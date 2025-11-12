Buon NatalEx!, recensione: che succede se Alicia Silverstone torna alla rom-com?

Inutile girarci attorno, gli anni '90 e primi anni 2000 sono tornati di moda, sapiente arma contro le ciriche delle nuove generazioni, fatta di jeans a vita bassa, tacchi altissimi con il plateau, pantaloni con la scritta Juicy sul sedere e poi reunion, ritorni e reboot come se piovesse: da Dawson's Creek a Buffy, da Mean Girls a Cruel Intentions fino a La Rivincita delle Bionde. Ci sono film che hanno posto le basi di un genere, che quasi inconsapevolmente sono rimasti nella storia, per aver catturato tutto di quel momento storico, frivolezze, drammi, rivoluzioni culturali, trasformazioni.

Alicia Silverstone e Pierson Fode in una scena di Buon Natal-Ex!

Tra questi c'è stato Clueless, in Italia tradotto con il titolo di Ragazze a Beverly Hills, diretto da Amy Heckerling, che, ambientato in un liceo della lussuosa California, faceva eco alla famosa serie e raccontava la vita di una ragazza ricca, forse snob, una vincente, che si muoveva nel mondo con la stessa spocchia mista ad insicurezza dell'eroina austeniana a cui il film si ispirava, Emma. Ad interpretarla, Alicia Silverstone, il cui modo di recitare, parlare, ammiccare, esistere è diventato talmente iconico da freezarla nel tempo e nello spazio cinematografico.

Dopo quel successo, per Silverstone è arrivato solo un altro momento di gloria, quello da Batgirl in Batman & Robin e poi tanti ruoli dimenticabili. Come abbiamo spesso testimoniato, la commedia romantica Hallmark, e poi quella modernizzata ed evoluta grazie a Netflix, ha dato asilo a queste icone disperse dentro un unico grande ruolo e ha dato loro spazio per tornare all'attenzione di tutti, e far felici tutti.

Natale 2025: il ritorno

È così che, per il Natale 2025, Alicia Silverstone, con Buon Natal-Ex!, ritorna da tutti noi, un po' Cher di Clueless e un po' se stessa per un effetto nostalgia assicurato e un mentale ritorno all'adolescenza collettivo. L'attrice interpreta Kate, una donna in procinto di divorziare dal marito Everett per cui ha abbandonato i sogni di architetto green a Boston, che spera di trascorrere un perfetto ultimo Natale con lui e i due figli prima di vendere la casa.

Ma i suoi piani per le festività vengono sconvolti quando l'ex presenta inaspettatamente la sua nuova fidanzata, una donna più giovane e di successo. Accanto a Silverstone, c'è Oliver Hudson nel ruolo dell'ex e Melissa Joan Hart in quello della migliore amica di lei e madrina dei suoi figli, più nostalgico di così, si muore. Infine, come se il cast perfetto non bastasse, il film abbraccia tutte le regole della commedia romantica classica e le fa funzionare alla perfezione, a volte prendendole in giro, a volte seguendole alla lettera. Siamo a metà novembre ma siamo quasi certi che nessuno potrà spodestare Alicia Silverstone dal ruolo di regina del Natale 2025.

Ragazze a Beverly Hills, Dawson's Creek e Sabrina, Vita da strega

Alicia Silverstone e Melissa Joan Hart in una scena di Buon Natal-Ex!

Prodotto dalla stessa Alicia Silverstone, Buon Natal-Ex! diretto da Steve Carr annovera tra i produttori anche Melissa Joan Hart ed è un film costruito per essere piacevole, ben fatto e rassicurante per tutto il pubblico amante del genere. Ma, i millennial e gli xennial ( quelli nati tra 1977 e il 1983) guarderanno questo film con altri occhi, un po' lucidi, un po' esaltati, perché ritrovare le smorfie di sdegno o i ghigni di felicità di Alicia Silverstone è un po' come rivedere un vecchio amico di infanzia con cui finalmente puoi farti un pomeriggio a ricordare quella volta che...

I fan delle serie TV poi avranno il loro bel da fare, perché scegliere l'attore che ha interpretato uno dei grandi amori di Joey Potter in Dawson's Creek ( oltre a Pacey e Dawson, si intende), Oliver Hudson, come il marito da cui Kate fa evidentemente fatica a separarsi, è sia un colpo al cuore che un colpo da maestro. Infine, la ciliegina sulla torta: Melissa Joan Hart nel ruolo dell'amica di sempre che con pungente ironia è alleata sì ma anche caustica. Quel tocco di Sabrina -Vita da Strega per Natale 2025 in effetti ce lo meritavamo.

Giocare bene con i cliché

Oliver Hudson e Jameela Jamil in una scena di Buon Natal-Ex!

Va ribadito che non basta avere le star anni '90 per far funzionare un film ed è proprio questo il maggior pregio di Buon Natal-ex!. Tutto è ben bilanciato, dinamico. Narrato dalla stessa protagonista, realizza tutto ciò che promette nel trailer in cui si intravedeva già dove il film sarebbe andato a parare e che il viaggio per arrivarci sarebbe stato emozionante. Silverstone ed Hudson hanno una chimica e un'intesa sullo schermo che dovrebbe essere insegnata, di default, a tutti gli altri protagonisti delle rom-com.

Tra loro ci sono pochissime occasioni romantiche ma quando sono insieme in scena, come viene anche sottolineato nel film, si può sentire il legame che raccontano di aver avuto ( e che scopriranno avere ancora) nella loro storia. Buon Natal-ex! gioca bene con i cliché, arriva persino a prendere in giro le ovvietà dei film Hallmark quando la nuova fidanzata di lui, Tess (Jameela Jamil) che viene da New York ed è una tanto in carriera da aver già fatto un TED Talk, dice di aver fatto come in quei film dove quelle come lei si innamorano del bell'uomo di provincia lontane dalla frenesia.

C'è pane per i denti per chi vuole ritrovare le atmosfere della piccola cittadina (qui siamo a Winterlights, inventata cittadina nei dintorni di Boston) con i negozi locali, le case pluridecorate, le signore che fanno il book club, gli alberi di Natale veri da scegliere e portare a casa. Così come ci sono i capelli sempre fatti, ci sono anche i più realistici piumini super caldi a combattere gli stravisti e inutili cappotti di panno che nella realtà fanno bronchite assicurata. Ci sono le decorazioni in pan di zenzero ma anche i fidanzati strambi ( quello della figlia che studia a Oxford) ossessionati in maniera quasi maniacale con la saga di Harry Potter.

La rivincita dei 40+

Pierson Fode e Alicia Silverstone in una scena di Buon Natal-Ex!

Alicia Silverstone ha quasi 50 anni, nella vita reale è vegana, attivista per i diritti degli animali e ha portato parte delle cause, anche ecologiste in cui crede, dentro il suo personaggio in Buon Natal-Ex!. È importante che lei sia la protagonista perché, attraverso un semplice feel good movie, da voce, letteralmente, ad una donna che, arrivata ai 50 anni, con i figli al college o in partenza per, si ritrova a tirare le somme di una vita che ritiene di aver dedicato troppo ai sogni del marito e non ai propri. Percezione giusta o sbagliata la sua, è quella di tante donne nella sua situazione, a quell'età.

A marcare proprio una rivincita dei 40+ e delle 40+, anche una parità dovuta, giusta, nello sguardo sui due protagonisti. Se lui si è, per usare le parole della sua nuova fidanzata, "clooneyato", anche lei riceve la stessa attenzione dal 30enne di turno, sorpreso dal fatto che lei sia nuovamente single. Grazie Alicia, Grazie Oliver, per aver dato nuovo lustro ad una generazione maltrattata.