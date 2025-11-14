A Very Jonas Christmas Movie, la recensione: un caldo abbraccio di Natale (a tempo di musica)

I Jonas Brothers sono il classico esempio di baby star che hanno dovuto condividere fin da giovanissimi tutto, anche la carriera. Quale miglior modo di raccontarne le difficoltà - e forse anche esorcizzarle - se non un film di Natale? Ecco servito A Very Jonas Christmas Movie, in streaming su Disney+.

A Very Jonas Christmas Movie: questione di fratellanza

Tre ragazzi on the road

Let It Bro. Così recita lo slogan utilizzato per promuovere il film originale Disney+. Slogan azzeccatissimo. Non solo per il gioco di parole e l'assonanza con la celebre canzone natalizia (Let It Snow), ma anche perché parla proprio del rapporto tra i fratelli Nick, Joe e Kevin, che interpretano una versione sopra le righe di loro stessi.

Se diventi famoso insieme alla tua famiglia, finendo per condividere ogni momento davanti e dietro le telecamere, c'è il rischio che qualcosa ad un certo punto si spezzi. E soprattutto che non ci si sopporti più a passare costantemente le giornate insieme, nella vita come nel lavoro. Ci vuole proprio un miracolo di Natale per risolvere la questione.

Jesse Tyler Ferguson è Santa Claus

Ci pensa quindi un Babbo Natale alternativo (Jesse Tyler Ferguson) con la sua magia mentre il trio, in tour europeo subito prima delle festività, deve compiere il "viaggio dell'eroe" per eccellenza nei christmas movies: tornare a casa in tempo per Natale. Da Londra a New York, da una parte all'altra dell'oceano. Mille ostacoli si frappongono fra i protagonisti e le famiglie che li aspettano rispettivamente a casa: un viaggio rocambolesco in treno, uno in picchiata in aereo e altre surreali disavventure. Sono tutte prove che dovranno superare per riconciliarsi tra loro.

Un film natalizio meta-narrativo

Nick e uno dei classici natalizi: l'albero

Perfetto tv movie cioccolata calda e coperta per arrivare preparati alle feste ed iniziare a respirare l'atmosfera natalizia, A Very Jonas Christmas Movie è anche meta-cinematografico. Non sono solo i Jonas Brothers, ma anche i membri delle loro famiglie con qualche cameo a sorpresa, che non vi sveliamo. Possiamo però dire che vorremmo vedere l'ex agente dello SHIELD Chloe Bennet in una commedia romantica dopo questo film, e che Billie Lourd, KJ Apa e Andrew Barth Feldman sono particolarmente spassosi in ruoli decisamente folli.

Una scena del film Disney+

Nick, Joe e Kevin riescono a prendersi in giro - la battuta sul brotox vale da sola tutto il film - e a celebrare il senso della famiglia disneyano. Quest'ultima non è rappresentata solamente da mogli e figlie dei protagonisti, o dai loro genitori che li hanno accompagnati fin da piccoli nello showbiz, ma anche e soprattutto dal rapporto tra i tre.

Più videoclip che musical: la soundtrack a tema

Un momento spassoso in A Very Jonas Christmas Movie

La regia di Jessica Wu è tanto canonica quanto dinamica ma riesce ad omaggiare grandi classici, da Mamma ho perso l'aereo a La vita è meravigliosa. Nella pellicola, inoltre, non poteva mancare la musica. Nonostante il lip synch non sempre funzioni. Eppure non si può fare a meno di canticchiare i brani - originali ed inediti - insieme ai Jonas Brothers e agli altri personaggi (alcuni camei sono davvero gustosi). Una soundtrack che esce per l'occasione insieme alla pellicola. Anche i Jonas hanno il loro album natalizio. Canzone dopo canzone, un album e un film capaci di abbracciare lo spettatore. Un abbraccio al profumo di pan di zenzero, maglioni di lana e agrifoglio.