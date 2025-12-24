Da A Very Jonas Christmas Movie a Buon NatalEx!, i film di Natale 2025 da vedere in streaming

Da Disney+ a Netflix e Prime Video, 10 titoli distribuiti su tre piattaforme perfetti per entrare nello spirito delle feste, e godersele in famiglia sulla tv di casa.

Da quando esistono le piattaforme, il Natale non si passa solo al cinema. È "nata" una nuova tradizione, ovvero quella dei film e serie a tema da non perdere in streaming. Titoli perfetti tanto per la vigilia quanto per il giorno di Natale e Santo Stefano; per vivere tante favole anticonvenzionali e moderne, che restituiscano lo spirito delle festività.

Anche l'Italia tra i nuovi film natalizi in piattaforma

Se la frenesia regna sovrana e si fa a gara a chi arriva primo, è difficile stare dietro alle uscite. Noi di Movieplayer.it vi veniamo incontro con un utile e veloce recap ai film (e una serie) in streaming, così da non perderne nessuno per strada.

1. A Very Jonas Christmas Movie

A Very Jonas Christmas Movie: i fratelli Jonas in una sequenza

I Jonas Brothers si riuniscono in un classico tv movie natalizio sul tema "riusciranno a tornare a casa in tempo per Natale?"; in questo caso da Londra a New York dopo la fine del loro tour? Nuove hit festive già orecchiabili, e tanta autoironia sulla loro carriera. Ideale per i fan della band... ma anche per gli amanti del meta-cinema (con varie guest star nei panni di se stesse). Dove vederlo: Disney+ Movieplayer: 5/10 - La scheda del Film - Leggi la nostra recensione - IMDb: 5.7/10

2. Oh. What. Fun

La folle famiglia Clauster

Michelle Pfeiffer guida Oh. What. Fun che si ricorda delle persone troppo spesso date per scontate durante le feste: le mamme! La sua Claire è il collante che tiene unita la caotica e adorabile famiglia Clauster durante le festività. Quando viene lasciata a casa da sola dai familiari, decide di partire per un'avventura in solitaria mentre i parenti si mettono alla sua disperata ricerca. Da vedere per il tema alla base e il cast all star composto da Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Denis Leary, Dominic Sessa, Danielle Brooks, Devery Jacobs, Havana Rose Liu, Maude Apatow, Jason Schwartzman, Eva Longoria e Joan Chen. Dove vederlo: Prime Video Movieplayer: 7.5/10 - La scheda del Film - Leggi la nostra recensione - IMDb: 5.3/10

3. Natale senza Babbo

La vera protagonista è Mamma Natale

Può esistere un Natale senza Babbo? Se lo chiede la nuova commedia natalizia original Prime Video con protagonisti Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann. Quando Babbo Natale è nel pieno di una crisi esistenziale e decide di prendersi una vacanza dai propri doveri, tocca alla moglie Margaret (Luisa Ranieri) provare a salvare le Feste... anche dalla Befana e da Santa Lucia che vogliono diventarne le nuove protagoniste. Per festeggiare in modo alternativo... ma non troppo: chi è l'ha detto che il Natale è una prerogativa maschile? Dove vederlo: Prime Video Movieplayer: 5.5/10 - La scheda del Film - Leggi la nostra recensione - IMDb: 3.9/10

4. Sicilia Express

C'è anche una serie tra le novità di quest'anno in streaming per Natale 2025. L'inossidabile duo Ficarra & Picone torna in Sicilia Express: Salvo e Valentino sono due infermieri siciliani che dividono la loro vita tra il lavoro a Milano e le loro famiglie in Sicilia. Pochi giorni prima di Natale, si imbattono in un portale magico: una scoperta inaspettata destinata a sconvolgere le loro vite... ma non necessariamente in meglio. Perfetta per i fan del duo comico ma anche per chi vuole una commedia natalizia al profumo di satira sociale sul territorio (siciliano). Dove vederla: Netflix Movieplayer: 8/10 - Scheda della Serie TV - Leggi la nostra recensione - IMDb: 6.4/10

5. Sotto le luci di Natale

Sotto le luci di Natale: Heather Hemmens e Marco Grazzini in una scena

Emily torna nella sua città natale per aiutare il fratello Nick a organizzare il Festival locale in onore della loro madre. Collaborando con Luke, un amico di Nick, Emily riscopre il valore della famiglia e delle tradizioni. Da recuperare se siete amanti dei film Hallmark dove la protagonista torna al paesello e (r)trova l'amore d'infanzia, possibilmente in camicia di flanella. Dove vederlo: Netflix Movieplayer: 6/10 - La scheda del Film - Leggi la nostra recensione - IMDb: 5.8/10

6. La nostra favola di Natale

Il trio protagonista

Durante la cena di Natale, i genitori di una giovane donna, il cui fidanzato è ospite per la prima volta a casa loro, condividono la storia del loro primo incontro ed innamoramento, ignari di essere rivali in amore. Pensato per scaldare anche il più freddo tra i cuori degli spettatori. Dove vederlo: Netflix Movieplayer: 6/10 - La scheda del Film - Leggi la nostra recensione - IMDb: 6.6/10

7. Buon Natal-Ex!

Alicia Silverstone, Oliver Hudson e Melissa Joan Hart: che trio!

L'ex regina dei teen movie e delle romcom Alicia Silverstone insieme ad Oliver Hudson e Melissa Joan Hart: già questi nomi basterebbero per Buon Natal-Ex! il perfetto comfort movie da Copertina & Netflix. Una coppia divorziata tenta un ultimo Natale insieme tra tensioni e comicità: le sorprese non mancheranno! Perfetto per: tutti i millennial in ascolto. Dove vederlo: Netflix Movieplayer: 8/10 - La scheda del Film - Leggi la nostra recensione - IMDb: 5.3/10

8. Champagne Problems

Un'ambiziosa dirigente americana si reca in Francia con l'obiettivo di acquisire la rinomata maison di champagne Château Cassell prima di Natale. Ciò che non aveva previsto è di innamorarsi del figlio del fondatore dell'azienda. Da vedere se amate Minka Kelly da Friday Night Lights, oppure Tom Wozniczka di Slow Horses: sono una coppia formidabile. Dove vederlo: Netflix Movieplayer: 8/10 - La scheda del Film - Leggi la nostra recensione - IMDb: 6/10

9. My Secret Santa - Mia mamma è Babbo Natale!

Una mamma single ha bisogno di un lavoro. Una stazione sciistica ha bisogno di Babbo Natale. Travestita da sosia di Santa Claus, Taylor riesce a convincere un affascinante erede di un hotel ad assumerla. Per gli amanti dei classici: tra Mrs Doubtfire e Tootsie, la star di Virgin River Alexandra Breckenridge diventa Babbo Natale in segreto, in una commedia degli equivoci insieme a Ryan Eggold di New Amsterdam. Dove vederlo: Netflix Movieplayer: 5.7/10 - La scheda del Film - Leggi la nostra recensione - IMDb: 5.7/10

10. Jingle Bell Heist - Rapina a Natale

I due rapinatori (di cuori) in Jingle Bell Heist

Una commessa (Olivia Holt) e un riparatore di computer (Connor Swindells) si alleano per rapinare il più famoso grande magazzino di Londra. Ben presto si rendono conto che i loro segreti e i sentimenti nascenti rischiano di mettere a repentaglio la loro rapina.

Ideale per gli amanti degli heist movie e delle romcom sotto l'albero. Dove vederlo: Netflix Movieplayer: -/10 - La scheda del Film - IMDb: 5.7/10