Minions 3, durante il Super Bowl svelati titolo e trailer del nuovo film animato

Le amate e vivaci creaturine in tuta gialla faranno finalmente ritorno questo luglio con le loro buffonate da supercattivi con il terzo capitolo del franchise a loro dedicato, intitolato ufficialmente Minions & Monsters.

Solo che questa volta la loro avventura sarà ambientata nella Hollywood degli anni '20 e le simpatiche creature invaderanno con il loro tocco personale il genere di film sui mostri, dimostrando un talento finora sconosciuto per la sceneggiatura.

Durante il Super Bowl, Universal Pictures ha pubblicato il primo trailer del terzo film, nonché settimo capitolo della saga di Cattivissimo me. Prodotto dallo studio di animazione Illumination, il film è il sequel diretto di Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo (2022) e uscirà nelle sale il 1° luglio 2026.

I Minions invadono la vecchia Hollywood

Invece di fare da assistenti a Gru, questa volta i Minions intraprendono un'odissea alla ricerca di creature spaventose da far apparire come cattivi nel loro film sui mostri. Si alleano con una graziosa creatura verde e poi si scontrano con bestie marine, un coniglio rosa gigante dal carattere difficile e una mummia, alla quale strappano per errore le bende di lino dalle ossa.

Minions & Monsters è prodotto dal fondatore e amministratore delegato della Illumination Chris Meledandri e da Bill Ryan, anche produttore esecutivo di Super Mario Bros. Il Film. Il progetto è scritto da Brian Lynch e sarà diretto dal candidato all'Oscar Pierre Coffin, già regista dei primi tre film della saga Cattivissimo me, del primo film Minions e doppiatore dei Minions sin dalla loro prima apparizione nel 2010.

Il franchise sui Minions è incentrato sulle buffonate di queste divertenti creature gialle alla ricerca di un malvagio capo da servire, che alla fine incontrano il loro leader Gru (doppiato da Steve Carell) alla fine del primo film spin-off a loro dedicato.

Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, un momento del film

Torna una delle saghe d'animazione più amate di sempre

Minions & Monsters segue il successo nelle sale di Cattivissimo Me 4, che nel 2024 ha incassato 972 milioni di dollari in tutto il mondo. A oltre 15 anni dal debutto di Cattivissimo me, il franchise ha generato oltre 5 miliardi di dollari al botteghino globale, diventando il franchise di film d'animazione con il maggior incasso al mondo.

Tutti usciti intorno al weekend del 4 luglio, Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo del 2022 aveva incassato 940 milioni di dollari durante le festività, mentre Cattivissimo me 3 (2017) aveva totalizzato con 1.035 miliardi di dollari e Cattivissimo me 2 971 milioni di dollari nello stesso periodo.