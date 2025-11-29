Sicilia Express, la recensione: una lettera d’amore a un territorio… e ai suoi problemi

Ficarra e Picone tornano su Netlix con una miniserie dal sapore favolistico e natalizio. Tra sorrisi e risate, lo show denuncia i problemi della (loro) Sicilia. In streaming dal 5 dicembre.

Chi conosce e segue Ficarra e Picone sa quanto siano stati abili, negli ultimi anni, ad affrontare con leggerezza problemi reali, oltre che a parlare con affetto e lucidità della propria terra, la Sicilia, e non si sorprenderà di scoprire che questo approccio si conferma anche nel nuovo lavoro realizzato per Netflix, Sicilia Express. A differenza di Incastrati, però, il nuovo lavoro è una miniserie, una storia che inizia e finisce e che, pur con la scansione narrativa seriale, ha un minutaglia assimilabile a quello di un film. Il due siciliano non ne è solo interprete, ma firma anche la sceneggiatura e la regia, mettendo tutto il loro approccio al racconto in questa nuova produzione, che è di fatto una favola natalizia.

Un cassonetto magico, una favola di Natale

I protagonisti nel cassonetto magico

L'espediente di Sicilia Express è infatti fantastico e permette ai due protagonisti, Salvo e Vale, di superare l'empasse di una vita lontano da casa e succube delle difficoltà di spostamento nel nostro paese, soprattutto quando si tratta di viaggi dal nord al sud e viceversa: i due sono infatti emigrati per lavoro, infermieri in un ospedale di Milano ma originari della Sicilia, e devono affrontare il difficile viaggio di ritorno a casa per il Natale, nonché per l'inaugurazione del negozio di prodotti a km0 delle rispettive mogli.

Una trasferta faticosa per soli due giorni, costretti a tornare prima del tempo dal loro capo tiranno. Che fare? È la magia del Natale a venire in loro soccorso: il disegno della figlia di Vale, che immagina una porta tra lei e la destinazione del padre, dà vita a un portale magico... in un cassonetto. Ed è ovviamente il punto di partenza di una serie di vicissitudini, equivochi, soluzioni creative e tanta ironia nel prendere di mira i mali del sud e della politica che non li sa (o vuole) affrontare.

Sicilia Express e l'impossibilità di unire l'Italia

Tutti paesi del mondo hanno bisogno di un sud più povero

Da qui si parte, dall'ironizzare sulla condizione in cui la regione versa e sui limiti che la politica dimostra, più o meno volontariamente, nel risolversi: si parla di Ponte sullo Stretto, sottolineando quanto altri manchi e su quanto altro bisognerebbe concentrare gli sforzi prima di arrivare a un'opera di quel tipo; si parla di trasporti, della difficoltà di spostarsi da e verso la Sicilia ma in generale in ogni parte del paese; si parla acqua che manca regolarmente, di (mala)sanità e carenza di strutture, di opportunità che in alcune zone del paese sono decisamente ridotte.

Ma lo si fa con un'ironia e leggerezza che mira a far riflettere senza essere pedanti, per rider su insieme di problemi che sono ben noti, realizzando quella che è a tutti gli effetti una favola di Natale, una storia che attinge al fantastico come espediente narrativo per spostare il racconto su un piano diverso, in qualche modo più astratto e capace di sorvolare sulla realtà che mette in scena. Come fa una favola, per l'appunto.

L'amore per la Sicilia di Ficarra e Picone

Picone con la giovane attrice che interpreta la figlia in Sicilia Express

Si evidenza, però, l'affetto di Ficarra e Picone per la loro Sicilia, per le sue bellezze, per la sua gente e i suoi luoghi comuni, messi in scena con autoironia e ricorrendo anche al punto di vista esterno di Katia Follesa che interpreta la compagna di Salvo. E ammiccando al tipo peggiore di meridionali: quelli emigrati al nord che attaccano gli altri meridionali, guardandoli dall'alto in basso.

I cinque episodi di Sicilia Express funzionano perché sono il giusto ed equilibrato mix di elementi diversi, di satira nemmeno troppo velata e di ironia, di favola e cruda realtà, di alchimia tra i protagonisti confermata e guest d'eccezione come Max Tortora e Jerry Calà. Insomma una storia che promette di far passare del tempo di leggerezza e la giusta dose di riflessione in vista del periodo di feste che ci attende.