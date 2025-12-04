Da Cime tempestose a Mortal Kombat II e Supergirl: il 2026 di Warner si annuncia ricco e vario

In attesa dell'estate e di Supergirl, Warner non perde tempo e propone una serie di titoli di sicuro richiamo, da Cime tempestose a La sposa e Idoli, senza trascurare grandi autori come Almodovar.

Non perde tempo Warner e non si adagia sull'attesa del prossimo grande cinecomic in arrivo, Supergirl che proseguirà il cammino iniziato da James Gunn con Superman. Nè si tira indietro nell'aprire la sua convention alle Giornate Professionali di Sorrento assicurando che la major continuerà sempre a distribuire film in sala, per dire la sua sulle voci relative alla vendita e la potenziale acquisizione da parte di Netflix.

Una battaglia dopo l'altra: Leonardo DiCaprio nel ruolo di Bob Ferguson

Una vendita su cui il team Warner scherza anche nel filmato che ha fatto da filo conduttore alla presentazione del listino delle uscite 2026, con la celebre scena della telefonata di Leonardo DiCaprio in Una battaglia dopo l'altra ridoppiata per introdurre i film in arrivo e scherzare sull'urgenza di farlo "prima che ci comprino." E il listino, bene dirlo subito, è di sicuro interesse, tra animazione, cinema molto pop e anche grandi autori, a partire dal finale di 2025 presidiato da Primavera di Damiano Michieletto, con Tecla Insolia e Michele Riondino, che sembra avere le carte in regola per essere una perfetta controprogrammazione per le sale affollate di Avatar e Checco Zalone.

Cinema che fa parlare di sé

Guardando direttamente ai titoli del prossimo anno, si apre a febbraio con Cime tempestose, il nuovo adattamento del celebre romanzo ad opera di Emerald Fennell con Margot Robbie e Jacob Elordi. Un titolo che ha dimostrato da subito la sua capacità di proporre contenuti in grado di diventare virali e coinvolgere la comunità online. Siamo molto curiosi di vedere come la Fennell, che abbiamo conosciuto e apprezzato con Una donna promettente e Saltburn, saprà affrontare ul classico della letteratura innovandolo e ammantandolo della sua peculiare cifra stilistica.

Cime tempestose: Margot Robbie in abito da sposa sul set del film

Ugualmente potente sembra La sposa! di Maggie Gyllenhaal con Jesse Buckley e Christian Bale, previsto per il mese successivo. Un film di genere che ci riporta nel mondo dell'iconico mostro creato da Mary Shelley adattando liberamente La moglie di Frankenstein di James Whale. E se la Gyllenhaal ci riporta nel mondo di Frankenstein, Lee Cronin riadatta La mummia in The Mummy, che arriverà nelle sale ad aprile, questa volta con Jack Reynor, Laia Costa e Natalie Grace nel cast.

Spazio all'azione

Ci sono quindi film di genere nel listino Warner, ma non manca l'azione per la prossima primavera: da una parte infatti troviamo Idoli, che ci porta nel mondo del motociclismo con una produzione Italia/Spagna diretta da Mat Whitecross con un cast internazionale composto da Óscar Casas, Ana Mena, Claudio Santamaria, Enrique Arce e Saul Nanni. Un titolo che promette spettacolo tanto quanto Mortal Kombat II, secondo capitolo del nuovo adattamento dell'iconica saga videoludica con un cast capitanato da Karl Urban.

Mortal Kombat 2, un'immagine di Karl Urban nei panni di Johnny Cage

Il tutto in attesa dei nuovo capitolo cinematografico del nuovo corso dell'Universo DC guidato da James Gunn, che qui però figura solo come produttore e non anche come regista come per Superman: il nuovo film torna però in quel segmento narrativo focalizzandosi sulla cugina dell'eroe apparsa al termine del film precedente, con la regia di Craig Gillespie e Milly Alcock nel ruolo della imprevedibile protagonista. E ovviamente al suo fianco non mancherà Krypto, che abbiamo imparato a conoscere, e amare, in Superman.

I film Warner del primo semestre del 2026