ha detto Marc Platt, produttore del film e del futuro show -, per creare un musical che farà felici milioni di fan attuali di La La Land e che lo introdurrà anche ad un nuovo pubblico". L'adattamento teatrale sarà diretto da Bartlett Sher, vincitore di un premio Tony per South Pacific mentre il libretto sarà scritto da Ayad Akhtar e Matthew Decker.